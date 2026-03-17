Niebla mental y olvidos: cómo impacta la menopausia en la mente femenina a largo plazo, según un estudio

Un estudio del King’s College London descarta que la menopausia provoque un deterioro cognitivo duradero en las mujeres entre 45 y 55 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llamada “niebla mental”, los olvidos ocasionales o las dificultades para concentrarse son experiencias que muchas mujeres describen durante la menopausia. Estos síntomas suelen generar preocupación y alimentan la idea de que esta etapa podría afectar de forma duradera la memoria o el razonamiento.

Sin embargo, una investigación del King’s College London concluye que la menopausia no provoca un deterioro duradero ni generalizado en el rendimiento cognitivo. Según el estudio, aunque estos síntomas pueden resultar molestos o inquietantes, el desempeño en pruebas objetivas de memoria y razonamiento se mantiene estable a lo largo de las distintas etapas de la menopausia.

El estudio, realizado por el Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia del King’s College London, evaluó a más de 14.000 mujeres entre 45 y 55 años, clasificadas en tres grupos: premenopausia, perimenopausia y posmenopausia.

Entre el 40% y el 80% de las participantes reportaron síntomas cognitivos durante la transición menopáusica, como lapsos de memoria, dificultades para concentrarse o sensación de lentitud mental. El estudio fue publicado en la revista npj Women’s Healt.

Los resultados muestran que los síntomas subjetivos de la menopausia, como la 'niebla mental', no se reflejan en pruebas objetivas de capacidades cognitivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el análisis mostró que ninguna etapa de la menopausia se asoció con una disminución significativa del rendimiento cognitivo. Las diferencias entre los grupos fueron mínimas y los síntomas subjetivos no se reflejaron en una caída medible en la memoria o el razonamiento lógico.

La relación entre la experiencia de estos síntomas y el desempeño en los tests resultó débil, lo que refuerza el carácter tranquilizador de los hallazgos.

Cómo se realizó el estudio

La investigación incluyó a 14.234 mujeres, quienes completaron ocho pruebas en línea de memoria y razonamiento. Antes de realizar los ejercicios, las participantes indicaron si habían experimentado síntomas cognitivos asociados con la menopausia.

Los resultados confirmaron que el rendimiento general fue similar en todos los grupos, sin caídas significativas relacionadas con el avance de la transición menopáusica.

El equipo del King’s College London destacó una diferencia importante entre la percepción subjetiva de los síntomas y las mediciones objetivas del rendimiento cognitivo. Aunque muchas mujeres reportaron olvidos o dificultades para concentrarse, estas experiencias no se tradujeron en déficits detectables en las pruebas.

La investigación evaluó a 14.234 mujeres y concluyó que la memoria y el razonamiento permanecen estables en todas las etapas de la menopausia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis también reveló que los síntomas cognitivos aparecieron con mayor frecuencia junto con episodios de ansiedad o bajo estado de ánimo, especialmente durante la perimenopausia y la posmenopausia.

Esto sugiere que la sensación de “niebla mental” podría estar más relacionada con factores emocionales o psicológicos que con un deterioro real de las capacidades cognitivas.

Síntomas psicológicos y experiencia personal

La doctora Laura Naysmith, primera autora del estudio, señaló que estos síntomas son “muy reales” y a menudo representan un aspecto angustiante de la menopausia. Aunque suelen ser temporales, la percepción de olvidos o dificultad para concentrarse puede afectar la vida cotidiana.

Según Naysmith, los resultados ayudan a poner en perspectiva algunos temores asociados con esta etapa de la vida. Las capacidades cognitivas fundamentales, explicó, se mantienen estables a lo largo de esta etapa.

Entre el 40% y el 80% de las participantes reportaron síntomas como olvido o dificultad para concentrarse durante la transición menopáusica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas mujeres pueden sentir que necesitan esforzarse más para mantener su rendimiento habitual, pero las pruebas indican que la memoria y el razonamiento permanecen intactos.

El profesor Adam Hampshire, autor principal del estudio, también subrayó que no existe una reducción generalizada del rendimiento cognitivo asociada a la menopausia, aunque los síntomas cotidianos pueden intensificarse durante la transición.

Hampshire adelantó que futuras investigaciones buscarán comprender por qué algunas mujeres experimentan más síntomas que otras y analizarán el posible papel de la terapia hormonal sustitutiva en determinadas funciones cognitivas.

Desde el equipo del King’s College London sugieren que, aunque la experiencia de “niebla mental” puede generar preocupación o exigir mayor esfuerzo en el día a día, la memoria, la concentración y el razonamiento permanecen en gran medida estables.

Para los investigadores, estos resultados ofrecen un mensaje tranquilizador y respaldado por evidencia científica para las mujeres que atraviesan la transición menopáusica.