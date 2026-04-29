Alertan por la caída de la vacunación en las Américas y preocupa la reaparición de enfermedades prevenibles

En 2024 más de 1,4 millones de niños en América no recibieron la vacuna contra difteria tos convulsa y tétanos lo que representa un riesgo regional (Visuales IA)

La región de las Américas atraviesa una situación crítica en materia de vacunación, con un repunte de enfermedades prevenibles y una caída sostenida en las coberturas de inmunización en varios países, según advirtieron organismos internacionales y expertos regionales.

Durante la 24ª Semana de la Vacunación de las Américas, autoridades y especialistas lanzaron una advertencia sin precedentes: la reaparición de brotes de sarampión, tos convulsa y otras enfermedades infecciosas amenaza con revertir décadas de avances sanitarios, justo cuando la región se prepara para albergar grandes eventos deportivos que incrementarán la circulación internacional de personas y, con ello, el riesgo de transmisión de patógenos.

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El fenómeno de los “niños cero dosis” pone en jaque los esfuerzos de inmunización. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en 2024 1.465.000 niños en América no recibieron la vacuna contra difteria, tos convulsa y tétanos.

El sarampión registró más de 15 mil casos en las Américas en los primeros meses de 2026 superando el total de todo el año anterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta cifra equivale a más de 17 estadios de fútbol completos de menores sin protección, según explicó Leticia Belmont, presidenta de la Academia Mexicana de Pediatría, durante un seminario de vacunas en el que estuvo presente Infobae.

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“En un año donde hemos visto el resurgimiento de enfermedades como sarampión o tos convulsa, y en vísperas de tener estadios llenos de aficionados de todo el mundo, la mejor jugada es cumplir con los programas de vacunación y elevar las tasas de cobertura para evitar que las enfermedades sean los invitados no deseados de los eventos deportivos del año”, señaló la experta.

El impacto de la vacunación en la salud pública resulta indiscutible. En medio siglo, la inmunización infantil evitó aproximadamente 15 millones de muertes en niños menores de 5 años, más de 1.100 millones de casos de discapacidad y cerca de 28.400 millones de episodios de enfermedad solo en las Américas, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

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Más de 1.4 millones de niños en América no recibieron vacunas esenciales en 2024, lo que genera brotes de sarampión y tos convulsa, revirtiendo avances en salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la caída de las tasas de cobertura compromete la inmunidad colectiva y abre la puerta a la reemergencia de patologías que la región había logrado controlar o eliminar.

Un rebrote inesperado: la amenaza del sarampión y la tos convulsa

El sarampión, considerada una de las enfermedades más contagiosas, volvió a poner en alerta a la región. La OPS notificó que en 2025 se registraron 14.767 casos confirmados en 13 países, casi 32 veces más que en 2024.

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La tendencia se mantiene en 2026: hasta el 5 de abril, ya se reportaron más de 15.300 casos, una cifra que supera el total del año anterior.

Una vista de cerca muestra el sarpullido rojizo característico del sarampión en el torso de un niño, un síntoma clave de esta enfermedad altamente contagiosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, afirmó que “la reemergencia del sarampión en las Américas es un retroceso importante, pero completamente reversible, que exige una acción decidida”. El organismo advirtió que el 93% de las personas infectadas no estaban vacunadas y que alrededor del 13% requirió hospitalización.

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El sarampión no es una enfermedad leve y puede provocar complicaciones como neumonía, encefalitis y ceguera, además de la muerte. Entre 2025 y el primer trimestre de 2026, se notificaron 43 muertes asociadas a esta infección en la región.

La OPS subraya que mantener la eliminación del sarampión exige coberturas superiores al 95% con dos dosis de vacuna. “Un solo caso puede desencadenar un brote si no alcanzamos estos niveles de protección”, advirtió Barbosa.

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La vacunación infantil evitó 15 millones de muertes en menores de 5 años en las Américas entre 1974 y 2024 según la OPS (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, la tos convulsa o pertussis mostró un crecimiento alarmante. La OPS informó que los casos en la región aumentaron en un 490% en un año, pasando de 11.202 en 2023 a 66.184 en 2024.

