Ciencia

Descubren una red oculta en el cráneo que podría participar en la defensa del cerebro: cómo funciona

Un estudio del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) identificó diminutas vías dentro del hueso que permitirían el paso de células y moléculas vinculadas a la respuesta inmunitaria. El trabajo abre nuevas líneas para entender la protección del sistema nervioso

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Dos vistas de un cráneo humano 3D gris, una de perfil cortado y otra superior, con cientos de pequeños puntos rojos, verdes y azules marcando la superficie interior
Imágenes 3D de un cráneo humano resaltan los microcanales (puntos de colores) que revelan una ruta oculta para la defensa inmunitaria del cerebro, un avance significativo en la neuroinmunología (Créditos: Spanish National Research Center for Human Evolution)

El cráneo, tradicionalmente visto como una estructura rígida destinada a proteger el cerebro de golpes y lesiones, podría cumplir un rol mucho más activo de lo que se creía. Un equipo de investigadores del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) identificó una red de diminutos canales en los huesos del cráneo que estarían involucrados en la defensa del sistema nervioso.

El hallazgo, publicado en The Anatomical Record, describe por primera vez de manera cuantitativa estas estructuras —conocidas como microcanales vasculares o microforamina— y su posible función como vías de comunicación entre el hueso y el interior del cráneo. Según los investigadores, estos conductos permitirían el paso de células y moléculas relacionadas con la respuesta inmunitaria.

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Este descubrimiento introduce una nueva perspectiva sobre el papel del cráneo, que no solo actuaría como una barrera física, sino también como un participante activo en la protección del cerebro.

Microcanales: una red invisible en el hueso craneal

Para estudiar estas estructuras, el equipo analizó 10 cráneos humanos adultos mediante tomografía computarizada, una técnica que permite observar el interior de los huesos con gran detalle.

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Los resultados mostraron que estos microcanales forman una red extensa en la parte superior y lateral del cráneo. Estas diminutas vías conectan el tejido interno del hueso con el espacio donde se aloja el cerebro. En términos simples, funcionan como pequeños “pasadizos” que atraviesan el hueso.

Infografía de un cráneo y cerebro humanos con microcanales vasculares. Detalla su ubicación, función inmunitaria, sistema glinfático e implicaciones médicas.
El estudio del CENIEH revela que los microcanales permiten la movilización de células inmunitarias hacia el sistema nervioso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada cráneo presentaba entre 100 y 400 de estos canales, lo que evidencia una gran variabilidad entre individuos. Aunque su diámetro suele ser menor a medio milímetro—aproximadamente el grosor de la punta de un lápiz fino o de un cabello muy grueso—, algunos conductos más grandes, aunque menos frecuentes, podrían tener un papel relevante al transportar mayor volumen.

El equipo liderado por Rafael Gallareto-Sande, junto a Ana Laura Mena-Bock y Emiliano Bruner, destacó que estas estructuras habían pasado casi desapercibidas en estudios anteriores, a pesar de su posible importancia biológica.

Dónde se ubican y por qué importa su distribución

El análisis permitió identificar patrones en la ubicación de estos microcanales. Se concentran principalmente en la cara interna del cráneo, sobre todo en regiones posteriores y centrales de los huesos parietales y occipitales.

Además, su presencia está vinculada con el diploe, una capa esponjosa del hueso que se encuentra entre las capas externas e internas del cráneo. En zonas donde este tejido es más grueso, aumenta la cantidad de microcanales de tamaño intermedio.

Este detalle es relevante porque sugiere que la formación de estos conductos depende más de la estructura interna del hueso que de su tamaño total. También refuerza la idea de que no se trata de irregularidades anatómicas, sino de un sistema organizado.

Vista de perfil de un corte transversal hiperrealista del cráneo humano, mostrando una intrincada red de microcanales óseos contra un fondo oscuro.
El estudio revela que los microcanales craneales pueden facilitar el paso de células inmunitarias y moléculas protectoras hacia el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta ahora, se creía que estos canales cumplían funciones limitadas, como ayudar a regular la temperatura del cerebro. Sin embargo, el nuevo estudio propone una función mucho más compleja.

Los investigadores observaron que estas vías podrían permitir el paso de células inmunitarias desde la médula ósea hacia el interior del cráneo. En otras palabras, el propio hueso podría actuar como una fuente de células que participan en la defensa del cerebro frente a infecciones o lesiones.

Además, estos conductos podrían facilitar el transporte de moléculas relacionadas con procesos inflamatorios, lo que los vincula con la respuesta del organismo ante daños en el sistema nervioso.

Gallareto-Sande explicó que esta microvasculatura forma parte del sistema glinfático, una red encargada de transportar sustancias dentro del cerebro y eliminar residuos metabólicos. Este sistema funciona como un mecanismo de “limpieza” que ayuda a mantener el equilibrio interno.

Implicancias para enfermedades neurológicas

El correcto funcionamiento de estos sistemas está asociado con la salud cerebral. Alteraciones en la circulación de sustancias o en la eliminación de desechos pueden influir en el desarrollo de enfermedades.

Según el estudio, problemas en esta red podrían estar relacionados con afecciones como el accidente cerebrovascular o enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Aunque aún no se establecen vínculos directos, comprender cómo funcionan estos microcanales podría aportar información valiosa.

En este sentido, contar con una descripción detallada de su número, tamaño y distribución es un paso clave para futuras investigaciones biomédicas.

Ilustración biomédica de células inmunitarias esféricas (azul/púrpura) transitando por microcanales del hueso craneal hacia el cerebro, con textura rugosa.
Los microcanales se concentran en la cara interna del cráneo, principalmente en los huesos parietales y occipitales, y se vinculan con el diploe óseo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la medicina, el descubrimiento también tiene implicancias en el campo de la evolución humana. La existencia de estos microcanales sugiere que el cráneo no solo evolucionó como una estructura protectora, sino también como parte de un sistema biológico más complejo.

Hasta ahora, no existían estudios cuantitativos comparables sobre estas estructuras ni en humanos ni en otros vertebrados, lo que posiciona a este trabajo como un punto de partida para nuevas líneas de investigación.

Los autores del estudio señalan que los resultados son preliminares, ya que se basan en una muestra reducida. Por eso, destacan la necesidad de ampliar las investigaciones a más individuos y contextos clínicos.

Aun así, el hallazgo marca un avance significativo. Identificar estas pequeñas vías dentro del cráneo permite comprender mejor cómo se conectan la estructura ósea, el sistema inmunitario y el cerebro.

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