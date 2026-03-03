Ciencia

Un tercio de los casos de diabetes podría detectarse en la consulta odontológica con una sencilla prueba

Un estudio de investigadores del King’s College de Londres reveló que en la revisión dental podría anticiparse de manera temprana la enfermedad metabólica. Cuál es el test que se realiza con una gota de sangre extraída de un dedo

El King’s College de Londres
El King’s College de Londres analizó a 911 pacientes atendidos en el Guy’s Dental Hospital para evaluar la relación entre salud bucal y metabolismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de personas en riesgo de diabetes tipo 2 y prediabetes en todo el mundo podrían recibir un diagnóstico temprano tras una consulta rutinaria con el dentista, según un estudio respaldado por el King’s College de Londres.

La investigación concluyó que la inclusión de la prueba de hemoglobina glucosilada (HbA1c) en la consulta odontológica permitiría detectar casos no identificados de enfermedades metabólicas y contribuir a mejorar la salud pública.

Los dentistas pueden identificar diabetes tipo 2 y prediabetes porque algunos pacientes presentan factores de riesgo como enfermedad periodontal avanzada o un índice de masa corporal alto. Al realizar la prueba HbA1c durante la consulta dental, es posible detectar niveles elevados de glucosa en sangre en etapas iniciales, lo que permite intervenir antes de que surjan complicaciones graves o irreversibles.

El estudio del King’s College de Londres examinó los datos de 911 pacientes atendidos en el Guy’s Dental Hospital.

Según publicó The Telegraph, el 83% de los participantes presentaba enfermedad periodontal. Al excluir a quienes declararon un diagnóstico previo de diabetes, cerca del 35% tenía valores de HbA1c compatibles con diabetes o prediabetes sin saberlo. Estos resultados evidencian la relación directa entre salud bucal y metabolismo, de acuerdo con los especialistas y el estudio Asociación entre los valores de HbA1c en el consultorio y la periodontitis.

El profesor Luigi Nibali, director académico de periodontología en el King’s College de Londres, señaló: “Sabemos desde hace tiempo que la enfermedad periodontal está asociada a enfermedades sistémicas, especialmente la diabetes”. Nibali añadió que muchas personas desconocen durante años que padecen la patología y suelen buscar atención solo cuando presentan complicaciones.

En qué consiste la prueba de HbA1c en la consulta dental

La prueba de hemoglobina glucosilada
La prueba de hemoglobina glucosilada (HbA1c) permite detectar niveles altos de azúcar en sangre sin necesidad de ayuno previo (Freepik)

La prueba de hemoglobina glucosilada (HbA1c) consiste en un análisis de sangre que se realiza con una punción en el dedo y demora seis minutos en ofrecer resultados, según los especialistas. A diferencia de otras pruebas, no requiere ayuno y aporta información sobre la media de glucosa en los últimos tres meses, lo que facilita su uso en el entorno odontológico.

El profesor Mark Ide, primer autor del estudio, explicó que si la prueba revela valores elevados de HbA1c, los pacientes pueden consultar a su médico para una evaluación más exhaustiva. “Esto es algo que tal vez no habrían hecho sin la revisión dental”, indicó el especialista, quien agregó además que la mayoría de los pacientes desconocía sus valores altos, por lo que posiblemente se encontraban en fases iniciales y sin síntomas evidentes.

El doctor Giuseppe Mainas, investigador asociado del King’s College de Londres, destacó en The Telegraph la importancia de las consultas dentales para identificar a personas en riesgo, especialmente en adultos mayores o con un índice de masa corporal elevado.

La importancia de la detección temprana de la diabetes tipo 2 y prediabetes

La detección temprana de diabetes
La detección temprana de diabetes tipo 2 y prediabetes en la consulta dental podría reducir complicaciones y costes sanitarios (Freepik)

La detección de diabetes tipo 2 y prediabetes en la consulta dental podría transformar las estrategias de salud pública, facilitando el cribado de enfermedades metabólicas en personas que no suelen someterse a pruebas habituales. Según estimaciones recogidas por el King’s College de Londres, cerca de 1,3 millones de personas en el Reino Unido padecen diabetes tipo 2 sin haber sido diagnosticadas.

Especialistas como Nibali subrayan la relación bidireccional entre la enfermedad periodontal y los trastornos metabólicos: “La enfermedad periodontal puede dificultar el control metabólico y, a su vez, la diabetes favorece la progresión de los problemas en las encías”, indicó. Mainas remarcó que el cribado con la prueba HbA1c en la consulta dental permitiría intervenir antes y disminuir complicaciones y costes sanitarios.

El estudio Asociación entre los valores de HbA1c en el consultorio y la periodontitis detalla que aproximadamente un tercio de los pacientes analizados tenía valores de HbA1c compatibles con prediabetes o diabetes, pese a desconocerlo. Este hallazgo respalda el potencial de incorporar el cribado metabólico en la práctica odontológica cotidiana.

Implicaciones para la práctica odontológica y futuras investigaciones

La revisión dental rutinaria puede
La revisión dental rutinaria puede convertirse en un punto estratégico para el cribado metabólico y la prevención de enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores sostienen que la ampliación de esta estrategia a nivel comunitario y en otros entornos sanitarios podría aumentar la detección precoz de trastornos metabólicos. El equipo del King’s College de Londres prevé analizar el impacto de la prueba HbA1c en distintos sistemas y estudiar cómo la dieta y los estilos de vida influyen en la relación entre la salud oral y el metabolismo.

Avanzar en esta línea permitirá definir protocolos más eficaces para la detección e intervención temprana. La visita regular al dentista puede constituir un punto clave para identificar personas con prediabetes, permitiendo actuar a tiempo y reducir el riesgo de desarrollar complicaciones crónicas.

