Salud

Derrame cerebral y accidente cerebrovascular: síntomas, señales de alerta y claves para actuar a tiempo

Debilidad, alteraciones en el habla o problemas visuales son algunas de las manifestaciones que podrían indicar la presencia de esta emergencia médica. La importancia de la atención inmediata para favorecer la recuperación y evitar complicaciones, según especialistas de Mayo Clinic

Guardar
El derrame cerebral representa una
El derrame cerebral representa una emergencia médica que puede provocar secuelas irreversibles si no se actúa rápidamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un accidente cerebrovascular (ACV), conocido popularmente como “derrame cerebralen algunas regiones, puede transformar una vida en cuestión de segundos. El cuerpo envía señales de alarma que, si pasan inadvertidas, pueden provocar secuelas irreversibles o la muerte. La parálisis repentina, la pérdida del habla o la visión borrosa son advertencias que exigen atención inmediata, según reportaron expertos de Mayo Clinic.

En esos minutos críticos, el tiempo se convierte en el recurso más valioso, ya que la rapidez en la respuesta puede decidir entre la recuperación y la discapacidad permanente. Reconocer los síntomas y actuar sin demora es esencial para salvar vidas.

¿Qué ocurre en el cuerpo durante un derrame cerebral?

El accidente cerebrovascular (ACV) se produce cuando el flujo de sangre hacia una parte del cerebro se interrumpe abruptamente. Esta interrupción puede deberse a la obstrucción de una arteria (ACV isquémico) o a la ruptura de un vaso sanguíneo (ACV hemorrágico). Como resultado, las células cerebrales dejan de recibir oxígeno y nutrientes, lo que provoca su muerte en pocos minutos.

Las funciones controladas por la región cerebral afectada se ven alteradas casi de inmediato. Esto puede manifestarse como pérdida repentina de fuerza en un lado del cuerpo, dificultades para hablar o entender el lenguaje y problemas de visión, mencionan los especialistas de Mayo Clinic. El daño cerebral avanza con rapidez: por cada minuto sin tratamiento, mueren millones de neuronas, lo que puede afectar de manera permanente la movilidad, el habla y la autonomía de la persona.

Reconocer los síntomas del accidente
Reconocer los síntomas del accidente cerebrovascular, como parálisis, dificultad para hablar o pérdida de visión, es clave para recibir tratamiento oportuno

Además, mientras más extensa sea el área cerebral comprometida, mayor será la gravedad de las secuelas. Un derrame cerebral puede provocar desde alteraciones leves, como debilidad parcial, hasta discapacidades severas que impiden caminar, comunicarse o realizar actividades básicas.

La rapidez en la intervención médica no solo reduce la mortalidad, sino que también disminuye el riesgo de complicaciones secundarias, como infecciones, dificultad para tragar o problemas cognitivos, que pueden aparecer incluso días después del evento inicial. Por eso, el derrame cerebral es considerado una emergencia médica absoluta.

Reconocer los síntomas: la clave para salvar vidas

La detección temprana de un derrame cerebral es fundamental para minimizar las secuelas. Los especialistas destacan la importancia de identificar los síntomas principales, que suelen aparecer de forma súbita:

  • Debilidad o adormecimiento en el rostro, brazo o pierna, especialmente de un solo lado del cuerpo.
  • Dificultad para hablar, balbuceo o incapacidad para comprender frases sencillas.
  • Visión borrosa, doble o pérdida de visión en uno o ambos ojos.
  • Pérdida del equilibrio, mareos o problemas para caminar.
  • Dolor de cabeza intenso y repentino, sin causa aparente.
Los signos de alerta de
Los signos de alerta de un derrame cerebral incluyen pérdida súbita de fuerza, habla ininteligible, visión borrosa y dolor de cabeza intenso (Freepik)

Ante cualquiera de estos signos, la acción inmediata es crucial. Solicitar ayuda médica en los primeros minutos facilita el acceso a tratamientos que pueden disolver los coágulos o controlar el sangrado, reduciendo el daño cerebral y mejorando las posibilidades de recuperación.

¿Por qué cada minuto es fundamental?

El pronóstico tras un derrame cerebral depende directamente de la velocidad con que se reciba atención especializada.

Los tratamientos más efectivos, como la trombólisis o la extracción del coágulo, solo pueden aplicarse durante una ventana de tiempo limitada, generalmente en las primeras cuatro horas y media desde el inicio de los síntomas. Retrasar la consulta puede significar la pérdida definitiva de funciones esenciales, como el habla, el movimiento o la autonomía personal.

