Cuándo se alcanza el mayor nivel de satisfacción con la vida, según la ciencia

La satisfacción con la vida depende de relaciones, propósitos, logros, salud o estabilidad, y varía según el momento personal de cada individuo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La satisfacción con la vida no avanza en línea recta ni responde a una receta universal. En distintos momentos, lo que produce bienestar puede variar: relaciones, propósitos, logros, salud o estabilidad. Sin embargo, existe un debate constante sobre si hay una etapa en la que la vida se percibe como más plena y qué factores explican esa sensación de máxima satisfacción.

Diversos estudios científicos buscaron identificar los patrones y determinantes de este fenómeno. Entender cuándo y por qué se alcanza ese punto alto resulta clave para quienes buscan una vida más equilibrada y duradera. El recorrido hacia ese umbral revela matices, contrastes generacionales y el peso de experiencias personales.

La importancia de las relaciones, el control personal y los desafíos de la mediana edad

El Harvard Study of Adult Development, dirigido por el doctor Robert Waldinger, es reconocido como el estudio longitudinal más extenso sobre salud y bienestar en adultos. Inició en 1938 con el seguimiento de 268 estudiantes universitarios y más tarde incorporó a sus descendientes y a un grupo de residentes de barrios populares de Boston. El estudio abarca a más de 2.500 participantes.

Los resultados muestran que las relaciones sociales de calidad constituyen el factor más influyente sobre la salud física y mental a largo plazo. Waldinger afirma en un artículo de The Harvard Gazette que “la soledad mata. Es tan poderosa como fumar o el alcoholismo”. Las personas con vínculos estrechos y satisfactorios a los 50 años muestran mejor estado físico y mayor bienestar a los 80 años.

Las relaciones sociales de calidad son el factor más influyente sobre la salud física y mental a largo plazo según el estudio de Harvard (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también identifica que la satisfacción marital protege contra el deterioro emocional y físico en la vejez. Quienes mantienen relaciones conflictivas sufren más dolor físico y emocional, mientras que quienes cuentan con apoyo perciben menos impacto negativo del dolor.

El Harvard Study demuestra que la felicidad no depende de la riqueza ni del prestigio, sino de la conexión social. Las personas que conservan lazos fuertes con familiares, amigos y comunidades viven más tiempo y gozan de mejor salud. Destaca que la satisfacción vital tiende a aumentar con la edad: a partir de la mediana edad, los participantes recuerdan el pasado de modo más positivo y otorgan prioridad al bienestar emocional.

En esta línea, el MIDUS (Midlife in the United States) investiga los cambios y desafíos de la mediana edad. Según un artículo de revisión elaborado por Margie E. Lachman, integrante del equipo responsable del proyecto MIDUS, y publicado en Annual Review of Psychology, la mediana edad (considerada como la etapa entre los 40 y los 60 años) representa un período de altos y bajos en la que se equilibra el dominio personal con la aparición de enfermedades crónicas.

El estudio describe que el sentido de control y las relaciones familiares son determinantes para el bienestar, mientras que la experiencia de la mediana edad varía en función del género, la clase social y el contexto cultural. Los datos del MIDUS indican que la mediana edad no es sinónimo de crisis ni tampoco de plenitud absoluta.

El estudio demuestra que la felicidad no depende de la riqueza ni del prestigio, sino principalmente de la conexión social y los vínculos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque un sector experimenta crisis motivadas por eventos vitales importantes, la mayoría transita este periodo con dominio personal y capacidad de adaptación. La satisfacción vital depende de la capacidad para enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades, así como del acceso a redes de apoyo y recursos para la salud.

El umbral de la felicidad y su impacto en la salud

Un análisis publicado en la revista científica Frontiers in Medicine por un equipo internacional identificó un umbral de satisfacción vital que se relaciona con la reducción de la mortalidad por enfermedades crónicas. La investigación, basada en datos de 123 países recopilados durante 16 años, utilizó la Escalera de la Vida, una escala de cero a diez que mide el bienestar subjetivo, entendido como la percepción personal que cada individuo tiene sobre su propia vida.

