Ciencia

Cuáles son los ejercicios ideales para aliviar el dolor de ciática y cuándo consultar al médico

Los estiramientos lentos y progresivos contribuyen a reducir las molestias y previenen nuevos episodios sin sobrecargar la zona lumbar

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La ciática puede causar dolor intenso desde la zona lumbar hasta el pie, dificultando actividades cotidianas como caminar o dormir (Imagen ilustrativa Infobae)

La ciática se manifiesta como un dolor agudo y extendido que puede dificultar acciones cotidianas, desde moverse hasta dormir, pero realizar algunos estiramientos suaves ofrece una alternativa efectiva para aliviar este malestar y promover una recuperación sostenible.

De acuerdo a Cleveland Clinic de Estados Unidos, La ciática es un dolor nervioso causado por una lesión o irritación del nervio ciático. Además del dolor, puede provocar hormigueo o entumecimiento en la espalda o los glúteos, que puede irradiarse hacia la pierna. También pueden sentirse síntomas en los pies o los dedos.

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Los expertos señalan que, si bien la tentación de guardar reposo durante el dolor es común, la inactividad puede intensificar los síntomas y empeorar el cuadro general.

A diferencia de lo que muchos piensan, la ciática no es una enfermedad única, sino un conjunto de síntomas derivados de la irritación o compresión del nervio ciático, el nervio más largo del cuerpo humano. Este nervio recorre desde la parte inferior de la columna, atraviesa los glúteos y desciende por la parte posterior de cada pierna hasta llegar al pie, según Harvard Health Publishing.

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Infografía médica con diagramas del nervio ciático, zonas de dolor en la pierna y representaciones de un disco abultado y un disco herniado en la columna.
El nervio ciático es el más largo del cuerpo humano y su irritación puede generar dolor, hormigueo o entumecimiento en piernas y pies (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a la entidad, la mayoría de los casos surgen por compresión de las raíces nerviosas en la zona lumbar. Esta condición provoca mayor sensibilidad y dolor que, según los especialistas, puede variar significativamente en su intensidad y localización.

Mientras algunas personas perciben la ciática como una molestia leve, otras experimentan un dolor punzante que irradia desde la parte baja de la espalda hasta los glúteos y a lo largo de una o ambas piernas.

El dolor no siempre sigue un patrón uniforme: en ocasiones se concentra exclusivamente en la pierna y el pie, sin comprometer la espalda o los glúteos. Los episodios pueden intensificarse en determinados momentos del día o bajo ciertas posturas, confiriendo carácter variable al problema.

Hombre mayor con dolor de espalda, columna resaltada enfatizando la zona de dolor - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El 85 por ciento de los casos de ciática se originan por compresión de las raíces nerviosas en la región lumbar de la columna (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irritación del nervio ciático, o de los nervios conectados a él, puede ocurrir por diversas razones, según Harvard Health Publishing, entre ellas:

  • La hernia discal: se produce cuando el núcleo blando interno de un disco intervertebral, que actúa como amortiguador entre las vértebras de la espalda, se desplaza de su posición. Esta es la causa más común de ciática.
  • Estenosis espinal: es un estrechamiento del canal espinal.
  • Espondilolistesis: es una afección en la que una de las vértebras de la columna se desalinea.
  • Lesión.
  • Embarazo.
Una mujer embarazada, vista de perfil, se toca la espalda baja con la mano derecha mientras hace una mueca de dolor en un ambiente doméstico.
Durante el embarazo se pueden producir síntomas de ciática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Universidad de Washington, existe una diferencia entre disco herniado y abultado: “Aunque ambos problemas ocurren en los amortiguadores intervertebrales, su gravedad estructural es distinta:

  • Disco abultado (protrusión): “El disco se extiende hacia afuera de su espacio normal pero se mantiene intacto. Imagina presionar un sándwich por los lados: el contenido sobresale pero no se desborda"
  • Disco herniado (hernia): La capa exterior del disco (anillo fibroso) se desgarra o rompe. Esto permite que el centro gelatinoso (núcleo pulposo) se filtre hacia el exterior. Además de la presión física, esta gelatina genera una irritación química e inflamación muy dolorosa al entrar en contacto con los nervios.

