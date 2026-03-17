Un examen ocular permite detectar enfermedades neurodegenerativas en fases tempranas

Un examen ocular no invasivo detecta de manera temprana signos de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y ELA, según la Universidad de Waterloo

Un simple examen ocular podría transformar el diagnóstico temprano de enfermedades neurodegenerativas, según investigaciones recientes de la universidad canadiense de investigación Universidad de Waterloo. Gracias a técnicas innovadoras, los ojos dejan de tener solo interés simbólico y se convierten en una herramienta médica capaz de detectar el deterioro cerebral antes de que aparezcan síntomas perceptibles.

El estudio, publicado en la revista científica The Journal of the Alzheimer’s Association, sostiene que un escáner ocular no invasivo permite identificar depósitos de proteínas asociados a patologías como el Alzheimer y la ELA. Este avance abre la puerta a pruebas diagnósticas rápidas, accesibles y basadas en la observación directa del tejido retiniano, antes reservado solo a procedimientos costosos o invasivos. Para muchas personas, esto significa que la detección podría adelantarse varios años respecto a los métodos actuales, lo que brindaría una oportunidad para el tratamiento precoz.

La retina como extensión del sistema nervioso central y su relación con las enfermedades neurodegenerativas

La investigación de la Universidad de Waterloo pone el foco en la retina, definida como una extensión directa del sistema nervioso central. Esta conexión biológica permite que los cambios patológicos cerebrales, como la acumulación de proteínas anómalas, se reflejen de manera temprana en el tejido ocular. Así, las alteraciones vinculadas a enfermedades como el Alzheimer o la ELA pueden identificarse en la retina antes de manifestarse clínicamente.

El estudio detecta la presencia de proteínas como la beta amiloide y la TDP-43 en la retina, lo que posibilita un diagnóstico precoz de Alzheimer y ELA (Poen)

El estudio subraya que proteínas como la beta amiloide y la TDP-43 —asociadas al deterioro cognitivo y motor— aparecen en el tejido retiniano en fases muy iniciales. Detectar estas sustancias en el ojo facilita un diagnóstico precoz, previo a la aparición de síntomas evidentes. Este hallazgo es relevante porque la progresión de las enfermedades neurodegenerativas suele ser silenciosa en sus primeros años, y el acceso a biomarcadores accesibles y no invasivos representa un cambio en la aproximación médica.

La posibilidad de observar directamente la manifestación de estos procesos patológicos en la retina, sin recurrir a técnicas invasivas, ofrece una vía adelantada para el diagnóstico y el inicio temprano de posibles intervenciones. Esta característica convierte al examen ocular en una ventana única para el seguimiento y monitoreo de trastornos neurológicos, según los resultados publicados en la revista científica Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.

Tecnología y método de detección: luz polarizada, huella óptica y algoritmos de inteligencia artificial

El procedimiento técnico descrito en el estudio emplea las propiedades físicas de la luz para obtener una huella dactilar óptica de las proteínas presentes en la retina. Al proyectar luz polarizada sobre los depósitos proteicos, estos dispersan los rayos según su estructura molecular, generando patrones únicos. Dichos patrones no son visibles para el ojo humano, pero pueden ser interpretados por sistemas avanzados de procesamiento de datos.

Modelos computacionales como Random Forest y redes neuronales demostraron precisiones del 86% y 96% respectivamente en la detección de biomarcadores retinianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para clasificar estos patrones, el equipo utilizó algoritmos de inteligencia artificial capaces de identificar la presencia de proteínas anómalas con alta precisión. Los algoritmos analizan la dispersión específica de la luz, generando una firma óptica que distingue entre distintas enfermedades neurodegenerativas. Esta combinación de óptica avanzada e inteligencia artificial permite una evaluación objetiva y rápida, sin necesidad de procedimientos invasivos.

Validación y precisión de la prueba mediante modelos computacionales

La fiabilidad de esta tecnología fue evaluada mediante dos modelos computacionales: Random Forest y redes neuronales convolucionales (CNN). En el estudio, el método Random Forest logró una precisión del 86% para la identificación de depósitos de TDP-43, mientras que las redes neuronales alcanzaron un 96% de éxito. Esta capacidad discriminativa resulta esencial, ya que hasta ahora no existían pruebas objetivas, rápidas y sencillas para diagnosticar de forma temprana enfermedades como la ELA o la demencia lobular.

La profesora Melanie Campbell, autora principal, señaló que el diagnóstico precoz podría cambiar radicalmente el abordaje terapéutico de estas patologías. Actualmente, suelen detectarse cuando el daño cerebral ya es avanzado, lo cual limita las opciones de tratamiento.

La especificidad de la prueba permite distinguir entre alzhéimer y otras demencias, favoreciendo el desarrollo de terapias personalizadas y el inicio temprano del tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto potencial en el diagnóstico neurológico y accesibilidad clínica

La implementación de este examen ocular en la práctica médica diaria tendría el potencial de modificar el sistema de salud. Al tratarse de una prueba no invasiva y de bajo costo, tiene el potencial de sustituir procedimientos agresivos como las punciones lumbares o las costosas pruebas de imagen por emisión de positrones. Esta accesibilidad permitiría llevar diagnósticos de alta precisión incluso a comunidades rurales o con menos recursos.

El estudio señala que la integración de este test en las revisiones rutinarias de salud visual podría facilitar la detección temprana y el seguimiento personalizado de pacientes en riesgo de deterioro cognitivo o motor. La especificidad del método para diferenciar entre alzhéimer y otras demencias permite diseñar terapias ajustadas, incrementando las posibilidades de frenar el avance de estas enfermedades desde sus fases iniciales.