Siete juegos y deportes para mantener ágil el cerebro y prevenir el deterioro cognitivo

El ajedrez exige planificación, lógica, pensamiento crítico y previsión de consecuencias, ayudando a mantener la mente activa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El envejecimiento implica la disminución de la flexibilidad mental, fenómeno relacionado con la atrofia en algunas regiones del cerebro y la pérdida de conexiones entre neuronas. Estas modificaciones afectan la eficiencia en tareas diarias, desde recordar nombres hasta coordinar actividades simultáneas. Sin embargo, los investigadores parecen haber encontrado una estrategia para prevenir la pérdida de agilidad mental y reducir los riesgos de deterioro cognitivo.

Según el reciente estudio norteamericano llamado ACTIVE, mejorar la velocidad de procesamiento cerebral podría disminuir las probabilidades de deterioro cognitivo en adultos mayores.

Esta investigación descubrió que los ejercicios digitales de entrenamiento mental diseñados para estimular la rapidez y la atención, en formatos similares a videojuegos, podrían disminuir el riesgo de demencia en un 25 % durante un seguimiento de veinte años. El potencial práctico de estos resultados radica en la posibilidad de implementar intervenciones no farmacológicas para preservar la salud cerebral durante el envejecimiento.

La doctora en Psicología María Roca, investigadora del Conicet y subdirectora del Departamento de Neuropsicología de Ineco, explicó en Infobae tras leer el estudio:

Los juegos mentales digitales que estimulan la rapidez y la atención pueden reducir el riesgo de demencia hasta en un 25 por ciento (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Sabemos hace años que estar activo intelectualmente es un factor protector para el desarrollo de demencia. “Lo novedoso de este nuevo estudio es que incluye una gran cantidad de personas y las sigue durante muchos años. Eso no es fácil de hacer”.

La doctora Roca destacó que también se debería considerar que “el entrenamiento cognitivo debe brindarse dentro de una concepción más integral de la salud cerebral, en la que se cuiden todas las variables de impacto como el ejercicio físico, la dieta, el sueño y la salud emocional”.

Juegos que fortalecen la salud cerebral

El doctor Claudio Waisburg, médico neurólogo y neurocientífico, director del Instituto Soma (MN 98.128), explicó en Infobae que el envejecimiento cerebral se puede empezar a prevenir mucho antes de la vejez. “Estimular la mente con lectura, juegos, nuevos idiomas o instrumentos musicales, mantener la vida social activa y evitar el aislamiento son pilares fundamentales para conservar la agilidad mental”, subrayó.

Y recomendó realizar chequeos inteligentes: “A partir de los cincuenta años (o antes si hay antecedentes vasculares), realizar un control neurocognitivo cada tres a cinco años. Incluir el chequeo o “check brain” en la rutina médica anual: un breve test de memoria y atención puede detectar alertas tempranas“, afirmó el doctor.

Hacer rompecabezas estimula la memoria de trabajo, la concentración, la planificación y la motricidad fina en personas de todas las edades (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los juegos y deportes que fortalecen la salud cerebral?

1. Juegos de mesa. Pueden ralentizar el deterioro cognitivo y mejorar la calidad de vida en personas mayores, según un estudio donde los participantes llevaron a cabo sesiones de juegos de mesa dos veces por semana, guiadas por profesionales. De acuerdo a los autores del estudio, experimentaron avances en comprensión, memoria y atención, mientras que quienes no participaron no mostraron estos progresos.

Diversos estudios sugieren que juegos como las damas pueden mantener activas las neuronas, mientras que juegos de cartas como el póker y el bridge pueden mejorar la memoria y el rendimiento intelectual, así como las habilidades comunicativas.

Según la Fundación Pasqual Maragall para la investigación sobre el Alzheimer, el ajedrez y las damas, basados en la estrategia y la táctica, requieren de “la activación de funciones ejecutivas, como la atención, la concentración, el pensamiento crítico (al tratar de prever la estrategia del adversario), la lógica, la capacidad de ordenar ideas y decidir, la flexibilidad de pensamiento, la planificación y previsión de consecuencias, y la resolución de problemas”, dijo la fundación.

Y recomendó jugar al dominó. “Estimula la atención y la concentración, la memoria de trabajo y la memoria a corto plazo, el cálculo, la percepción visual, el pensamiento crítico y la flexibilidad de pensamiento”, detalló la fundación.

Por supuesto, aquí tienes un epígrafe adicional sobre el ajedrez, cumpliendo las condiciones solicitadas: El ajedrez estimula la atención, la concentración y la capacidad de prever estrategias, fortaleciendo la lógica y la resolución de problemas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El neurólogo Ronald Petersen, director del Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, afirmó en The Telegraph que una de las ventajas de este tipo de juegos es que el cerebro se enfrenta constantemente a situaciones novedosas en las que debe elaborar un plan. “Eso mejora la flexibilidad cognitiva. No se trata simplemente de hacer siempre lo mismo; se plantea un nuevo conjunto de problemas que hay que intentar resolver”, señaló.

2. Crucigramas, sudokus y autodefinidos. “Permiten trabajar diversas funciones lingüísticas (fundamentalmente, el léxico y la memoria semántica) y la flexibilidad mental, al asociar definiciones y palabras y al buscar sinónimos que se ajusten a la longitud del espacio disponible”, indicó la fundación.

