ANSES: cuándo cobro en junio 2026 si mi DNI termina en 8

ANSES paga en junio de 2026 las jubilaciones y pensiones mínimas con DNI terminado en 8 el 19 de junio, con aguinaldo, bono de $70.000 y aumento por movilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de junio, las personas que perciben haberes y asignaciones a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) buscan saber exactamente qué día les corresponde cobrar, especialmente quienes tienen el DNI terminado en 8.

El cronograma para este mes incorpora el pago del medio aguinaldo y un aumento del 2,58% por la actualización de la fórmula de movilidad, además de contemplar los feriados y días no laborables. En todos los casos, el acceso a los haberes se da según el tipo de prestación y la última cifra del DNI, lo que permite un ordenamiento que evita demoras y facilita la planificación familiar.

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Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se abonarán a quienes tienen el DNI terminado en 8 el viernes 19 de junio. Para este mes, el monto es de $403.317,99. Además, se suma el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo de $201.659, lo que lleva el total bruto a percibir en el mes a $674.976,99.

La totalidad de los haberes y adicionales se liquidan el mismo día que el haber principal, permitiendo a los beneficiarios disponer de la suma completa.

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Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo y tienen el DNI terminado en 8 cobrarán el lunes 29 de junio. El haber máximo para este mes se ubica en $2.713.948,18, mientras que el aguinaldo correspondiente asciende a $1.356.974,09.

Las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo con DNI terminado en 8 se cobran el 29 de junio y no incluyen el bono extraordinario de ANSES (REUTERS/Agustin Marcarian)

De este modo, el monto total que puede percibir un beneficiario en esta categoría alcanza los $4.070.922,27. Es importante destacar que este grupo no recibe el bono extraordinario de ANSES.

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Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 8 cobrarán el viernes 12 de junio. Dentro de este grupo, las PNC por invalidez y vejez tendrán un monto base de $282.322,59, al que se suma el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $141.161,30, alcanzando un ingreso total de $493.483,89 en junio.

En cuanto a la Pensión Madre de 7 hijos o más, el monto se equipara al haber mínimo, por lo que en junio el total bruto a percibir —sumando el bono de$70.000 y el medio aguinaldo de $201.659— es de $674.976,99.

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Esta prestación se liquida bajo las mismas condiciones y en la misma fecha que el resto de las PNC, y contempla el aumento del 2,58% correspondiente a la movilidad junto con todos los adicionales previstos por la normativa vigente.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) para titulares con DNI terminado en 8 se cobra el 12 de junio.

Las Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 8 se pagan el 12 de junio e incorporan el aumento del 2,58%, el medio aguinaldo y, según el caso, el bono de $70.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monto actualizado para junio es de $322.654,39. A este valor se le suma el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo de $161.327, lo que lleva el ingreso bruto total a $553.981,59 en el mes.

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Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 8, el cobro se realizará el 19 de junio.

El monto de la AUH es de $144.932 por hijo en la zona general, y $471.915 para AUH por hijo con discapacidad. En el caso de la Asignación Familiar por Hijo, el monto es de $72.474 por hijo para el primer rango de ingresos, y $235.967 para hijos con discapacidad.

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Para la AUH y la asignación por hijo con discapacidad, el 80% del monto ($115.945,60 y $377.532 respectivamente) se paga mensualmente, mientras que el 20% restante ($28.986,40 y $94.383) se acumula y se cobra una vez al año, tras la presentación de la Libreta de Asignación Universal.

Asignación Universal por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social con DNI terminado en 8 percibirán el pago el martes 23 de junio. El monto de la AUE es de $144.932 por embarazo ($115.945,60 en mano y $28.986,40 retenidos). Además, se liquida automáticamente el Complemento Leche, que este mes tiene un valor de $54.665.

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La Asignación por Embarazo con DNI terminado en 8 se paga el 23 de junio e incluye el Complemento Leche además del monto mensual de la AUE (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Prenatal

La Asignación por Prenatal para titulares con DNI terminado en 8 se cobra el miércoles 17 de junio. El monto general para el primer tramo de ingresos es de $72.474 en junio 2026.

Asignación por Maternidad

La Asignación por Maternidad se abona entre el 10 de junio y el 8 de julio. Para quienes tienen DNI terminado en 8, el cobro está habilitado desde el miércoles 17 de junio. El monto corresponde al salario neto de la beneficiaria durante el período de licencia, por lo que varía según cada caso.

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Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las Asignaciones Pago Único —que incluyen nacimiento, matrimonio y adopción— pueden cobrarse a partir del 9 de junio y hasta el 8 de julio, sin distinción por terminación de DNI. Los montos vigentes son los siguientes:

Nacimiento: $84.478

Matrimonio: $126.489

Adopción: $505.070

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de PNC se abonan entre el 8 de junio y el 8 de julio para todas las terminaciones de DNI, inclusive la 6. Los montos actualizados son: $72.474 por hijo, $235.967 por hijo con discapacidad y $17.582,92 por cónyuge.

La Prestación por Desempleo con DNI terminado en 8 se cobra el 25 de junio, mientras que las Asignaciones Pago Único y las Asignaciones Familiares de PNC no dependen de la terminación del DNI

Prestación por Desempleo

Quienes perciben la Prestación por Desempleo y tienen DNI terminado en 8 cobrarán el jueves 25 de junio. El monto mínimo actualizado para junio 2026 es de $181.500, mientras que el tope máximo general alcanza los $363.000. El valor exacto a percibir depende del historial de aportes y la situación particular de cada beneficiario.