Ciencia

La inteligencia artificial aplicada a resonancias magnéticas permite detectar el Alzheimer en etapas asintomáticas

El análisis avanzado de imágenes cerebrales, combinado con algoritmos de alta precisión, contribuye a estimar la evolución del deterioro cognitivo. En The Neuro Experience podcast, un neurorradiólogo explicó cómo esta tecnología abre nuevas posibilidades para la prevención, el seguimiento personalizado y la intervención temprana

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Hombre de mediana edad con gafas y blazer claro sentado frente a un micrófono en una mesa de madera, con las manos entrelazadas y un fondo de pared de madera texturizada
La inteligencia artificial y la resonancia magnética volumétrica permiten detectar el Alzheimer años antes de los primeros síntomas clínicos (Captura de video: YouTube/@LouisaNicola)

Detectar cambios cerebrales con años de anticipación es hoy una posibilidad real gracias a la integración de inteligencia artificial y resonancia magnética volumétrica. Esta tecnología permite anticipar el Alzheimer mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas, abriendo un espacio sin precedentes para la prevención, señaló el neurorradiólogo Kavin Mistry en The Neuro Experience podcast.

La inteligencia artificial aplicada a neuroimagen puede identificar, mediante el análisis minucioso de imágenes cerebrales secuenciales, diminutas alteraciones de volumen en estructuras clave como el hipocampo.

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Esta precisión permite detectar el ritmo de neurodegeneración en etapas completamente asintomáticas e intervenir precozmente para frenar el deterioro, incluso varios años antes de que se manifiesten síntomas clínicos.

Inteligencia artificial contra el Alzheimer

Durante la entrevista en The Neuro Experience podcast, el Dr. Mistry explicó a Louisa Nicola cómo la inteligencia artificial transformó el análisis de resonancias magnéticas volumétricas en la práctica clínica.

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Dos personas sentadas a una mesa de madera, con micrófonos. El hombre muestra un gráfico de escáneres cerebrales y una mujer mira un modelo de cráneo humano
El análisis automatizado de imágenes cerebrales identifica cambios diminutos en el volumen del hipocampo, clave para la prevención precoz del Alzheimer (Captura de video: YouTube/@LouisaNicola)

“La resonancia magnética volumétrica utiliza inteligencia artificial para delinear con precisión áreas cerebrales relevantes”, sostuvo el especialista.

Además, señaló que, aunque un paciente puede tener una resonancia que parece normal, el uso de esta tecnología permite medir con exactitud el volumen del hipocampo y detectar, por ejemplo, una reducción del 2,2% en un año, un cambio que pasaría desapercibido con métodos manuales.

Esta sensibilidad diagnóstica permite captar pérdidas anuales del 1% al 2% en el volumen del hipocampo, un rango crítico para evaluar si las intervenciones en el estilo de vida logran frenar o modificar la trayectoria del deterioro.

Según Mistry, anticipar estos cambios es clave para intervenir a tiempo: “Ante el avance del Alzheimer, estos hallazgos previos a los síntomas son determinantes”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La detección de pérdidas del 1% al 2% en el hipocampo abre una ventana crítica para intervenir antes de los síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aclaró que la inteligencia artificial no reemplaza al profesional: “Por el contrario, nos permite ser más humanos, porque agiliza tareas rutinarias y deja espacio para interpretar la información con criterio clínico”.

El reloj del cerebro y el avance del deterioro cognitivo

El Dr. Mistry expuso que la neuroimagen no solo revela el estado actual del cerebro, sino que permite calcular la “trayectoria de neurodegeneración”, una especie de “reloj biológico” del envejecimiento cerebral.

“Una sola resonancia muestra el pasado; si agrego una segunda, puedo predecir el futuro del paciente”, ejemplificó. Así, se determina la pendiente de deterioro cognitivo, es decir, la rapidez con que progresa la atrofia cerebral.

