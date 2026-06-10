ANSES: quiénes cobran hoy miércoles 10 de junio de 2026

ANSES confirmó el cronograma de pagos de junio de 2026 para jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y pagos únicos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos correspondiente a junio de 2026 para todas sus prestaciones. Hoy miércoles 10 de junio de 2026, miles de beneficiarios reciben sus haberes según el calendario oficial, que incluye jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y pagos únicos. El cronograma, que contempla el cobro de aguinaldo y bonos, impacta en millones de personas que dependen de la protección social estatal.

La jornada de hoy abarca a distintos grupos de beneficiarios según la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI) y la naturaleza de la prestación.

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Quiénes cobran hoy, 10 de junio de 2026

Hoy miércoles 10 de junio de 2026, ANSES paga las jubilaciones y pensiones mínimas a titulares con DNI terminados en 2, con bono extraordinario y medio aguinaldo

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Las personas titulares de jubilaciones y pensiones mínimas cuyos DNI finalizan en 2 perciben hoy su haber mensual. Este grupo integra a quienes reciben el monto mínimo fijado para el sistema previsional argentino, junto con el bono extraordinario y el medio aguinaldo.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Hoy corresponde el pago a titulares de Pensiones No Contributivas (por invalidez, vejez o madres de 7 hijos o más) cuyos DNI terminan en 4 y 5. Estas prestaciones están destinadas a quienes no cuentan con los aportes requeridos para una jubilación contributiva.

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Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Las y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 2 acceden hoy al cobro. Estas asignaciones están dirigidas a familias en situación de vulnerabilidad social y trabajadores registrados, respectivamente.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 2 reciben también el pago correspondiente a junio.

Asignación por Prenatal

Las personas que cobran la Asignación por Prenatal con DNI finalizado en 2 y 3 tienen acreditado hoy el beneficio.

Asignaciones de Pago Único: Matrimonio, Nacimiento y Adopción

Las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción pueden cobrarse desde hoy para todas las terminaciones de DNI, según el cronograma vigente que se extiende hasta el 8 de julio.

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De cuánto son las jubilaciones en junio 2026

La jubilación mínima de junio de 2026 es de $403.317,99 y alcanza un total de $674.976,99 con bono extraordinario y medio aguinaldo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los haberes previsionales para junio de 2026 presentan los siguientes valores oficiales:

Jubilación mínima : $403.317,99 mensuales.

Bono extraordinario : $70.000 adicional para quienes perciben la mínima.

Medio aguinaldo : $201.658,99 correspondiente a la mitad del sueldo anual complementario.

Monto total para jubilados mínimos en junio: $674.976,99.

En el caso de la jubilación máxima, el monto mensual asciende a $2.713.948,18, sin bono adicional, con un medio aguinaldo de $1.356.974,09. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $322.654,39 más bono y aguinaldo, mientras que las Pensiones No Contributivas (por vejez o invalidez) alcanzan $282.322,60 más los adicionales correspondientes.

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Todos los beneficiarios perciben el aguinaldo junto con el haber mensual de junio, conforme a lo estipulado en la normativa previsional.

De cuánto son las asignaciones en junio 2026

La AUH en junio de 2026 es de $144.932, la SUAF parte de $72.474 y la AUE paga $115.945,60 en mano con una retención de $28.986,40

Las principales asignaciones familiares y sociales que paga la ANSES en junio 2026 presentan los siguientes montos:

Asignación Universal por Hijo (AUH) : $144.932 por cada menor de 18 años. Para hijos con discapacidad, el monto asciende a $471.915.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF) : parte de $72.474 por hijo y puede llegar hasta $235.967 en casos de discapacidad, con variaciones según el ingreso familiar.

Asignación por Embarazo (AUE) : $144.932 por embarazo, de los cuales $115.945,60 se pagan en mano y $28.986,40 quedan retenidos hasta el cumplimiento de los controles de salud y educación.

Asignación por Prenatal : monto equivalente a la AUH, sujeto a la situación laboral y de ingresos.

Asignaciones de Pago Único : Nacimiento: $84.478. Matrimonio: $126.489. Adopción: $505.070.



Estos valores se acreditan en las cuentas bancarias de los beneficiarios siguiendo el calendario oficial de la ANSES, que contempla el orden por terminación de DNI y la naturaleza de cada prestación.

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