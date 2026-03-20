Ciencia

Cómo el estrés puede desencadenar eccemas en la piel, según la ciencia

Un estudio reveló el circuito biológico que convierte la presión emocional en inflamación, lo que ayuda a entender por qué ciertas afecciones se agravan en momentos de alta exigencia

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Un estudio identifica el mecanismo
Un estudio identifica el mecanismo que vincula el estrés emocional con la aparición y agravamiento del eccema en la piel (Crédito: Freepik)

El estrés no solo afecta el estado de ánimo, también puede dejar una huella visible en el cuerpo. Muchas personas con eccema lo experimentan de forma directa: en momentos de presión —como una entrega importante, un examen o una situación personal difícil— los síntomas pueden intensificarse. Ahora, un estudio reciente revela que existe un circuito biológico concreto que explica este fenómeno.

La investigación, liderada por Jiahe Tian y difundida por la American Association for the Advancement of Science (AAAS), identifica el mecanismo neural y celular que traduce el estrés en inflamación cutánea. El hallazgo, publicado en la revista Science, permite entender por qué la tensión emocional no solo se “siente”, sino que también se manifiesta físicamente.

Un circuito directo entre el cerebro y la piel

Los resultados indican que la respuesta al estrés activa un grupo específico del sistema nervioso simpático, conocido como Pdyn+ —vinculado a este tipo de reacción—, que actúa como puente entre el cerebro y la piel.

A partir de esa activación, se liberan señales químicas que atraen a los eosinófilos (un tipo de célula del sistema inmune implicada en procesos inflamatorios). Es como si el cerebro enviara una “orden” para movilizar defensas hacia el tejido cutáneo, incluso cuando no hay una amenaza externa concreta.

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La investigación revela que el sistema nervioso simpático activa señales que desencadenan inflamación cutánea durante episodios de tensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas células migran desde la sangre guiadas por señales específicas —como la molécula CCL11— y, una vez en la piel, desencadenan la respuesta inflamatoria característica del eccema.

Cómo se produce la inflamación

Al llegar a su destino, los eosinófilos se activan y liberan proteínas y citocinas (sustancias que las células utilizan para comunicarse y activar la inflamación). Esto da lugar a síntomas conocidos como enrojecimiento, picazón intensa y lesiones.

En la práctica, una persona puede atravesar un día particularmente exigente —por ejemplo, en el trabajo— y, horas después, notar que las lesiones aparecen o se agravan.

Este tipo de respuesta no ocurre de forma aislada. Investigaciones de Stanford University han demostrado que, ante situaciones de tensión, el organismo puede redistribuir células inmunes hacia tejidos como la piel como parte de un mecanismo adaptativo.

Este fenómeno sugiere que el cuerpo no solo reacciona al estrés, sino que reorganiza activamente sus defensas, lo que podría facilitar procesos inflamatorios en determinadas condiciones.

El hallazgo explica síntomas como
El hallazgo explica síntomas como picazón, enrojecimiento y lesiones en la piel tras situaciones estresantes o de alta presión emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se observó que este proceso ocurre con mayor intensidad en zonas del cuerpo con vello, lo que sugiere que ciertas áreas podrían ser más sensibles a estas señales.

Qué mostraron los experimentos

El análisis combinó datos de 51 pacientes con pruebas en modelos animales. En estos últimos, los científicos lograron interrumpir el circuito eliminando el grupo Pdyn+ o bloqueando la acción de los eosinófilos.

El resultado fue claro: al cortar esa comunicación entre el sistema nervioso y el inmunológico, las crisis inflamatorias inducidas por tensión desaparecieron.

Además, se detectó que las personas con mayor carga emocional presentaban una acumulación más elevada de células inflamatorias en la piel y síntomas más intensos, lo que refuerza la relación entre ambos procesos.

Implicaciones para el tratamiento del eccema

Este descubrimiento podría modificar el enfoque terapéutico actual. Hasta ahora, la mayoría de las intervenciones se centraban en aliviar los síntomas cutáneos. Sin embargo, estos hallazgos sugieren que también sería clave actuar sobre el vínculo entre el estado emocional y la inflamación.

El descubrimiento sugiere que tratar
El descubrimiento sugiere que tratar el vínculo entre estado emocional y sistema inmune podría mejorar futuros tratamientos para el eccema (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el futuro, podrían desarrollarse tratamientos capaces de bloquear las señales que atraen a las células inflamatorias o interferir en los receptores que activan este proceso.

Al mismo tiempo, estrategias de manejo emocional —como técnicas de relajación, terapia psicológica o mejoras en el descanso— podrían influir directamente en la evolución de la enfermedad.

En este sentido, abordar el eccema no implicaría únicamente tratar la piel, sino también considerar factores que impactan en el organismo desde otros niveles.

Los investigadores señalan que este mecanismo podría no ser exclusivo de esta afección. Enfermedades como la psoriasis o la colitis, que también suelen agravarse en contextos de tensión, podrían estar mediadas por circuitos similares.

Esto plantea una nueva forma de entender la relación entre mente y cuerpo: lo que ocurre a nivel emocional no solo se percibe, sino que puede activar procesos biológicos concretos con impacto en la salud.

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