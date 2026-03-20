Investigadores británicos crearon en laboratorio un esófago funcional y lo trasplantaron con éxito en animales

El hospital Great Ormond Street y la University College London logran el primer esófago creado en laboratorio implantado exitosamente en animales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio realizado por investigadores del Great Ormond Street Hospital, hospital pediátrico líder, y la University College London, logró por primera vez la implantación exitosa de un esófago creado en laboratorio en animales, un avance que podría transformar el tratamiento de niños que nacen con malformaciones esofágicas graves, según informa el medio británico Sky News.

El procedimiento, detallado en la revista Nature Biotechnology , permite que el nuevo órgano generado a partir de las propias células del paciente, restablezca por completo la función de deglución. Esta técnica elimina la necesidad de inmunosupresores y abre el camino a tratamientos personalizados que podrían modificar la vida de los pacientes pediátricos.

A los seis meses del trasplante, los animales presentaron un esófago artificial funcional, con crecimiento íntegro de músculo, nervios y vasos sanguíneos. Los 8 cerdos que recibieron el implante sobrevivieron a los primeros 30 días críticos y pudieron alimentarse normalmente y crecer con salud, según confirmó el equipo de la University College London.

A través de transcriptómica espacial, los investigadores comprobaron que la actividad genética del esófago implantado se asemejaba a la de un tejido completamente natural, lo que validó la integración y funcionalidad del órgano regenerado.

Ocho cerdos implantados con esófagos artificiales sobreviven y crecen sanos, superando el periodo crítico postoperatorio sin complicaciones REUTERS/Ann Wang

La tecnología desarrollada aprovecha la similitud anatómica entre el esófago porcino y el humano. El proceso comienza al extraer un esófago de donante porcino, del cual se eliminan todas las células propias mediante decelularización, preservando solo la matriz estructural. Posteriormente, esta base es recubierta con células musculares del receptor, obtenidas por biopsia y multiplicadas en laboratorio, que se inyectan directamente en el andamiaje.

El injerto permanece en un biorreactor durante una semana, bajo un flujo de nutrientes que permite el asentamiento y adaptación celular. La fabricación completa del injerto requiere dos meses.

Cómo fue el procedimiento y qué implica la técnica

El primer trasplante exitoso de un esófago cultivado en laboratorio utiliza tejido porcino decelularizado como andamiaje, recubierto posteriormente con células musculares del destinatario. El implante integra músculo, nervio y vasculatura, lo que vuelve innecesario el uso de inmunosupresión y consigue restituir la función esofágica en cerdos en un periodo de seis meses.

La aplicación potencial más inmediata se encuentra en el tratamiento de la atresia esofágica de larga distancia (LGOA), una malformación congénita que afecta a cerca de 180 recién nacidos en el Reino Unido cada año y que, en el 10% de los casos, produce tal separación en el esófago que impide la vida sin cirugía.

Según el medio británico, los bebés con LGOA requieren una sonda directa al estómago y procedimientos quirúrgicos extremadamente invasivos, lo que condiciona su nutrición y desarrollo durante meses o años.

El injerto desarrollado en laboratorio permite la regeneración completa de músculo, nervios y vasos sanguíneos, restaurando la función esofágica en solo seis meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Marco Pellegrini, investigador senior del UCL Great Ormond Street Institute of Child Health explicó que la técnica “podría permitirnos construir un nuevo esófago para un niño, al utilizar sus propias propias células, recolectadas durante una cirugía a la que debe someterse de todos modos, y combinarlas con una estructura pre-preparada de tejido porcino".

Pellegrini señaló que antes solo existían avances parciales en la reconstrucción de órganos de esta complejidad: “Esta es la primera vez que se completa todo el proceso con tanto éxito”.

Impacto en la atresia esofágica y desafíos actuales

De acuerdo con lo relatado por Sean McIntyre, padre de un niño de dos años, narrado en Sky News, las familias enfrentan un calvario en el que “hemos tenido que aprender cosas que nunca pensamos que formarían parte de la vida familiar, desde alimentarlo por sonda hasta gestionar emergencias nocturnas con el hospital”.

McIntyre subrayó la magnitud de poder evitar “múltiples operaciones y hospitales” al optar por “una intervención quirúrgica temprana que trasplantara un segmento funcional de esófago”.

La alta tasa de supervivencia y la recuperación observadas en los cerdos abren la puerta a trasplantes personalizados en pediatría. Uno de los datos destacados es que la posibilidad de almacenar matrices de varios tamaños, obtenidas de esófagos porcinos, permitiría desarrollar injertos personalizados para recién nacidos y pacientes pediátricos de diferentes edades, con tiempos de preparación mínimos en emergencias.

Una ilustración médica muestra la atresia esofágica tipo C con fístula traqueoesofágica en un bebé, detallando la interrupción del esófago y su conexión anómala con la tráquea, una condición congénita que requiere intervención quirúrgica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Testimonios y avances hacia la personalización pediátrica

Aoife Regan, directora de impacto y programas benéficos de la GOSH Charity, expresó su satisfacción por el avance y resaltó que “la investigación innovadora como esta demuestra el impacto que puede tener brindar esperanza a niños con una condición tan compleja y rara”. Regan remarcó el compromiso institucional en “ofrecer a cada niño la mejor posibilidad y la mejor infancia posible, financiando proyectos clave como este”.

El estudio, publicado el Nature Biotechnology, proporciona una hoja de ruta concreta para la regeneración personalizada de órganos complejos y posiciona a las instituciones británicas entre los referentes internacionales en bioingeniería aplicada a la infancia.