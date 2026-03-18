Eyaculación precoz: una app ayuda a duplicar el tiempo y potencia la autoestima de los hombres

Un ensayo clínico en Alemania reportó que una aplicación móvil duplicó el tiempo de control durante el acto sexual y eliminó los síntomas de eyaculación precoz en el 22 % de los usuarios tras doce semanas de uso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, la eyaculación precoz ha sido un secreto incómodo para millones de hombres. Ahora, una aplicación móvil propone una solución diferente desde la privacidad del teléfono con herramientas psicológicas y ejercicios personalizados. Un ensayo clínico realizado en Alemania sostiene que una aplicación para smartphones, diseñada específicamente para abordar la eyaculación precoz desde un enfoque psicológico, logró duplicar el tiempo de control durante el acto sexual y eliminar los síntomas en cerca del 22 % de los usuarios tras doce semanas de uso intensivo.

Este recurso digital busca ofrecer tratamiento efectivo y accesible para una disfunción que afecta hasta al 30 % de los hombres y que, debido al estigma, solo conduce al 9 % de ellos a buscar atención médica, según datos presentados por el grupo CLIMACS en el Congreso Anual de la Asociación Europea de Urología (EAU26), celebrado recientemente en Londres.

Las cifras finales del estudio, difundidas en el foro europeo, muestran que los participantes duplicaron el promedio de duración entre la penetración y la eyaculación, incrementando ese intervalo de 61 a 125 segundos tras el programa de doce semanas.

El 30 % de los hombres experimenta eyaculación precoz, pero solo el 9 % busca ayuda médica debido al estigma, según datos presentados en el Congreso Anual de la Asociación Europea de Urología (EAU26).(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por contraste, el grupo de control, que no utilizó la aplicación, registró apenas un incremento de 0,5 segundos. Tras este periodo, el 22 % de los usuarios de Melonga dejó de experimentar síntomas de eyaculación precoz según su autopercepción, una mejoría inédita para tratamientos basados exclusivamente en intervención digital y sin fármacos de por medio, destacó el equipo dirigido por Christer Groeben, profesor de la Universidad de Marburgo.

“Se denomina eyaculación precoz a la falta de control de la respuesta eyaculatoria en formapersistente o recurrenteen respuesta a una estimulación sexual mínima, antes, durante o poco tiempo después de la penetración, y fundamentalmente, antes de que el hombre lo desee”, explicó en una nota reciente a Infobae, Walter Ghedin.

El estudio CLIMACS excluyó a hombres con otras patologías relevantes para centrarse en los aspectos psicológicos y relacionales del trastorno. Entre las causas principales figuran factores como la ansiedad, el estrés y la depresión, así como dificultades en la vida de pareja. Estos factores desembocan en preocupación por el desempeño sexual, generando a menudo una carga psicológica considerable que repercute negativamente en la convivencia y la autoestima.

Los participantes del estudio aumentaron el promedio de duración entre la penetración y la eyaculación de 61 a 125 segundos luego de utilizar la app, mientras que el grupo de control solo mejoró en 0,5 segundos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tratamiento diferente: intervenciones terapéuticas desde el teléfono

A diferencia de los tratamientos habituales —como cremas o fármacos— que solo atenúan síntomas de manera temporal, esta app integra consejos, técnicas y ejercicios diseñados por urólogos y psicólogos para atacar el origen multifactorial del problema. El método, que incluye terapia cognitivo-conductual, ejercicios de mindfulness, conciencia de la excitación y estrategias físicas como la técnica del “start-stop”, se imparte de forma guiada y personalizada a través de la aplicación.

El protocolo de estudio incluyó a 80 hombres, todos sin patologías físicas subyacentes. Cada participante empleó un cronómetro para medir la duración entre la penetración y la eyaculación y completó cuestionarios periódicos sobre calidad de vida sexual y efectos psicológicos. Finalizado el experimento, 66 pacientes remitieron todos los cuestionarios requeridos.

Imagen Ilustrativa Infobae

El análisis arrojó, más allá del incremento temporal, una mejora significativa en el control de la eyaculación, menor ansiedad, mejor disfrute y mayor confianza durante las relaciones sexuales. Para prácticamente una cuarta parte de los pacientes, el abordaje digital fue suficiente para dejar atrás la disfunción. Los autores remarcan que el beneficio se alcanzó “sin uso de medicamentos”.

“Los datos que aporta esta aplicación es lo que nosotros hacemos en el ámbito del consultorio. El abordaje sexológico en la eyaculación precoz se basa en la relajación con alguna terapia, como puede ser mindfulness, ejercicios de control eyaculatorio, de aprendizaje de control eyaculatorio, como el ejercicio start-stop. Por lo general en sexología trabajamos con técnicas para resolver el problema en corto plazo. Después sí es importante hacer un abordaje de las causas o en simultáneo. Se trabaja primero para solucionar el tema, porque los pacientes tardan mucho en consultar cuando ya se ha instalado la eyaculación precoz“, explicó a Infobae Ghedin.

Relevancia del hallazgo: hacia la normalización y accesibilidad del tratamiento

La aplicación está actualmente disponible en Irlanda, Alemania, Austria, Luxemburgo, Liechtenstein y Bélgica. Para quienes temen acudir a consulta por vergüenza, representa un instrumento confidencial y cercano, validado por especialistas en sexología y urología.

Los responsables del ensayo consideran que la herramienta “ayuda a normalizar la disfunción como algo tratable” y propone un acceso innovador, confiable y basado en evidencia para el autocuidado en salud sexual masculina, en un entorno donde la información disponible, a menudo, va acompañada de desinformación y tabúes.

El interés científico ahora se orienta a reproducir el estudio a mayor escala y evaluar cómo este enfoque digital influye en la satisfacción de las parejas, trascendiendo el beneficio notificado por los propios usuarios, concluye Russo en el foro internacional moderado por la EAU.

La intervención digital, desarrollada por urólogos y psicólogos, logró que casi una cuarta parte de los usuarios superara la eyaculación precoz sin recurrir a medicamentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados completos del estudio CLIMACS serán publicados a finales de este año, una vez superado el proceso de revisión por pares.