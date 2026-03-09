Las drogas psicoactivas duplican el riesgo de sufrir un ACV, incluso en jóvenes

El metaanálisis abarcó datos de más de 100 millones de personas en Europa y América del Norte (Freepik)

Un metaanálisis realizado por la Universidad de Cambridge reveló que el consumo de drogas psicoactivas, como anfetaminas, cocaína y cannabis, puede más que duplicar el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular.

El impacto es especialmente notable entre jóvenes, según el trabajo publicado en el International Journal of Stroke.

El estudio se basa en el análisis de datos médicos de más de 100 millones de personas y aporta nuevas pruebas sobre la relación causal entre el consumo de estas sustancias y el riesgo de accidente cerebrovascular, una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo.

El análisis, encabezado por el equipo del Departamento de Neurociencias Clínicas de la Universidad de Cambridge, identificó que los consumidores de anfetaminas presentan un riesgo 122% mayor de accidente cerebrovascular, mientras que quienes consumen cocaína enfrentan un aumento del 96%.

El cannabis, aunque con un impacto menor, eleva el riesgo en un 37%.

El riesgo se incrementa aún más en menores de 55 años: en este grupo, el consumo de anfetaminas casi triplica la probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular, el cannabis la aumenta en un 14% y la cocaína mantiene un riesgo del 97% superior respecto a quienes no consumen esas sustancias.

“El consumo de drogas ilícitas es un riesgo de accidente cerebrovascular prevenible, pero no sé si los jóvenes son conscientes de lo alto que es el riesgo”, señaló la doctora Megan Ritson, autora principal del estudio y miembro del Grupo de Investigación sobre Accidentes Cerebrovasculares de la Universidad de Cambridge.

Las drogas psicoactivas son sustancias que, al ingerirse o administrarse en el organismo, afectan los procesos mentales, como la percepción, la consciencia, la cognición o el estado de ánimo y las emociones, según define la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cómo afectan estas sustancias al cerebro y al sistema vascular

El consumo de anfetaminas eleva el riesgo de accidente cerebrovascular en un 122% (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo, que incluyó un metaanálisis de 32 estudios, también analizó los mecanismos fisiológicos por los cuales las drogas psicoactivas incrementan el riesgo de accidente cerebrovascular.

Tanto las anfetaminas como la cocaína pueden provocar picos de presión arterial y contracción de los vasos sanguíneos cerebrales, lo que incrementa el riesgo de hemorragias y obstrucciones. En el caso de la cocaína, el riesgo se agrava por la aceleración de la aterosclerosis, un proceso en el que el colesterol y otras sustancias endurecen y estrechan las arterias.

El cannabis, por su parte, también causa vasoconstricción y puede aumentar la formación de coágulos sanguíneos. “Este es el análisis más exhaustivo jamás realizado sobre el consumo de drogas recreativas y el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, y proporciona evidencia contundente de que drogas como la cocaína, las anfetaminas y el cannabis son factores de riesgo causales de accidente cerebrovascular”, afirmó la doctora Ritson.

El doctor Eric Harshfield, investigador de la Sociedad de Alzheimer en Cambridge, explicó que “los hallazgos enfatizan la importancia de las medidas de salud pública para reducir el abuso de sustancias y así contribuir también a reducir el riesgo de ictus”.

La investigación fue financiada por la British Heart Foundation y el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención del Centro de Investigación Biomédica de Cambridge.

Qué papel juega los factores de personalidad

El cannabis incrementa la probabilidad de ACV en un 37%, según los investigadores (Imagen ilustrativa Infobae)

Investigaciones neurocientíficas recientes, como la liderada por el Adolescent Brain Cognitive Development initiative (ABCD), sugerían que algunos jóvenes presentan diferencias cerebrales antes de su primer contacto con drogas, lo que los predispone a experimentar con estas sustancias. “Algunos adolescentes están predispuestos al consumo de drogas mucho antes de su primer contacto con una sustancia”, concluyó el equipo dirigido por Alex Miller, profesor asistente de psiquiatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana.