También es recomendable el juego de buscar las diferencias. “Exigen altas dosis de capacidad de observación y atención, así como la habilidad para el análisis sistematizado y ordenado de las situaciones”.

El memotest es otro juego para ejercitar la mente, especialmente la memoria visuoespacial. Los sudokus permiten entrenar la percepción, la memoria, la lógica, la deducción, la capacidad de planificación y la memoria de trabajo y las sopas de letras estimulan el léxico, activan la atención y concentración, así como la visuopercepción.

Juegos de cartas como el póker potencian la memoria, el rendimiento intelectual y las habilidades comunicativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

María Luján Naury, neuropsicóloga e integrante del departamento de Neuropsicología de INECO recomendó en una nota reciente en Infobae realizar cálculos mentales sin usar la calculadora para estimular la memoria.

También se puede entrenar el cerebro con Labpsi, una plataforma online gratuita creada recientemente por investigadores del CONICET y la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), del Instituto de Psicología Básica, Aplicada y Tecnología (IPSIBAT), que ofrece más de 100 ejercicios mentales diseñados para estimular la mente y prevenir el avance de trastornos como la demencia y el Alzheimer.

3. Rompecabezas. Al hacerlos se estimulan distintos tipos de memoria. Además, hacer puzles favorece la concentración, la capacidad de planificación y la motricidad fina. La Licenciada Naury afirmó: “Son útiles para estimular la memoria de trabajo, ya que implican retener activamente la información, manipularla, mantener la concentración y resolver problemas de manera efectiva”.

Wordle, un juego de rompecabezas web de The New York Times, se popularizó a principios de 2022 y ahora cuenta con millones de usuarios en todo el mundo. La premisa es sencilla: los usuarios tienen seis intentos para adivinar una palabra de cinco letras. La combinación de desafíos de resolución de problemas lo convierte en un buen ejercicio mental.

Jugar al tenis o al tenis de mesa combina agudeza mental, estrategia y socialización, ayudando a prevenir el deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Tenis de mesa, tenis y bolos. Se sabe que practicar deportes es sumamente beneficioso para la salud cerebral. Al igual que los ejercicios de entrenamiento cerebral por computadora, Petersen afirmó que las acciones físicas de responder a una pelota en tiempo real podrían evitar parte del deterioro de las redes neuronales del cerebro que ocurre con la edad y que afecta su velocidad de procesamiento.

El tenis se lo considera el deporte perfecto para un envejecimiento saludable, porque combina estrategia, agudeza mental y socialización. Investigaciones mostraron que los tenistas mayores tienen un menor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, obesidad y depresión.

La Asociación de Tenis de los Estados Unidos aseguró que el tenis es un deporte que brinda muchos beneficios: “Promueve el trabajo en equipo y el espíritu deportivo, mejora la coordinación, la agilidad y el equilibrio, desarrolla el pensamiento estratégico y la resolución de problemas, ayuda a cultivar habilidades sociales y profundiza la confianza en sí mismo”.

El tai chi, con movimientos lentos y memorización de secuencias, protege contra la demencia y fortalece la memoria

5. Tai Chi. El arte marcial chino, que combina movimientos suaves muy lentos con técnicas de respiración, concentración y relajación puede ayudar a frenar el deterioro cognitivo y proteger contra la demencia, según un estudio, publicado en Annals of Internal Medicine.

Según los investigadores, el tai chi es efectivo porque combina la memorización de movimientos, conocidos como formas, casi como una coreografía de baile. “Así que obtienes la actividad física, además de la parte de la memoria”, señalaron.

6. Caminata. “Ha demostrado tener un gran impacto en la estructura y función cerebral”, destacó el doctor estadounidense William A. Wallace, divulgador y creador del podcast Daily Value.

“Las personas que alcanzan aproximadamente 4.000 pasos diarios logran aumentos notorios tanto en la materia gris como en la materia blanca del cerebro”, apuntó el doctor Wallace en referencia a los resultados de un estudio liderado por la Universidad de Washington en St. Louis, publicado en Journal of Alzheimer’s Disease.

La constancia y la intensidad del ejercicio resultan fundamentales para maximizar los beneficios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis concluyó que “la actividad física relacionada con el ejercicio se asocia con un aumento del volumen cerebral, lo que indica posibles efectos neuroprotectores”.

La constancia y la intensidad del ejercicio resultan fundamentales para maximizar los beneficios. El doctor Juan Carlos Palombo, médico especialista en Medicina del Deporte (MN 59659) del Hospital de Clínicas de la UBA destacó a Infobae: “Caminar diariamente es fundamental para la prevención y el enlentecimiento de las demencias”, alentando a incorporar esta actividad en el estilo de vida.

7. Running. Estudios realizados por el Salk Institute for Biological Studies de San Diego, por Yaakov Stern y Richard Sloan y publicados en Neurology, afirman que cualquier ejercicio físico ayuda a generar nuevas neuronas, incluso en un cerebro envejecido. Sus investigaciones demuestran que con solo tres horas a la semana de una actividad cardiovascular como correr se puede detener e incluso revertir el envejecimiento del cerebro, sobre todo en áreas encargadas de la memoria y la cognición superior.