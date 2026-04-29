7 aliados en la mesa que cuidan la visión frente al uso de pantallas

Las zanahorias y la batata se recomiendan por su alto contenido de carotenoides y su papel en la función visual y la protección de la mácula - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de los casos de fatiga ocular y problemas de salud visual preocupa a expertos internacionales debido al uso constante de pantallas y posibles deficiencias nutricionales. Estudios científicos y especialistas médicos, citados por el National Institutes of Health (NIH) y El Diario NY, señalan que ciertos superalimentos aportan nutrientes esenciales que ayudan a proteger los ojos y prevenir el deterioro asociado a la fatiga visual.

Siete alimentos, respaldados por evidencia clínica, contribuyen a mantener la salud visual y reducir el riesgo de fatiga ocular. Estas opciones —zanahorias, espinaca, batata, pimientos, huevo, nueces y cítricos— proveen vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes que fortalecen los tejidos oculares y ayudan a prevenir enfermedades relacionadas con el uso excesivo de dispositivos electrónicos y una dieta inadecuada.

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Diversos análisis publicados por el NIH y reseñados en El Diario NY destacan que la fatiga visual afecta a un número cada vez mayor de personas. Entre las causas principales se encuentran la exposición extendida a pantallas digitales, la poca iluminación en espacios de trabajo y la disminución del parpadeo durante el uso continuo de computadoras o móviles.

A esto se suma la importancia de una alimentación rica en nutrientes como vitamina A, vitamina C, vitamina E y zinc, junto con antioxidantes como la luteína y la zeaxantina. La falta de estos compuestos eleva la vulnerabilidad de los ojos a trastornos como el síndrome de ojo seco y la degeneración macular asociada a la edad, según publica el NIH.

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Los 7 superalimentos para proteger la vista

Huevo, nueces y semillas proporcionan zinc, omega-3 y vitamina E, esenciales para la estabilidad celular y la prevención de la resequedad ocular - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el NIH y estudios disponibles en la base de datos PMC, existen siete alimentos destacados por su capacidad para proteger la salud ocular.

1- Las zanahorias, por su contenido elevado de carotenoides, especialmente betacaroteno, son fundamentales para la producción de vitamina A, clave en la función visual.

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2- La espinaca y otros vegetales de hoja verde, como la col rizada, destacan por aportar luteína y zeaxantina, que forman parte de la defensa natural contra el daño en la mácula del ojo. El NIH explica que estos compuestos filtran la luz y favorecen la protección de la retina.

3- La batata se distingue por ser fuente significativa de carotenoides y vitamina C, lo que ayuda a contrarrestar el efecto nocivo de la luz azul procedente de pantallas.

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4- Los pimientos rojos, mencionados también en El Diario NY, contienen altos niveles de vitamina C y antioxidantes beneficiosos para los vasos sanguíneos oculares.

5- El huevo aporta luteína, zeaxantina y zinc, nutrientes fundamentales para el correcto funcionamiento de las células del ojo.

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6- Según El Diario NY, el consumo regular de nueces y semillas brinda vitamina E y ácidos grasos omega-3, que contribuyen a la estabilidad de las membranas celulares y combaten la resequedad ocular.

7- Los cítricos —naranjas, limones y toronjas— son valorados por su alta concentración de vitamina C, esencial para la reparación de tejidos y la protección ante el estrés oxidativo. La combinación de estos alimentos refuerza de manera integral la defensa ocular, indican expertos del NIH.

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Consejos para incorporar superalimentos y prevenir la fatiga ocular

El aumento de casos de fatiga ocular se vincula con el uso excesivo de dispositivos electrónicos y deficiencias nutricionales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas citados por el NIH y PMC sugieren que incluir estos alimentos en la dieta diaria tiene un efecto protector comprobado. Se recomienda consumir al menos una porción de vegetales de hoja verde y una fruta cítrica cada día, además de integrar zanahorias, huevo y frutos secos de forma regular en las comidas.

A estos hábitos se deben sumar una correcta hidratación y la adecuación de la luz en espacios de trabajo o estudio, para reducir el impacto de la fatiga ocular. Los expertos del NIH puntualizan que cualquier suplementación debe evaluarse individualmente y bajo supervisión médica: “La suplementación debe evaluarse caso a caso, siempre bajo supervisión médica”, enfatizan en sus publicaciones.

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Una alimentación equilibrada y variada, rica en los nutrientes mencionados, es reconocida como la herramienta principal para preservar la salud de los ojos y prevenir molestias visuales crónicas. De acuerdo con el NIH, mantener una dieta sana y diversa puede marcar la diferencia en la función ocular a lo largo de la vida.