La trombólisis y la extracción
La trombólisis y la extracción de coágulos son tratamientos efectivos contra el derrame cerebral que solo pueden aplicarse en las primeras horas tras los síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la rehabilitación temprana ayuda a que el cerebro recupere parte de sus funciones y mejora la calidad de vida de los afectados. Por eso, los expertos insisten en que la mejor defensa ante un derrame cerebral es conocer los síntomas y actuar con rapidez, mencionan los expertos de Mayo Clinic.

La prevención, la información y la respuesta inmediata son aliados indispensables para reducir el impacto de una de las principales causas de muerte y discapacidad. Entender la urgencia y reconocer las señales puede cambiar el destino de quienes enfrentan esta emergencia médica.

Temas Relacionados

Esteatohepatitis asociada a disfunción metabólicaMASHEnfermedad hepáticaMayo ClinicCirrosisPrevención de enfermedades hepáticasNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cómo entrenar al cerebro para disfrutar tareas difíciles, según una psiquiatra de Stanford

De organizar rutinas a planificar etapas, convertir el esfuerzo en satisfacción depende de aplicar estrategias sencillas. Claves de expertos para promover recompensas duraderas y mejorar el bienestar

Cómo entrenar al cerebro para

Seis recomendaciones clave de nutricionistas para sumar proteína a la avena

Aumentar el valor nutricional de este grano tradicional resulta sencillo al elegir mezclas novedosas, texturas variadas y combinaciones capaces de mejorar el rendimiento matutino según expertos citados por EatingWell

Seis recomendaciones clave de nutricionistas

Multitarea, pantallas y mal descanso: los hábitos cotidianos que están dañando la concentración, según la neurociencia

Un informe reciente de The Times reunió voces expertas que advirtieron sobre cómo ciertas dinámicas de la vida diaria impactan en la atención, la memoria y el rendimiento mental, y analizaron qué cambios pueden ayudar a preservar el foco cognitivo en un entorno de estímulos constantes

Multitarea, pantallas y mal descanso:

Cómo es el innovador dispositivo que estimula el nervio vago y mejora los síntomas de la artritis reumatoide

Un implante aprobado por la FDA el año pasado utiliza impulsos eléctricos para ayudar a controlar la inflamación y los síntomas en personas que conviven con esta enfermedad autoinmune

Cómo es el innovador dispositivo

“Nunca es tarde para empezar a hacerse más fuerte”: la mujer de 81 años que batió el récord en una barra de dominadas

Bonnie Sumner encontró en el deporte una vía para superar la pérdida de su esposo y, tras meses de entrenamiento, logró batir el Récord Guinness al colgarse de una barra de dominadas durante más de tres minutos para una persona de su edad

“Nunca es tarde para empezar
DEPORTES
El fenómeno del clásico vasco

El fenómeno del clásico vasco entre Athletic de Bilbao y Real Sociedad, donde los hinchas conviven en paz: “Somos todos hermanos”

El peculiar pedido de Leandro Paredes a Ayrton Costa antes del penal que definió la victoria de Boca ante Newell’s

El histórico desembarco de un piloto paraguayo en la F1: “Un sueño por el que trabajé todos los días”

David Benavidez compartió su expectativa por un cruce estelar: “La pelea con Canelo es la que todos quieren ver”

El Racing de Gustavo Costas buscará su primera victoria en el Torneo Apertura en su visita a Tigre: hora, TV y formaciones

TELESHOW
El desopilante plan de Lizy

El desopilante plan de Lizy Tagloani para lanzarse como cantante: “Necesito muchísimo para un disco”

Así fue el encuentro entre Nicki Nicole y Billie Eilish en los Grammy: el momento más comentado de la ceremonia

La China Suárez habló de Mauro Icardi y su convivencia en Turquía:“Nos volvimos un bloque”

La versión del entorno de Martín Demichelis sobre el vínculo con sus hijos: “Alguien está distorsionando la realidad”

Griselda Siciliani y Luciano Castro se separaron a casi un mes de la polémica infidelidad

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Francia sortea

El Gobierno de Francia sortea la presión política y asegura el presupuesto estatal para 2026

Comienzan a restaurar el “Juicio Final” de Miguel Ángel

¿Y si México y Brasil ayudan en la inevitable transición de Cuba hacia la libertad?

Mulino felicita a la presidenta electa de Costa Rica y plantea reforzar la integración

Del Queen Mary 2 al Disney Adventure: una temporada histórica en el Canal de Panamá