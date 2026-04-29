Ciencia

El mayor simulador virtual del cosmos abre sus datos al mundo y facilita investigaciones sobre el universo

Una nueva plataforma internacional permite que científicos exploren detalles inéditos sobre la evolución y estructura del universo gracias a datos antes inaccesibles

Guardar
Ilustración digital de una vasta red azul de filamentos cósmicos y estrellas que se extiende por el espacio oscuro, con cúmulos de galaxias brillantes.
Más de 2,5 petabytes de datos de simulaciones cosmológicas a gran escala se encuentran accesibles para la comunidad científica internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo internacional de astrofísicos, con una destacada participación de investigadores de la Universidad de Leiden, ha puesto a disposición pública más de 2,5 petabytes de datos de simulaciones cosmológicas a gran escala.

Esta publicación, que corresponde al proyecto FLAMINGO, representa uno de los conjuntos de simulaciones virtuales del universo más extensos producidos hasta la fecha y pretende facilitar investigaciones globales sobre la estructura, evolución y composición del cosmos.

PUBLICIDAD

Con esta iniciativa, los responsables del proyecto buscan que la comunidad científica internacional pueda explorar cuestiones centrales como el papel de la materia oscura y la energía oscura en la expansión del universo, según los expertos.

Simulación cosmológica de la red cósmica. Tres paneles muestran acercamientos que detallan la temperatura del gas, la emisión de rayos X y la densidad de materia oscura
El volumen de información liberado equivale a almacenar cerca de medio millón de películas en alta definición (Schaye et al )

La magnitud de este conjunto de datos equivale a almacenar aproximadamente medio millón de películas en alta definición, una cifra que refleja el tamaño y la complejidad de las simulaciones realizadas, de acuerdo con los detalles aportados en el artículo científico dirigido por John C. Helly y colaboradores, disponible en el servidor de prepublicaciones arXiv.

PUBLICIDAD

Los simuladores cosmológicos desempeñan un papel crucial en la astronomía moderna, ya que permiten visualizar el desarrollo de la materia desde las fluctuaciones de densidad iniciales tras el Big Bang hasta la formación de galaxias y redes cósmicas a gran escala.

Según explicó Joop Schaye, responsable principal del proyecto en la Universidad de Leiden, estas herramientas muestran cómo la materia se organiza en el llamado entramado cósmico: una red de filamentos y nodos que agrupa a las galaxias.

Una mujer de espaldas, con chaqueta marrón, mira hacia el cielo oscuro y estrellado donde se ve la Vía Láctea en un parque arbolado de noche.
Las simulaciones permiten analizar desde las fluctuaciones de densidad posteriores al Big Bang hasta la formación de galaxias y redes cósmicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia fundamental del proyecto FLAMINGO radica en que abarca tanto la simulación detallada de la formación de galaxias como los grandes volúmenes cósmicos necesarios para realizar cosmología de precisión. A diferencia de iniciativas como COLIBRE, centradas en la física de galaxias individuales, FLAMINGO simula áreas que alcanzan dimensiones de miles de millones de años luz. Esto permite examinar tanto la evolución de galaxias como la formación de cúmulos y la estructura general del universo.

El proceso técnico para crear estas simulaciones requirió utilizar el código SWIFT en el supercomputador COSMA8 del Reino Unido. Carlos Frenk, de la Universidad de Durham, subrayó que “la mayoría de los investigadores simplemente no tiene acceso a infraestructuras de este tipo. Por eso creemos fundamental dejar estos datos completamente abiertos a la comunidad”.

Imagen de dos galaxias espirales, una superior y brillante, y otra inferior, ambas con brazos distintos, conectadas por gas y polvo cósmico en un fondo estrellado
El simulador abarca tanto la estructura a gran escala del universo como la evolución detallada de galaxias y cúmulos (Melissa Weiss/CfA)

Con el objetivo de facilitar el acceso y manejo de tan vasto volumen de información, el equipo responsable ha creado una plataforma en línea dedicada. Este sistema permite a los usuarios explorar y descargar solo los segmentos de datos que resulten relevantes para su trabajo, sin la necesidad de gestionar archivos de tamaño abrumador.

John Helly, también de la Universidad de Durham, encargado de desarrollar la plataforma, señaló: “Nuestra intención es reducir al máximo las barreras de entrada para los investigadores. Así, comunidades mucho más amplias podrán colaborar y aprovechar estas simulaciones”.

Desde su introducción en 2023, las simulaciones FLAMINGO ya han sido empleadas en decenas de estudios relacionados con la formación de galaxias y la distribución de materia en el universo. El equipo de investigación espera que la liberación total del conjunto de datos permita nuevas investigaciones que abarquen desde el análisis de la expansión cósmica hasta el estudio detallado de la energía oscura, materia que representa la mayor parte del cosmos.