El estudio, publicado en JAMA Network Open, detectó en jóvenes de entre nueve y once años diferencias como mayor tamaño cerebral total, ampliaciones en áreas específicas del desarrollo cognitivo y una corteza con más pliegues respecto a quienes no consumieron sustancias.

La directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA), Nora Volkow, señaló que estos hallazgos “en realidad te están diciendo que hay factores de vulnerabilidad y los está identificando”.

Por su parte, Ayana Jordan, profesora de psiquiatría en la NYU Grossman School of Medicine, afirmó: “Este estudio es extremadamente útil porque comienza a delinear los cambios cerebrales que se observan en adolescentes que empiezan a usar drogas temprano”.

Sin embargo, Jordan advirtió que estas diferencias se asocian únicamente al inicio temprano del consumo, y que se necesita más información para determinar si están relacionadas con la progresión de la adicción o la respuesta al tratamiento.

Los rasgos de personalidad, como la curiosidad, la búsqueda de sensaciones y la disposición al riesgo —agrupados bajo el concepto de “apertura a la experiencia”— también se asocian con estos patrones cerebrales. Si bien estos rasgos pueden favorecer el aprendizaje y la creatividad, su combinación con una alta tendencia al riesgo aumenta la probabilidad de probar sustancias durante la adolescencia.

¿Se puede prevenir el riesgo de adicción y de ACV en jóvenes?

La presión arterial elevada y la vasoconstricción son mecanismos clave detrás del daño vascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La identificación de factores de riesgo antes del consumo permitió diseñar intervenciones preventivas eficaces. Un programa desarrollado en Canadá por la profesora Patricia Conrod, de la Universidad de Montreal, demostró que es posible reducir en un 87% la probabilidad de desarrollar trastornos por uso de sustancias en adolescentes con rasgos de personalidad considerados de riesgo. “Es una reducción del 35% en el crecimiento anual de los trastornos por uso de sustancias a lo largo del tiempo”, explicó Conrod. Los talleres grupales, basados en el trabajo sobre fortalezas y vulnerabilidades, han mostrado resultados notables a cinco años de seguimiento.

Conrod enfatizó la importancia de abordar estos factores sin estigmatizar a los adolescentes: “Por ejemplo, una tendencia a buscar nuevas experiencias puede ser fundamental para el éxito en la ciencia, la medicina y las artes. La disposición a asumir riesgos es útil en ocupaciones que van desde la extinción de incendios hasta el emprendimiento”. El desafío, según la especialista, consiste en ayudar a los jóvenes a gestionar esos rasgos de forma segura y ofrecerles herramientas para canalizarlos de manera saludable.

Cuál es el contexto global del consumo de drogas psicoactivas y la importancia de la prevención

Menores de 55 años presentan un riesgo hasta tres veces mayor si consumen anfetaminas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de drogas psicoactivas ha crecido a nivel mundial en la última década. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cerca de 300 millones de personas consumen drogas ilícitas con regularidad: se estima que 228 millones utilizan cannabis, 30 millones anfetaminas y 23 millones cocaína. La doctora Juliet Bouverie, directora ejecutiva de la Asociación de Accidentes Cerebrovasculares del Reino Unido, advirtió que “estas sustancias someten al sistema cardiovascular a un estrés considerable, lo que puede provocar un aumento de la coagulación sanguínea, el estrechamiento de los vasos sanguíneos y daños en el sistema circulatorio, todo lo cual puede provocar un accidente cerebrovascular”.

El accidente cerebrovascular es la tercera causa principal de muerte y discapacidad combinadas en el mundo, con más de 7 millones de muertes anuales y millones de personas que sufren discapacidades permanentes. Sin embargo, los especialistas destacan que nueve de cada diez accidentes cerebrovasculares son prevenibles. Adoptar una dieta variada, evitar el consumo de sustancias, realizar actividad física y controlar factores como la presión arterial y el colesterol son medidas clave para reducir el riesgo.