Los estiramientos suaves como herramienta para la ciática

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los estiramientos de bajo impacto mejoran la flexibilidad y reducen la tensión en la zona lumbar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia más recomendada por Harvard Health Publishing para manejar la ciática en el hogar es la actividad física controlada, especialmente a través de movimientos y estiramientos lentos y progresivos.

¿Por qué brindan beneficios? El movimiento y los estiramientos suaves aumentan la flexibilidad, fortalecen los músculos de soporte y mejoran la circulación. Estas acciones ayudan a reducir la tensión en la zona lumbar y a aliviar el dolor. Además, contribuyen a prevenir futuros episodios y favorecen la recuperación de los tejidos.

La clave reside en evitar el sobreesfuerzo. Si el estiramiento agrava el dolor, o resulta incómodo, los especialistas recomiendan la consulta médica.

En las primeras etapas de la ciática se deben evitar levantar objetos pesados, movimientos de torsión de la espalda y estiramientos intensos. Estas actividades pueden aumentar la presión sobre el nervio ciático y agravar el dolor.

Seis estiramientos efectivos

Una mujer con cabello oscuro atado, vestida con ropa deportiva, sentada en una silla de madera clara, levanta su pierna derecha recta. Está en una clínica de fisioterapia con una colchoneta de yoga azul, bandas elásticas en la pared, una camilla y carteles de anatomía al fondo.
Un movimiento que combate el dolor, es sentarse en una silla, extender lentamente una pierna mientras se levantan los dedos del pie y luego regresar a la posición inicial (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Estiramiento de rodilla al pecho. Acostado boca arriba, cruzar una pierna sobre la otra y tirar del muslo hacia el pecho para estirar los glúteos; mantener de 10 a 30 segundos y alternar.
  2. Deslizamiento del nervio ciático. Sentarse en una silla, extender lentamente una pierna mientras se levantan los dedos del pie y luego regresar a la posición inicial. Realizar entre 10 y 15 repeticiones por lado.
  3. Cuna de rodillas. Acostado boca arriba, flexionar una rodilla y cruzarla sobre el pecho apuntando hacia el lado opuesto, sostener de 5 a 10 segundos y repetir 5 veces con ambas piernas.
Una mujer con top deportivo turquesa y shorts negros realiza la postura Gato-Vaca sobre una colchoneta gris en una habitación con piso de madera y plantas.
La postura de yoga Gato-Vaca es útil para aliviar el dolor de la ciática (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Gato-vaca. En posición de cuatro apoyos, alternar entre arquear la espalda levantando el pecho y redondearla llevando la barbilla al pecho, siguiendo la respiración. Repetir de 3 a 5 veces.
  2. Press de espalda baja. Acostado boca arriba, con rodillas flexionadas y pies apoyados, aplanar la zona lumbar contra el suelo y mantener de 5 a 10 segundos, repetir de 5 a 10 veces.
  3. Postura del niño. Proveniente del yoga, el ejercicio consiste en llevar las caderas hacia los talones mientras los brazos permanecen extendidos sobre el suelo.

Autocuidado y tratamiento

Un hombre en camiseta gris y pantalones cortos oscuros realiza la pose del niño sobre una colchoneta negra. Al fondo, un terapeuta en bata blanca observa.
La postura del niño, inspirada en el yoga, es uno de los ejercicios recomendados para aliviar el dolor ciático (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas medidas de alivio se pueden realizar en casa, para el control de síntomas leves. Los expertos de Cleveland Clinic recomiendan:

  • Frío y calor: El hielo puede ayudar a reducir el dolor y la hinchazón durante los primeros días. El calor puede ser útil después. Aplicar durante unos 20 minutos cada vez.
  • Medicamentos de venta libre: pueden reducir el dolor y la hinchazón.
  • Movimientos suaves y estiramientos: Los estiramientos y la actividad ligera pueden aliviar la presión sobre el nervio.

Si los síntomas no mejoran después de unas semanas, se recomienda consultar con el médico, quien puede recetar medicamentos, kinesiología o fisioterapia.

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