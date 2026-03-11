Qué es la habituación, el filtro cerebral que regula la atención y protege la mente

La habituación cerebral evita la sobrecarga sensorial al filtrar estímulos repetidos de la vida cotidiana, según expertos en neurociencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos desafíos cotidianos pasan inadvertidos porque el cerebro filtra los estímulos repetidos como mecanismo para evitar la sobrecarga sensorial. Este proceso, conocido como habituación, permite que sonidos de fondo, imágenes familiares o incluso conductas inadecuadas en internet dejen de captar nuestra atención.

Según New Scientist, la habituación es esencial para desenvolverse en la vida moderna, aunque puede acarrear riesgos como la normalización de comportamientos dañinos o la insensibilización ante la violencia, especialmente en entornos digitales.

¿Qué es la habituación y por qué es tan importante?

La habituación es un mecanismo neurológico mediante el cual dejamos de notar estímulos familiares para priorizar la percepción de lo novedoso. Sin este filtro, el cerebro estaría constantemente abrumado por la información y le sería imposible responder con rapidez a lo importante.

Por ejemplo, en un local lleno de música y luces, el cerebro aprende a ignorar esos estímulos para facilitar la concentración. New Scientist detalla que la habituación aparece incluso antes de nacer: en el último trimestre del embarazo, la actividad cerebral fetal ya demuestra la capacidad de dejar de reaccionar ante luces y sonidos repetidos, lo que confirma el carácter evolutivo y universal de este proceso.

Ignorar los mismos ruidos diarios es clave para la supervivencia, pero puede insensibilizar ante la violencia o conductas negativas en internet (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este mecanismo no solo ahorra energía mental, sino que resulta decisivo para la supervivencia. Tali Sharot, especialista en neurociencia del University College London, destaca: “Vemos esta capacidad en cada especie del planeta porque es importante para sobrevivir”.

Desde etapas tempranas, ayuda a adaptarse a nuevas circunstancias y a enfrentar situaciones traumáticas, como el dolor crónico o la pérdida de un ser querido. También explica por qué la motivación por los logros disminuye con el tiempo: a medida que la satisfacción por un estímulo agradable desciende, aumenta la disposición a buscar nuevas experiencias o metas. Esto fomenta la exploración y el progreso personal, como señala Sharot.

Riesgos de la habituación excesiva

Numerosos ámbitos de la vida se ven afectados por este fenómeno. Investigaciones citadas por New Scientist muestran que personas con síndrome de enclaustramiento, pese a sus limitaciones físicas, reportan niveles de bienestar considerables gracias al proceso de adaptación.

La habituación también explica por qué, tras la emoción inicial, la rutina laboral o familiar puede reducir la satisfacción, motivando la búsqueda de nuevos retos o cambios.

La exposición constante a violencia digital reduce la capacidad emocional de niños y adolescentes para reaccionar ante nuevos episodios violentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, puede ser problemática cuando ocurre ante estímulos dañinos. Ignorar dolores prolongados puede retrasar una consulta médica; tolerar conductas negativas en el trabajo o en el hogar contribuye a normalizar situaciones indeseables.

Según Sharot, la habituación a la hostilidad en redes sociales se identificó en la última década, facilitando que actitudes hirientes y sucesos adversos se integren rápidamente en la vida diaria.

Este fenómeno es especialmente preocupante en la infancia y la adolescencia. Numerosos estudios demuestran que la exposición continua a violencia en medios digitales reduce la capacidad emocional de los menores para reaccionar ante nuevos episodios violentos, tanto en pantalla como fuera de ella. Se registró un aumento de conductas violentas en adolescentes vinculadas a este efecto.

Problemas asociados a la falta de habituación y cómo revertirla

La incapacidad para habituarse supone un desafío importante en salud mental. “Casi todos los trastornos mentales se caracterizan por algún tipo de alteración en la habituación”, sostiene Sharot. Por ejemplo, quienes padecen depresión tardan más en procesar acontecimientos negativos, lo que retrasa la recuperación emocional.

En otros casos, como quienes realizan operaciones financieras de alto riesgo, la repetición habitúa al cerebro a situaciones de peligro y debilita la respuesta emocional ante las pérdidas, incrementando la propensión a asumir riesgos aún mayores.

Prácticas como el mindfulness y cambios pequeños en la rutina ayudan a revertir la habituación y mejorar el bienestar emocional diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de su fortaleza, la habituación puede revertirse. Leif Nelson (Universidad de California, Berkeley) y Tom Meyvis (Universidad de Nueva York) señalan que la práctica de atención plena (mindfulness) ayuda a restaurar la sensibilidad. Estudios muestran que aumentar deliberadamente la conciencia del presente reduce la tendencia a habituarse, incluso en actividades rutinarias como comer.

También es efectivo introducir pausas o interrumpir experiencias placenteras, lo que eleva el nivel de disfrute. Cambiar pequeños aspectos de la rutina —como la ruta diaria o la disposición de los muebles— renueva la percepción y mejora el bienestar.

En el mundo digital, se requieren enfoques más decididos. Sharot recomienda hacer pausas en el uso de redes sociales para que el cerebro vuelva a notar lo que importa al regresar. Acciones simples, como desinstalar aplicaciones, tomar descansos o explorar lugares distintos, ayudan a recuperar la alegría cotidiana y fortalecen la reacción ante lo realmente significativo.

New Scientist enfatiza que descubrir lo novedoso en lo cotidiano y ajustar pequeñas rutinas puede transformar el bienestar, impulsando una visión más fresca y renovada sobre el mundo y nuestras propias experiencias.