ANSES: quiénes cobran hoy miércoles 10 de junio de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos correspondiente a junio de 2026 para todas sus prestaciones. Hoy miércoles 10 de junio de 2026, miles de beneficiarios reciben sus haberes según el calendario oficial, que incluye jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y pagos únicos. El cronograma, que contempla el cobro de aguinaldo y bonos, impacta en millones de personas que dependen de la protección social estatal.
La jornada de hoy abarca a distintos grupos de beneficiarios según la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI) y la naturaleza de la prestación.
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Quiénes cobran hoy, 10 de junio de 2026
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Las personas titulares de jubilaciones y pensiones mínimas cuyos DNI finalizan en 2 perciben hoy su haber mensual. Este grupo integra a quienes reciben el monto mínimo fijado para el sistema previsional argentino, junto con el bono extraordinario y el medio aguinaldo.
Pensiones No Contributivas (PNC)
Hoy corresponde el pago a titulares de Pensiones No Contributivas (por invalidez, vejez o madres de 7 hijos o más) cuyos DNI terminan en 4 y 5. Estas prestaciones están destinadas a quienes no cuentan con los aportes requeridos para una jubilación contributiva.
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Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)
Las y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 2 acceden hoy al cobro. Estas asignaciones están dirigidas a familias en situación de vulnerabilidad social y trabajadores registrados, respectivamente.
Asignación por Embarazo
Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 2 reciben también el pago correspondiente a junio.
Asignación por Prenatal
Las personas que cobran la Asignación por Prenatal con DNI finalizado en 2 y 3 tienen acreditado hoy el beneficio.
Asignaciones de Pago Único: Matrimonio, Nacimiento y Adopción
Las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción pueden cobrarse desde hoy para todas las terminaciones de DNI, según el cronograma vigente que se extiende hasta el 8 de julio.
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De cuánto son las jubilaciones en junio 2026
Los haberes previsionales para junio de 2026 presentan los siguientes valores oficiales:
- Jubilación mínima: $403.317,99 mensuales.
- Bono extraordinario: $70.000 adicional para quienes perciben la mínima.
- Medio aguinaldo: $201.658,99 correspondiente a la mitad del sueldo anual complementario.
- Monto total para jubilados mínimos en junio: $674.976,99.
En el caso de la jubilación máxima, el monto mensual asciende a $2.713.948,18, sin bono adicional, con un medio aguinaldo de $1.356.974,09. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $322.654,39 más bono y aguinaldo, mientras que las Pensiones No Contributivas (por vejez o invalidez) alcanzan $282.322,60 más los adicionales correspondientes.
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Todos los beneficiarios perciben el aguinaldo junto con el haber mensual de junio, conforme a lo estipulado en la normativa previsional.
De cuánto son las asignaciones en junio 2026
Las principales asignaciones familiares y sociales que paga la ANSES en junio 2026 presentan los siguientes montos:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $144.932 por cada menor de 18 años. Para hijos con discapacidad, el monto asciende a $471.915.
- Asignación Familiar por Hijo (SUAF): parte de $72.474 por hijo y puede llegar hasta $235.967 en casos de discapacidad, con variaciones según el ingreso familiar.
- Asignación por Embarazo (AUE): $144.932 por embarazo, de los cuales $115.945,60 se pagan en mano y $28.986,40 quedan retenidos hasta el cumplimiento de los controles de salud y educación.
- Asignación por Prenatal: monto equivalente a la AUH, sujeto a la situación laboral y de ingresos.
- Asignaciones de Pago Único:
- Nacimiento: $84.478.
- Matrimonio: $126.489.
- Adopción: $505.070.
Estos valores se acreditan en las cuentas bancarias de los beneficiarios siguiendo el calendario oficial de la ANSES, que contempla el orden por terminación de DNI y la naturaleza de cada prestación.
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