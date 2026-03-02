Cómo la combinación de dos terapias podría potenciar los tratamientos ante el cáncer de próstata

El estudio de la Mayo Clinic demuestra que la inmunoterapia combinada con tratamiento hormonal reduce las células T reguladoras en cáncer de próstata de alto riesgo

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de próstata es el segundo tumor más diagnosticado en hombres a nivel global y una de las principales causas de muerte por cáncer en esta población. Cada año se registran más de 1,4 millones de nuevos casos en el mundo. Frente a este escenario, mejorar los tratamientos en etapas tempranas se volvió una prioridad médica internacional.

En ese contexto, un equipo de la Mayo Clinic presentó resultados que podrían modificar la forma de abordar la enfermedad en pacientes de alto riesgo. El estudio fue publicado en la revista Cell Reports Medicine.

En un ensayo clínico pionero en humanos, investigadores lograron reducir de manera significativa las células que bloquean la respuesta inmunitaria al combinar terapia hormonal con inmunoterapia antes de la cirugía.

La reducción de células inmunosupresoras mejora los indicadores iniciales de control del cáncer de próstata tras la cirugía (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo fue alterar el entorno biológico que protege al tumor y potenciar la capacidad del organismo para combatirlo.

El entorno que protege al tumor

Para comprender la relevancia del hallazgo es necesario introducir un concepto clave: el microambiente tumoral. Se trata del conjunto de células, vasos sanguíneos y moléculas que rodean al tejido canceroso y que influyen en su comportamiento.

En el caso prostático, ese entorno suele funcionar como un escudo. Aunque el organismo detecte la presencia de células anómalas, existen mecanismos que reducen la intensidad del ataque. Entre ellos se encuentran las llamadas células T reguladoras, un subtipo que actúa como moderador de la respuesta defensiva.

En el ensayo clínico, los pacientes que recibieron la terapia combinada antes de la prostatectomía mostraron una respuesta inmunitaria reforzada (Crédito: Freepik)

En condiciones normales, estas células cumplen una función esencial, evitar reacciones excesivas que dañen tejidos sanos. El problema aparece cuando se acumulan dentro del tumor, donde su acción termina beneficiando al cáncer al frenar la ofensiva del sistema inmunitario.

Si las defensas son un ejército, las células T reguladoras son oficiales encargados de impedir que se exceda el fuego. Dentro del tumor, ese control termina favoreciendo al enemigo.

Una combinación con lógica biológica

El equipo evaluó una estrategia que busca romper ese equilibrio desfavorable. Por un lado, utilizaron terapia de privación androgénica, el tratamiento estándar que reduce la testosterona, hormona que estimula el crecimiento de muchas células prostáticas malignas. Por otro, incorporaron un anticuerpo dirigido contra la proteína CTLA-4.

La disminución de testosterona debilita la proliferación celular y, además, facilita la llegada de células defensivas al área afectada. Sin embargo, este efecto suele ser transitorio porque también aumenta la presencia de células T reguladoras.

El cáncer de próstata es el segundo tumor más diagnosticado en hombres según la OMS y el tratamiento efectivo en etapas tempranas es prioritario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anticuerpo anti-CTLA-4 actúa bloqueando una proteína que funciona como interruptor inhibidor en ciertas células inmunes. Al interferir en esa señal, disminuye la capacidad de las células reguladoras de frenar la reacción.

Esto quiere decir que, la terapia hormonal convoca refuerzos, pero el tumor activa frenos internos. El anticuerpo apunta precisamente a liberar ese bloqueo.

Qué mostró el ensayo clínico

El estudio incluyó a 24 hombres con enfermedad localizada de alto riesgo. Los participantes fueron asignados a recibir solo tratamiento hormonal o la combinación con inmunoterapia antes de la prostatectomía.

El principal objetivo fue analizar seguridad y cambios biológicos en el tejido extraído tras la cirugía. Los resultados evidenciaron que quienes recibieron la estrategia combinada presentaban una reducción marcada de células T reguladoras dentro del tumor en comparación con el grupo que recibió únicamente terapia hormonal.

La propuesta de aplicar inmunoterapia y tratamiento hormonal antes de la cirugía permite estudiar cambios biológicos en el tejido extirpado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, aquellos con mayor disminución de este subtipo celular mostraron mejores indicadores de control durante el seguimiento inicial.

Si bien el número de casos fue reducido, el trabajo aporta una prueba de concepto relevante: es posible modificar selectivamente el entorno inmunológico en etapas tempranas.

Por qué este tipo de tumor responde distinto

A diferencia de otros cánceres, el prostático se considera poco inmunogénico. Esto significa que no genera una reacción intensa del sistema defensivo de manera espontánea. En términos simples, no “llama la atención” con facilidad.

Esa característica, sumada a un entorno rico en mecanismos inhibidores, explica por qué los tratamientos basados únicamente en estimular la inmunidad habían mostrado resultados modestos en el pasado.

La propuesta de intervenir antes de la cirugía ofrece una ventaja adicional: permite estudiar el tejido completo luego del tratamiento, lo que brinda información detallada sobre los cambios inducidos y facilita la identificación de posibles marcadores predictivos.

Implicancias y próximos pasos

Modificar el microambiente en fases iniciales podría reducir el riesgo de progresión hacia etapas más avanzadas, donde las opciones terapéuticas son más complejas y las probabilidades de respuesta disminuyen.

Los investigadores subrayan que será necesario confirmar estos hallazgos en estudios más amplios para determinar si la reducción de células inmunosupresoras se traduce en mejoras sostenidas en supervivencia a largo plazo.

Los expertos advierten que se necesitan estudios más amplios para confirmar si la reducción de células T reguladoras mejora la supervivencia a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun así, el avance introduce un cambio conceptual: en lugar de aceptar la limitada eficacia inmunológica como una característica fija de este tumor, plantea la posibilidad de reconfigurar el escenario biológico para que el propio organismo tenga mayores herramientas de defensa.

Si los resultados se consolidan, la combinación de terapia hormonal e inmunoterapia antes de la cirugía podría convertirse en una estrategia destinada a aumentar las probabilidades de control en hombres con diagnóstico temprano de alto riesgo.