Para Argentina, 2025 fue el año con mayor cantidad de casos de coqueluche y la tasa de incidencia más alta desde 2020, con 6.830 casos sospechosos y más de 1.200 confirmados, además de 11 muertes, todas en menores de 2 años. El boletín epidemiológico nacional reportó que en las primeras 11 semanas de 2026 se notificaron 824 casos sospechosos y 252 confirmados.

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El presidente del Consejo Nacional de Práctica de Inmunizaciones de Guatemala, Herberth Maldonado, advirtió que “estamos en un momento clave para evitar que la tos convulsa siga afectando a los lactantes menores de un año, así como contrarrestar el riesgo de otras enfermedades a través de asegurar esquemas de vacunación completos en niños menores de 5 años”.

Los anticuerpos monoclonales permitieron reducir hasta un 80 por ciento las hospitalizaciones por virus sincicial respiratorio en Chile . (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno no se limita a la infancia. En Argentina, la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), esencial para prevenir distintos tipos de cáncer, mostró coberturas del 55,5% en mujeres y 50,9% en varones en 2024, cifras lejanas al umbral recomendado del 95% por organismos internacionales.

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Innovación y estrategias para recuperar terreno

La vacunación se reconoce como una de las intervenciones más efectivas en salud pública, capaz de evitar entre 3,5 y 5 millones de muertes al año por enfermedades como difteria, tétanos, coqueluche, gripe y sarampión, según la OMS y la OPS. Ambas organizaciones insisten en la urgencia de cerrar las brechas de acceso, alcanzar a las poblaciones no vacunadas y reforzar los programas nacionales de inmunización para mantener coberturas superiores al 90%.

La ciencia aportó nuevas herramientas para enfrentar este desafío. Destacan las vacunas combinadas, especialmente las hexavalentes, que protegen contra seis enfermedades graves en una sola aplicación y simplifican los esquemas de vacunación. Estas vacunas permiten reducir el número de inyecciones y visitas médicas, mejoran la adherencia y presentan un perfil elevado de inmunogenicidad y seguridad.

Expertos destacan la importancia de combatir la desinformación y fortalecer la cooperación regional para recuperar coberturas y evitar el colapso sanitario por enfermedades prevenibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia demuestra que su uso disminuye las reacciones locales y puede coadministrarse con otras vacunas, además de mostrar alta eficacia en la prevención de la tos ferina. La vacunación durante el embarazo surge como la estrategia más efectiva para proteger a los lactantes en sus primeros meses de vida.

La prevención de infecciones respiratorias se volvió prioritaria, especialmente ante la llegada del otoño en el hemisferio sur. El virus sincicial respiratorio (VSR), que provoca cerca de 100.000 muertes y más de 3,6 millones de hospitalizaciones en niños menores de 5 años en el mundo, motivó la adopción de dos estrategias recomendadas por la OMS: la vacuna materna aplicada durante el embarazo y el anticuerpo monoclonal de larga duración para lactantes.

En 2024, Chile se convirtió en el primer país del hemisferio sur en implementar de forma universal el anticuerpo monoclonal en recién nacidos y lactantes, con resultados contundentes.

El presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE), Juan Pablo Torres, detalló: “Los resultados con nirsevimab fueron contundentes: las hospitalizaciones por VSR disminuyeron un 76–80% y las admisiones a Unidad de Cuidados Intensivos se redujeron cerca de un 85%, con 0 muertes en bebés inmunizados durante la temporada, un resultado que representa un avance histórico”.

Solo la mitad de los niños de 5 años en Argentina tenía las vacunas completas para el ingreso escolar en 2024 según la SAP (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pediatra y neonatólogo Nestor Vain, jefe de Neonatología y Pediatría de los Sanatorios de la Trinidad Palermo y Ramos Mejía, recordó que “durante el invierno, en las salas de neonatología vemos cómo el virus sincicial respiratorio afecta a los bebés, la mayoría de ellos sanos y nacidos a término. Cada internación genera preocupación y angustia en las familias y, como pediatras y neonatólogos, sabemos que muchos de estos cuadros graves pueden prevenirse si actuamos a tiempo”.

