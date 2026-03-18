Ciencia

Suplementos energéticos antes del ejercicio afectan el descanso nocturno en jóvenes, según un nuevo estudio

Un reciente análisis científico revela que la ingesta de compuestos estimulantes previos al entrenamiento físico reduce significativamente las horas de sueño entre adolescentes y adultos jóvenes, incrementando los riesgos para la salud y el bienestar integral

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Investigaciones científicas revelan que la
Investigaciones científicas revelan que la cafeína y otros estimulantes en suplementos alteran los patrones de sueño, interfiriendo en la recuperación muscular y el rendimiento, especialmente cuando se usan en horarios cercanos a la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios advierten que suplementos pre-entrenamiento, sueño, cafeína, riesgos y regulación están en el centro del debate sobre la salud juvenil. La creciente tendencia al consumo de estos productos, ampliamente documentada por la Universidad de Toronto (Canadá), junto con el respaldo de la información difundida por el portal de divulgación científica Science Daily, revela consecuencias inesperadas para quienes buscan optimizar su rendimiento físico.

La investigación médica indica que quienes consumen estos productos tienen más del doble de probabilidades de dormir cinco horas o menos por noche. El estudio, llevado a cabo en personas de 16 a 30 años, comparó los hábitos de sueño entre usuarios y no usuarios. Los especialistas explican que las fórmulas suelen incluir altas dosis de cafeína y estimulantes cuyos efectos alteran los patrones normales de descanso.

Ingredientes y riesgos de los suplementos

La investigación revela que muchos suplementos pre-entrenamiento contienen entre 90 y 350 miligramos de cafeína por dosis (equivalente a 1 a 3,5 tazas de café filtrado), cantidades que superan a las presentes en el café, té o refrescos convencionales. La cafeína activa el sistema nervioso central y retrasa el sueño, especialmente cuando se consume en horarios vespertinos. Según los estudios, el metabolismo de la cafeína varía según la biología de cada individuo, pero sus efectos pueden prolongarse hasta por 14 horas.

El investigador principal, Kyle T. Ganson, advierte que muchos jóvenes ven estos suplementos como inocuos y subestiman su impacto en el descanso. La privación de sueño afecta la memoria, la concentración, la regulación emocional y el sistema inmunológico. Además, para deportistas, incide en la recuperación muscular y el rendimiento.

La popularidad de los suplementos energéticos también se incrementa por campañas de marketing que enfatizan beneficios rápidos y omiten los posibles daños. La falta de información precisa sobre el contenido exacto de cafeína y la ausencia de reglas claras en el sector aumentan la vulnerabilidad de los consumidores jóvenes.

Médicos y especialistas instan a
Médicos y especialistas instan a adolescentes y adultos jóvenes a informarse sobre los ingredientes y peligros de los suplementos, recomendando descanso nocturno, hidratación y alimentación equilibrada como alternativas seguras para optimizar el rendimiento físico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones médicas subrayan que adolescentes y adultos jóvenes duerman entre siete y diez horas cada noche para garantizar un desarrollo físico y mental saludable. El déficit de sueño provocado por suplementos estimulantes representa un problema de salud pública en una etapa clave para consolidar hábitos y prevenir enfermedades.

Recomendaciones y medidas regulatorias

El equipo detrás del estudio indica que profesionales de la salud, como médicos, pediatras y trabajadores sociales, deben hablar con los jóvenes sobre los efectos de los suplementos pre-entrenamiento. Educar sobre los ingredientes y los peligros permite adoptar decisiones mejor fundamentadas. Los expertos sugieren evitar el consumo de suplementos entre 12 y 14 horas antes de acostarse para minimizar el impacto negativo sobre el sueño.

Las medidas regulatorias propuestas incluyen exigir etiquetados claros y rigurosos a los fabricantes de suplementos dietéticos. Garantizar la transparencia respecto a los ingredientes y los efectos secundarios ayudaría a identificar los productos de mayor riesgo y contribuiría a la protección de los consumidores.

La colaboración entre autoridades sanitarias, educadores y familias es esencial para fomentar una cultura de vida saludable. Desde la gestión pública se señala la necesidad de limitar el acceso de menores a estos productos y lanzar campañas de información sobre la importancia del sueño y la prevención de conductas nocivas.

Expertos y autoridades sanitarias exigen
Expertos y autoridades sanitarias exigen etiquetas claras y controles estrictos, defendiendo campañas educativas y políticas públicas que protejan el sueño y el bienestar de adolescentes y atletas emergentes frente a la proliferación de suplementos no regulados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, el trabajo elaborado por el equipo canadiense e impulsado desde medios especializados promueve el debate en torno a la legislación vigente y los mecanismos de control para proteger la salud de los jóvenes.

Alternativas saludables al pre-entrenamiento

Especialistas en medicina deportiva —entre ellos profesionales consultados por la Universidad de Toronto— recomiendan alternativas al uso rutinario de estimulantes antes de hacer ejercicio. Insisten en priorizar el descanso nocturno, la hidratación adecuada, una alimentación equilibrada y la organización eficiente del plan de entrenamiento. Así, una combinación de dieta apropiada, consumo de agua y distribución racional del trabajo físico puede incrementar la energía y el rendimiento sin exponer la salud a los riesgos asociados a los suplementos.

Otros métodos como la recuperación activa, los ejercicios de estiramiento y la gestión del estrés favorecen el bienestar físico y mental, ayudando a que los deportistas jóvenes mantengan el alto rendimiento sin comprometer la cantidad y la calidad del sueño.

Las advertencias divulgadas por la universidad y difundidas por portales de ciencia, refuerzan la necesidad de políticas públicas y regulaciones especializadas, así como campañas informativas que privilegien la salud y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

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