Los resultados muestran que superar los 2,7 puntos en este sistema se asocia con una reducción del riesgo de muerte por enfermedades como cáncer, diabetes o cardiovasculares entre los 30 y 70 años. Según la profesora Iulia Iuga, investigadora de la Universidad de Alba Iulia y primera autora del trabajo, la felicidad actúa como factor protector solo después de alcanzar ese umbral. Por debajo de esa línea, los incrementos de satisfacción no impactan en la mortalidad por enfermedades crónicas. Cada incremento del 1% por encima del umbral se vincula con una disminución estimada del 0,43% en la tasa de mortalidad por enfermedades no transmisibles.

Entre los factores que condicionan ese vínculo, la investigación destaca la influencia de la obesidad y el consumo de alcohol, que aumentan el riesgo de enfermedad incluso en contextos de alto bienestar. El trabajo sostiene que, para reducir estos riesgos, se requieren políticas públicas activas y que el bienestar subjetivo potencia los efectos de hábitos saludables pero no los reemplaza.

Patrones globales y cambios generacionales en la satisfacción vital

La satisfacción marital protege contra el deterioro emocional y físico durante la vejez y mejora el bienestar general en la vida adulta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación sobre tendencias internacionales publicada en The Lancet, describe una curva en forma de U en los países de altos ingresos, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. Muestran que la satisfacción vital desciende en la mediana edad (entre los 45 y 54 años) y repunta en la vejez. El descenso se atribuye a la acumulación de responsabilidades laborales y familiares, mientras que el aumento posterior se asocia a la reducción del estrés y a una mayor valoración de las relaciones personales.

En contraste, reportan que regiones como Europa del Este, América Latina, el Caribe y África Subsahariana muestran un descenso continuo de la satisfacción vital con la edad. Las causas incluyen la inestabilidad económica, la pérdida de redes de apoyo y la ausencia de sistemas de protección social.

Según el análisis, la relación entre bienestar subjetivo y salud física es bidireccional: quienes declaran mayor sentido de propósito manifiestan mejores tasas de supervivencia. También revela que la satisfacción vital depende de múltiples dimensiones, como las relaciones sociales, el sentido de vida, la salud física y mental, el carácter y la seguridad financiera.

Esta perspectiva es respaldada por el Global Flourishing Study, un estudio internacional sobre bienestar humano coordinado por Tyler VanderWeele de la Universidad de Harvard, que concluye que los aspectos materiales explican solo una parte del bienestar, mientras que el florecimiento personal requiere combinar necesidades objetivas y subjetivas.

El malestar y la insatisfacción se concentran actualmente más en los jóvenes que en los adultos mayores según recientes investigaciones internacionales (Imagen ilustrativa Infobae)

Nuevas investigaciones, como el análisis de Alex Bryson, David Blanchflower y Xiaowei Xu publicado en The Conversation, sugieren que el malestar y la insatisfacción se concentran actualmente más en los jóvenes que en los adultos mayores. El estudio asocia este fenómeno con el uso intensivo de tecnología, la precarización laboral y la disminución del efecto protector del empleo sobre la salud mental.

Los autores señalan que “el porcentaje de jóvenes en desesperación ha aumentado rápidamente” y que “para 2023-24, los niveles relativos de desesperación entre los grupos de edad se invirtieron en las mujeres: el grupo de edad más joven presenta los niveles más altos de desesperación, y el grupo de mayor edad, los más bajos. En el caso de los hombres, el nivel de desesperación fue similar en los grupos de menor y mediana edad, y más bajo en el de mayor edad”.

La satisfacción vital refleja una construcción compleja, influida por la edad, el contexto, las relaciones y la percepción de control personal. Los datos muestran que no existe una etapa exclusiva ni un único desencadenante del bienestar pleno. Más bien, el equilibrio entre vínculos sociales, salud, sentido de propósito y condiciones de vida determina el recorrido individual. Las diferencias entre generaciones, países y situaciones personales evidencian que la plenitud nunca responde a una regla fija, sino que se alcanza como parte de un proceso dinámico y multifacético.