Campo amplio de miles de estrellas de varios tamaños y colores, como blanco, azul, amarillo y rojo, dispersas en el oscuro fondo del espacio
Desde su introducción en 2023, estas simulaciones han sido empleadas en decenas de estudios sobre la distribución de materia y la expansión cósmica (CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA. Procesamiento de imágenes: TA Rector (Universidad de Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), M. Zamani y D. de Martin (NSF NOIRLab) Reconocimiento: IP: Anirudh Chiti, Alex Drlica-Wagner)

Matthieu Schaller, también de la Universidad de Leiden, remarcó: “El acceso abierto a bases de datos de esta envergadura puede acelerar notablemente el progreso científico. Nuestro propósito es proporcionar un recurso que respalde una amplia gama de investigaciones astrofísicas”.

Con esta acción, los promotores del proyecto FLAMINGO consolidan un paso decisivo hacia la cosmología abierta y colaborativa, abriendo a investigadores de todo el mundo una nueva herramienta para desentrañar cómo ha evolucionado el universo desde sus orígenes.

Temas Relacionados

FLAMINGOUniversidad de LeidenMateria OscuraSimulaciones Cosmológicas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo la resiliencia cognitiva ayuda a preservar la memoria pese al daño cerebral por el Alzheimer

Investigadores del Instituto Neerlandés de Neurociencia descubrieron que ciertos mecanismos celulares permiten a un 30% de adultos mayores mantener intactas sus funciones cognitivas pese a presentar alteraciones cognitivas típicas de la enfermedad

Cómo la resiliencia cognitiva ayuda a preservar la memoria pese al daño cerebral por el Alzheimer

Cómo la sequía podría hacer más resistentes a las bacterias frente a los medicamentos

Un estudio publicado en Nature Microbiology alertó sobre el vínculo entre la falta de humedad en el suelo y la aparición de genes que dificultan los tratamientos, un fenómeno que ya se detectó en infecciones hospitalarias

Cómo la sequía podría hacer más resistentes a las bacterias frente a los medicamentos

Hito en neurociencia: recrean en laboratorio la glándula que produce melatonina y regula el sueño

El equipo de Yale University desarrolló organoides de glándula pineal capaces de producir y liberar la hormona, lo que abre nuevas vías para estudiar y tratar el insomnio y enfermedades neurológicas como el alzhéimer

Hito en neurociencia: recrean en laboratorio la glándula que produce melatonina y regula el sueño

Alertan que casi la mitad de los niños argentinos no consume suficiente calcio: riesgos y medidas

Los especialistas destacan la importancia de mejorar la nutrición infantil y prevenir complicaciones. Qué datos arrojó un relevamiento

Alertan que casi la mitad de los niños argentinos no consume suficiente calcio: riesgos y medidas

Un estudio advirtió que hablar e interpretar se encuentran en regiones opuestas del cerebro: qué significa

Una investigación de The Ohio State University mostró que, en la infancia, ambas habilidades dependen de circuitos separados y no comparten una base común. El hallazgo podría influir en nuevas estrategias educativas y en la detección temprana de trastornos del desarrollo

Un estudio advirtió que hablar e interpretar se encuentran en regiones opuestas del cerebro: qué significa
DEPORTES
Boca apuntó contra el árbitro Ostojich tras la derrota ante Cruzeiro: Úbeda, Ascacíbar y Figal se sumaron a las críticas de Paredes

Boca apuntó contra el árbitro Ostojich tras la derrota ante Cruzeiro: Úbeda, Ascacíbar y Figal se sumaron a las críticas de Paredes

Los detalles de la gresca en el final de la caída de Boca ante Cruzeiro: el cruce entre Paredes y Pereira que encendió la mecha

Con el primer gol de Di María en la Libertadores, Rosario Central le ganó 3-0 a Universidad Central en Venezuela y es líder del Grupo H

La expulsión de Bareiro en Cruzeiro-Boca Juniors, bajo la lupa: qué dice el reglamento

Las perlitas de Neymar ante San Lorenzo: del gesto que le valió una ovación al lujo que se hizo viral

TELESHOW
Cris Morena recordó a Romina Yan y reveló por qué el 28 se transformó en un día especial para su vida: “Nos está mirando”

Cris Morena recordó a Romina Yan y reveló por qué el 28 se transformó en un día especial para su vida: “Nos está mirando”

Silvina Escudero contó el motivo de su separación de Federico, tras 9 años juntos: “Vamos en diferentes direcciones”

Romina Orthusteguy recordó la grave actitud de Eduardo Carrera cuando conoció a su hija: “Esta pendeja nos tomó de hijos”

El descargo de Evelyn Botto tras las críticas que recibió por hacer un chiste sobre un asesinato: “No me di cuenta”

Nick Sícaro confirmó su relación con Daniela Celis: “Me gusta cada vez más”

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala exime del Impuesto Sobre la Renta a trabajadores con salario mínimo legal

Guatemala exime del Impuesto Sobre la Renta a trabajadores con salario mínimo legal

En Panamá se han colocado hasta el momento 131,774 dosis de vacunas, dentro del programa “métele un gol al sarampión”

Arturo Pérez Reverte: “Ahora el mundo está lleno de escritores que no han leído un libro en su vida”

La policía detiene a tres sospechosos tras asesinato de una mujer vinculada a red de narcotráfico en Costa Rica

América Latina pensada como un original laboratorio artístico ante la emergencia ecológica