Por qué el cerebro puede anticipar una oración antes de escucharla completa

El estudio de Waseda University demuestra que el cerebro humano anticipa la estructura gramatical de las frases al escucharlas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cerebro humano no espera a que una oración termine para entenderla. Por el contrario, anticipa su estructura en tiempo real, incluso cuando aún falta información. Así lo revela un estudio internacional liderado por la Waseda University, que aporta nuevas claves para comprender por qué aprender un idioma puede resultar tan exigente.

Este hallazgo, publicado en la revista Frontiers in Language Sciences, se basa en una idea central: mientras escuchamos, el cerebro no solo procesa palabras, sino que también predice cómo va a continuar la frase. Esa capacidad permite seguir conversaciones fluidas, pero también explica por qué quienes aprenden una segunda lengua suelen sentirse sobrecargados, aun cuando conocen el vocabulario.

Cómo el cerebro “se adelanta” al lenguaje

Durante la comprensión auditiva, el cerebro construye lo que se conoce como la estructura sintáctica de una oración —es decir, la forma en que las palabras se organizan para tener sentido— antes de contar con todos los datos.

En términos simples, es como si al escuchar “Si mañana llueve…”, el cerebro ya empezara a anticipar posibles continuaciones, como “no salimos” o “llevo paraguas”, incluso antes de que se complete la frase.

La habilidad predictiva del cerebro es clave para el aprendizaje de idiomas y la adaptación mental ante nuevas lenguas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para estudiar este fenómeno, el equipo dirigido por la profesora Chie Nakamura utilizó tecnología de seguimiento ocular dentro del llamado “paradigma del mundo visual”, un método que permite observar hacia dónde miran las personas mientras escuchan una oración, revelando cómo procesan el lenguaje en tiempo real.

El experimento incluyó hablantes nativos de inglés, nativos de japonés y japoneses aprendiendo inglés como segunda lengua, con colaboración de investigadores del MIT, la Universidad de Osaka y la Universidad Miyagi Gakuin.

Un “motor predictivo” que depende del idioma

Los resultados mostraron que las personas tienden a elegir una interpretación de la oración incluso cuando todavía es ambigua.

“Nuestro cerebro construye activamente la estructura de la oración a medida que la frase avanza, anticipando su posible continuación”, explicó Nakamura.

Investigadores encontraron que el cerebro utiliza patrones sintácticos para anticipar cómo continúa una oración aún antes de tener toda la información (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este proceso funciona como un “motor predictivo”, que se ajusta según el idioma que cada persona habla. Es decir, el cerebro aprende patrones y los usa para adelantarse a lo que viene.

Por qué aprender otro idioma cuesta más

Uno de los hallazgos más relevantes es que este mecanismo no funciona igual en todas las lenguas.

Por ejemplo, los hablantes nativos de inglés tienden a anticipar rápidamente una estructura probable, mientras que los hablantes de japonés —cuya gramática sigue un orden diferente— procesan la información de otra manera.

En el caso de quienes aprenden un segundo idioma, el desafío es mayor: no alcanza con conocer las palabras, también es necesario reajustar este sistema de anticipación.

En otras palabras, el cerebro debe “reconfigurar” su forma de predecir frases. Este proceso exige esfuerzo adicional y explica por qué seguir conversaciones rápidas puede resultar agotador o confuso.

Qué cambia en la forma de enseñar idiomas

El estudio aporta pistas importantes para la enseñanza de lenguas. Según Nakamura, comprender no implica solo traducir palabras, sino construir activamente la estructura de lo que se escucha.

Los hablantes nativos y los aprendices de una segunda lengua muestran diferencias notorias en la anticipación de estructuras gramaticales, según el estudio internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, los investigadores recomiendan priorizar la exposición a oraciones reales y la práctica auditiva con hablantes nativos, en lugar de enfocarse únicamente en listas de vocabulario.

Escuchar frases completas permite que el cerebro internalice patrones y mejore su capacidad de anticipación, facilitando una comprensión más natural.

Más allá del aprendizaje: aplicaciones tecnológicas

Los resultados también tienen implicancias fuera del aula. La capacidad de anticipar estructuras lingüísticas resulta clave en situaciones cotidianas, como conversaciones en entornos ruidosos o intercambios rápidos.

Además, este conocimiento puede aplicarse al desarrollo de tecnologías como el reconocimiento de voz o los sistemas de inteligencia artificial, que podrían beneficiarse de incorporar modelos predictivos similares a los del cerebro humano.

En lugar de esperar información completa, estos sistemas podrían anticipar significados, mejorando su capacidad de comprensión.