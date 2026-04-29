El mayor simulador virtual del cosmos abre sus datos al mundo y facilita investigaciones sobre el universo

Más de 2,5 petabytes de datos de simulaciones cosmológicas a gran escala se encuentran accesibles para la comunidad científica internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo internacional de astrofísicos, con una destacada participación de investigadores de la Universidad de Leiden, ha puesto a disposición pública más de 2,5 petabytes de datos de simulaciones cosmológicas a gran escala.

Esta publicación, que corresponde al proyecto FLAMINGO, representa uno de los conjuntos de simulaciones virtuales del universo más extensos producidos hasta la fecha y pretende facilitar investigaciones globales sobre la estructura, evolución y composición del cosmos.

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Con esta iniciativa, los responsables del proyecto buscan que la comunidad científica internacional pueda explorar cuestiones centrales como el papel de la materia oscura y la energía oscura en la expansión del universo, según los expertos.

El volumen de información liberado equivale a almacenar cerca de medio millón de películas en alta definición (Schaye et al )

La magnitud de este conjunto de datos equivale a almacenar aproximadamente medio millón de películas en alta definición, una cifra que refleja el tamaño y la complejidad de las simulaciones realizadas, de acuerdo con los detalles aportados en el artículo científico dirigido por John C. Helly y colaboradores, disponible en el servidor de prepublicaciones arXiv.

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Los simuladores cosmológicos desempeñan un papel crucial en la astronomía moderna, ya que permiten visualizar el desarrollo de la materia desde las fluctuaciones de densidad iniciales tras el Big Bang hasta la formación de galaxias y redes cósmicas a gran escala.

Según explicó Joop Schaye, responsable principal del proyecto en la Universidad de Leiden, estas herramientas muestran cómo la materia se organiza en el llamado entramado cósmico: una red de filamentos y nodos que agrupa a las galaxias.

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Las simulaciones permiten analizar desde las fluctuaciones de densidad posteriores al Big Bang hasta la formación de galaxias y redes cósmicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia fundamental del proyecto FLAMINGO radica en que abarca tanto la simulación detallada de la formación de galaxias como los grandes volúmenes cósmicos necesarios para realizar cosmología de precisión. A diferencia de iniciativas como COLIBRE, centradas en la física de galaxias individuales, FLAMINGO simula áreas que alcanzan dimensiones de miles de millones de años luz. Esto permite examinar tanto la evolución de galaxias como la formación de cúmulos y la estructura general del universo.

El proceso técnico para crear estas simulaciones requirió utilizar el código SWIFT en el supercomputador COSMA8 del Reino Unido. Carlos Frenk, de la Universidad de Durham, subrayó que “la mayoría de los investigadores simplemente no tiene acceso a infraestructuras de este tipo. Por eso creemos fundamental dejar estos datos completamente abiertos a la comunidad”.

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El simulador abarca tanto la estructura a gran escala del universo como la evolución detallada de galaxias y cúmulos (Melissa Weiss/CfA)

Con el objetivo de facilitar el acceso y manejo de tan vasto volumen de información, el equipo responsable ha creado una plataforma en línea dedicada. Este sistema permite a los usuarios explorar y descargar solo los segmentos de datos que resulten relevantes para su trabajo, sin la necesidad de gestionar archivos de tamaño abrumador.

John Helly, también de la Universidad de Durham, encargado de desarrollar la plataforma, señaló: “Nuestra intención es reducir al máximo las barreras de entrada para los investigadores. Así, comunidades mucho más amplias podrán colaborar y aprovechar estas simulaciones”.

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Desde su introducción en 2023, las simulaciones FLAMINGO ya han sido empleadas en decenas de estudios relacionados con la formación de galaxias y la distribución de materia en el universo. El equipo de investigación espera que la liberación total del conjunto de datos permita nuevas investigaciones que abarquen desde el análisis de la expansión cósmica hasta el estudio detallado de la energía oscura, materia que representa la mayor parte del cosmos.

Desde su introducción en 2023, estas simulaciones han sido empleadas en decenas de estudios sobre la distribución de materia y la expansión cósmica (CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA. Procesamiento de imágenes: TA Rector (Universidad de Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), M. Zamani y D. de Martin (NSF NOIRLab) Reconocimiento: IP: Anirudh Chiti, Alex Drlica-Wagner)

Matthieu Schaller, también de la Universidad de Leiden, remarcó: “El acceso abierto a bases de datos de esta envergadura puede acelerar notablemente el progreso científico. Nuestro propósito es proporcionar un recurso que respalde una amplia gama de investigaciones astrofísicas”.

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Con esta acción, los promotores del proyecto FLAMINGO consolidan un paso decisivo hacia la cosmología abierta y colaborativa, abriendo a investigadores de todo el mundo una nueva herramienta para desentrañar cómo ha evolucionado el universo desde sus orígenes.