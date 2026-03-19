El consumo de ultraprocesados se asocia a mayor riesgo de fracturas y pérdida de masa ósea

Investigaciones internacionales con más de veinte mil participantes revelan que ingerir estos productos incrementa las posibilidades de fracturas, especialmente en cadera y columna, efecto más marcado en adultos jóvenes y personas con bajo peso corporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personas de distintas edades consumen alimentos ultraprocesados en niveles cada vez más altos en todo el mundo. Estudios recientes señalan que este aumento impacta no solo en el peso corporal y el riesgo metabólico, sino también en la salud ósea. Investigaciones internacionales muestran que quienes ingieren más productos de este tipo presentan menor densidad mineral ósea y mayor riesgo de fracturas. El fenómeno afecta tanto a adultos jóvenes como a personas de bajo peso, donde el efecto se acentúa.

Estos alimentos comprenden desde comidas listas para calentar y bebidas azucaradas hasta snacks y productos de bollería industrial. Se caracterizan por su alto contenido en sal, grasas poco saludables, azúcares añadidos y diversos aditivos. El consumo promedio puede superar las ocho porciones diarias en algunas poblaciones, de acuerdo con datos de cohortes investigadas en Reino Unido y China.

Efectos sobre la salud ósea

Según la agencia de noticias Europa Press, el vínculo negativo entre ultraprocesados y salud ósea se identificó tras el seguimiento durante más de 10 años a 20 mil participantes. Las investigaciones reportan que, por cada más de tres coma siete porciones adicionales consumidas al día, el riesgo de fractura de cadera aumenta cerca de un 11%. El daño se observa en áreas críticas como la cadera y la columna lumbar. El riesgo resulta más evidente en adultos menores de 65 años y en quienes tienen bajo índice de masa corporal.

Datos de cohortes en Reino Unido y China indican que quienes consumen más de ocho porciones diarias exhiben huesos más frágiles y vulnerables, resultado que persiste tras considerar factores como dieta y estilo de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del análisis de grandes bases de datos, especialistas señalan una relación directa entre la cantidad de ultraprocesados ingeridos y la reducción de la densidad mineral ósea. Este fenómeno se asocia a mayor fragilidad y vulnerabilidad ante caídas o traumatismos menores. El estudio publicado en The British Journal of Nutrition confirma que el impacto persiste incluso tras ajustar variables como el consumo de calcio, la actividad física, comorbilidades y hábitos de vida.

El efecto negativo se atribuye a diversos mecanismos: alteración del metabolismo mineral por aditivos fosfatados, incremento de la inflamación sistémica y déficit de micronutrientes esenciales para el tejido óseo. Asimismo, la combinación de exceso de energía y baja calidad nutricional afecta el equilibrio entre formación y resorción ósea, elevando la probabilidad de pérdida de masa y calidad en los huesos.

Datos internacionales y estudios recientes

De acuerdo con datos de la Universidad de Tulane, institución académica de Estados Unidos, el promedio diario de ingesta de ultraprocesados supera las ocho raciones en la población analizada. El aumento de su consumo se relaciona con mayor prevalencia de fracturas y osteoporosis, sobretodo en personas con menor actividad física y bajo peso corporal. Este fenómeno afecta tanto a países industrializados como a economías emergentes.

Las investigaciones demuestran que los efectos adversos se presentan en distintas etapas de la vida y no se limitan a la población mayor. En individuos jóvenes, la absorción de aditivos y compuestos dañinos suele ser más eficiente, lo que intensifica el deterioro óseo. El riesgo de fracturas y pérdida de masa ósea permanece incluso sin factores de riesgo tradicionales como bajo consumo de calcio o padecimiento de enfermedades crónicas.

Expertos advierten que la reducción de masa y calidad ósea por estos alimentos perjudica a personas antes sin factores de riesgo tradicionales, según investigaciones recientes publicadas en revistas científicas internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las recomendaciones de entidades como las autoridades sanitarias internacionales, figura la de dar prioridad a una alimentación basada en productos frescos y ricos en nutrientes, limitar la ingesta de ultraprocesados y realizar controles periódicos de la salud ósea. Se resalta también la importancia de la educación alimentaria y la regulación en el acceso a estos productos como estrategias preventivas.

Mecanismos biológicos y consecuencias a largo plazo

El vínculo entre ultraprocesados y huesos frágiles responde a varios mecanismos biológicos. Los aditivos fosfatados modifican el metabolismo mineral y favorecen la pérdida de calcio en los huesos. La inflamación crónica, asociada a estos alimentos, acelera la degradación del tejido óseo y, en consecuencia, eleva el riesgo de fracturas.

Ensayos en modelos animales revelan que una dieta rica en ultraprocesados genera lesiones en las placas de crecimiento y reduce la densidad ósea. En seres humanos, esta situación se traduce en una mayor frecuencia de fracturas, especialmente en áreas como la cadera y la columna, y en el desarrollo precoz de osteoporosis.

Recomiendan priorizar alimentos frescos ricos en calcio y nutrientes esenciales como medida eficaz para cuidar la salud ósea y evitar daños severos, especialmente en quienes tienen bajo peso o actividad física reducida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación de la comunidad médica radica en que este impacto se suma a otros riesgos ya existentes de los ultraprocesados, tales como la obesidad, la diabetes tipo 2 o las enfermedades cardiovasculares. El impacto sobre la salud ósea acentúa la necesidad de revisar las pautas alimentarias y reforzar la prevención desde la juventud.

Expertos enfatizan la conveniencia de substituir estos productos por alimentos frescos, ricos en calcio, vitamina D y demás nutrientes relevantes, como método para preservar la estructura ósea y disminuir el riesgo de fracturas. Las campañas de concientización y la vigilancia de la calidad nutricional de la dieta son indispensables para contener el avance de esta problemática a nivel poblacional.