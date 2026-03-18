La menopausia prematura podría elevar el riesgo cardíaco, alerta un estudio

Un estudio de Northwestern University asocia la menopausia prematura con un 40% más de riesgo de cardiopatía coronaria en mujeres jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la menopausia ocurre antes de lo esperado, el impacto va mucho más allá de los cambios hormonales visibles. En esos casos, el sistema cardiovascular puede verse afectado durante décadas de forma silenciosa.

Un estudio reciente de Northwestern University advierte que esta transición anticipada se asocia con un aumento significativo del riesgo de enfermedad cardíaca, una de las principales causas de muerte en mujeres.

La investigación, que incluyó a más de 10.000 mujeres en Estados Unidos, encontró que quienes atravesaron la menopausia antes de los 40 años presentan un riesgo aproximadamente un 40% mayor de desarrollar cardiopatía coronaria en comparación con aquellas que llegan a esta etapa a la edad habitual.

Este hallazgo, publicado en la revista JAMA Cardiology, refuerza la idea de que la edad en que finaliza la función ovárica no es un dato menor, sino un indicador clave para anticipar problemas de salud a largo plazo.

Qué ocurre en el corazón

La cardiopatía coronaria se produce cuando las arterias que llevan oxígeno al corazón se estrechan o bloquean debido a la acumulación de placas formadas por grasa y otras sustancias.

La menopausia antes de los 40 años multiplica la exposición del corazón a desequilibrios hormonales y eleva las probabilidades de infarto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este proceso, conocido como aterosclerosis, reduce el flujo sanguíneo y puede derivar en infartos u otras complicaciones, un problema de gran magnitud si se tiene en cuenta que las enfermedades cardíacas representan la principal causa de muerte en mujeres y explican 1 de cada 3 muertes, según la American Heart Association.

Durante la menopausia, la disminución de estrógenos —hormonas que ayudan a mantener la elasticidad de los vasos sanguíneos— altera el equilibrio del sistema cardiovascular. Sin ese efecto protector, las arterias se vuelven más rígidas y aumenta la tendencia a la acumulación de placas.

Cuando este proceso comienza de forma anticipada, el organismo queda expuesto durante más tiempo a estos cambios, lo que podría explicar el aumento sostenido del riesgo a lo largo de la vida.

Diferencias entre grupos y factores asociados

Entre las consideraciones del estudio, los expertos observaron diferencias en la prevalencia de menopausia prematura entre grupos poblacionales: se presenta en aproximadamente 1 de cada 6 mujeres afrodescendientes (15,5%), mientras que en mujeres blancas la cifra desciende a 1 de cada 20 (4,8%).

Según la cardióloga Priya Freaney, estas diferencias no se explican únicamente por factores biológicos. Elementos como el tabaquismo, el índice de masa corporal, la edad de la primera menstruación, el estrés crónico y las desigualdades sociales también pueden influir en la aparición temprana de la menopausia.

El descenso de estrógenos vinculado a la menopausia provoca rigidez arterial y favorece la acumulación de placas, incrementando el riesgo cardíaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso al ajustar por estas variables, el mayor riesgo cardiovascular persistió en ambos grupos: se observó un incremento del 41% en mujeres negras y del 39% en mujeres blancas. En Estados Unidos, la menopausia suele presentarse alrededor de los 51 años; se considera temprana entre los 40 y 45, y prematura cuando ocurre antes de los 40.

Cambios que impactan en todo el organismo

La caída de estrógenos no solo afecta a los vasos sanguíneos. También se asocia con alteraciones metabólicas que incrementan el riesgo cardiovascular, como el aumento del colesterol, la presión arterial y la acumulación de grasa abdominal.

A esto se suman otros efectos, como la pérdida de masa muscular, dificultades en la regulación de la glucosa (azúcar en sangre) y una mayor rigidez arterial. En conjunto, estos cambios crean un entorno propicio para el desarrollo de enfermedades cardíacas.

La menopausia anticipada también está relacionada con aumento del colesterol, presión arterial elevada y mayor grasa abdominal, señales de riesgo cardíaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los clínicos deben preguntar activamente por la menopausia, ya que los receptores de estrógeno están presentes en todo el cuerpo”, señaló la directora del Programa de Atención Cardíaca de la Mujer de Northwestern Medicine. La influencia hormonal, explicó, no se limita al sistema reproductivo, sino que impacta en múltiples funciones, incluido el corazón.

La importancia de la prevención

Uno de los principales aportes del estudio es la necesidad de incorporar la historia menopáusica como parte de la evaluación cardiovascular. Saber a qué edad ocurrió la menopausia puede ayudar a identificar a mujeres con mayor riesgo y actuar de manera anticipada.

Freaney recomienda que quienes hayan atravesado una menopausia prematura consideren esta información como una señal de alerta. “La mayoría de las enfermedades cardíacas pueden prevenirse, pero es fundamental conocer el riesgo desde el principio, ya que las estrategias de prevención requieren tiempo”, explicó.

Entre las medidas clave se incluyen el control de la presión arterial, el colesterol, la alimentación, la actividad física y el abandono del tabaco. También se sugiere conversar con el médico sobre cómo reducir el riesgo en función de la historia personal.

Un cambio de enfoque en la salud femenina

Aunque en los últimos años aumentó la investigación sobre el corazón en mujeres, aún persisten vacíos en la comprensión de cómo factores específicos —como la menopausia— influyen en el riesgo cardiovascular.

Especialistas recomiendan incluir la historia menopáusica en los controles cardíacos para personalizar la prevención y reducir el impacto en la salud femenina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este estudio propone un cambio de mirada: no se trata solo de tratar enfermedades cuando aparecen, sino de identificar señales tempranas que permitan intervenir antes. En ese sentido, la menopausia deja de ser únicamente una etapa biológica y pasa a ser un dato relevante para planificar la salud futura.

Comprender este vínculo abre la puerta a estrategias más personalizadas y efectivas, con el objetivo de reducir la incidencia de una enfermedad que, en gran medida, puede prevenirse si se detecta a tiempo.