“Hoy contamos con herramientas de prevención y medidas de inmunización que nos permiten anticiparnos y proteger a todos los bebés menores de un año desde su nacimiento para reducir el riesgo de hospitalizaciones durante la temporada invernal. Por eso es fundamental que las familias se informen y consulten las estrategias para proteger a los bebés contra el VSR”, agregó.

En Argentina, la caída de la vacunación tuvo su correlato en el aumento de casos de hepatitis A, que se cuadruplicaron hasta la sexta semana epidemiológica de 2026 respecto a los años previos. La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) alertó que solo la mitad de los niños de 5 años contaba en 2024 con las vacunas completas requeridas para el ingreso escolar, y uno de cada tres no recibió el refuerzo de la vacuna quíntuple o pentavalente de los 15 meses. En relación a las vacunas recomendadas durante el embarazo, la cobertura de la dTpa y la vacuna contra el VSR alcanzó en 2025 el 77% y el 65% respectivamente, por debajo del umbral recomendado.

La vacunación durante el embarazo protege a los recién nacidos frente a tos convulsa y virus sincicial respiratorio según especialistas |( Crédito: Jovani Pérez/Infobae México)

La infectóloga y prosecretaria del Comité de Infectología de la SAP, Alejandra Gaiano, subrayó que “la caída de las coberturas de vacunación no es un dato menor: implica que estamos perdiendo una de las principales barreras de protección frente a enfermedades graves. Cuando baja la vacunación, aumenta el riesgo de brotes”.

Por su parte, la secretaria del Comité de Infectología de la SAP, Marianela Borra, recordó: “La vacunación no solo protege a quien recibe la dosis, sino también a quienes no pueden vacunarse, como los recién nacidos o personas inmunocomprometidas. Cuando las coberturas bajan, toda la comunidad queda expuesta”.

Especialistas consideran que la desinformación constituye uno de los principales desafíos actuales. Guadalupe Pérez, pediatra y prosecretaria del Comité de Epidemiología de la SAP, sostuvo que “existe abundante evidencia científica que respalda la seguridad y eficacia de las vacunas, acumulada durante décadas de estudios científicos sólidos provenientes de múltiples disciplinas a nivel global y de una vigilancia sostenida. Es fundamental que la población acceda a información confiable y consulte con profesionales de la salud. Las vacunas son seguras”.

El documento de la SAP insiste en que la Semana de la Vacunación en las Américas representa una oportunidad clave para reforzar el compromiso con la inmunización y adoptar una estrategia de vacunación a lo largo de toda la vida, incluyendo adolescentes, adultos y personas gestantes.

En Argentina el refuerzo de la vacuna triple viral en niños de 5 años alcanzó apenas el 46,7 por ciento en 2024 (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La directora médica de Vacunas para Latinoamérica en Sanofi, Florencia Esquivel, concluyó: “Recuperar coberturas de vacunación, cerrar brechas de ‘dosis cero’ e incorporar nuevas estrategias de inmunización como las vacunas combinadas y el anticuerpo monoclonal de larga duración, es clave para evitar enfermedades prevenibles y disminuir el impacto en los sistemas de salud en toda Latinoamérica. Con la movilidad internacional que se espera este 2026 por eventos deportivos en la región, persigamos la verdadera victoria: proteger la salud y mejorar la vida de las personas”.

La respuesta regional se apoya en la cooperación y el fortalecimiento de los sistemas de salud. La OPS facilita el acceso a vacunas a través de sus Fondos Rotatorios, que en 2025 permitieron adquirir 234 millones de dosis con ahorros cercanos al 50%.

El compromiso de las autoridades sanitarias y la sociedad resulta determinante para revertir la actual tendencia y evitar que las enfermedades prevenibles por vacunación vuelvan a convertirse en una amenaza para la salud pública.