Destacó que el proceso biológico del Alzheimer puede iniciarse hasta 20 o 30 años antes del diagnóstico clínico, lo que coloca en primer plano el valor de la medición temprana. Acceder a este tipo de estudios representa un salto cualitativo en prevención y manejo del envejecimiento cerebral.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Medir la trayectoria de neurodegeneración ofrece una visión anticipada sobre la rapidez del deterioro cognitivo en el envejecimiento cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su experiencia, intervenir en el estilo de vida, antes de que la pérdida de volumen cerebral sea significativa, da la oportunidad de retrasar el inicio de los síntomas mediante ajustes en la alimentación, el ejercicio físico y la incorporación de prácticas como la meditación.

El papel del hipocampo en la memoria

“El hipocampo es el centro de la memoria”, enfatizó el Dr. Mistry en The Neuro Experience podcast. Esta estructura, localizada en la zona medial del lóbulo temporal, es la más vigilada en la detección de señales iniciales de deterioro cognitivo.

La inteligencia artificial permite medir con exactitud la “atrofia del hipocampo”, un marcador precoz del Alzheimer. “Hemos visto pacientes con estudios considerados normales, pero al comparar resonancias específicas, la pérdida de volumen evidencia una desviación clara respecto al envejecimiento habitual”, relató el neurorradiólogo.

Un rompecabezas de un cerebro sobre un fondo blanco - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El proceso del Alzheimer puede iniciar hasta 30 años antes del diagnóstico, lo que refuerza la importancia de estudios neurodiagnósticos tempranos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compartió ejemplos en los que el seguimiento anual, mediante resonancia magnética volumétrica y el análisis automatizado, permitió detectar patrones de reducción de volumen que pasarían inadvertidos de otro modo. “Eso da margen para intervenir cuando la memoria aún funciona correctamente, aunque el proceso ya se ha iniciado”, puntualizó.

Remarcó también la importancia de las bases de datos normativas y los algoritmos de referencia utilizados en la medición del hipocampo para asegurar la objetividad en la identificación de trayectorias fuera de lo esperado.

Corazón y cerebro: la salud vascular como protector cerebral

La entrevista abordó la estrecha relación entre el sistema cardiovascular y el cerebro. Mistry recurrió a una analogía automotriz: “El corazón es la bomba de combustible y las arterias la red de distribución. Puedes tener un motor potente, pero si la alimentación no es adecuada, el rendimiento disminuye”.

El neurorradiólogo recalcó que la “salud endotelial” es determinante para la longevidad cerebral. En la actualidad, es posible medir el grosor íntima-media carotídeo con una sencilla ecografía, una técnica accesible que anticipa problemas mucho antes de que surjan síntomas neurológicos. Subrayó que las alteraciones vasculares pueden comenzar en la adolescencia, reforzando la necesidad de una prevención temprana.

Un hombre con gafas y chaqueta clara sostiene un modelo de cerebro naranja mientras habla ante un micrófono en un estudio con fondo de madera acanalada
La salud vascular y el control de los lípidos, en especial del LDL, son factores fundamentales para reducir el riesgo de demencia y neurodegeneración cerebral (Captura de video: YouTube/@LouisaNicola)

Controlar los lípidos, especialmente el LDL, idealmente por debajo de 80 mg/dl, y mantener hábitos cardiosaludables resultan medidas directas para prevenir la demencia. “Disminuir la inflamación vascular no solo protege contra accidentes cerebrovasculares, sino también frente a la neurodegeneración”, apuntó especialista en el podcast.

Estrés, meditación y longevidad cerebral

Mistry consideró que el nivel de “ansiedad basal” es uno de los principales enemigos de la salud cerebral a largo plazo y destacó la reducción del estrés y la meditación como herramientas clave para preservarla.

“Durante años experimenté esa inquietud de fondo que parecía inevitable. Investigar sobre técnicas meditativas y sus efectos en el volumen cerebral me impulsó a cambiar mi rutina”, relató en The Neuro Experience podcast.

También señaló que estudios en monjes tibetanos muestran que la meditación puede reducir la reactividad de ciertas áreas del cerebro y favorecer la conservación de su volumen con el tiempo. Según explicó, el control del estrés y la atención plena se asocian con una mayor longevidad corporal y cerebral, y concluyó que alcanzar la calma mental permite responder mejor a los desafíos y evitar el desgaste neuronal.

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