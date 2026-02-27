Ciencia

Por qué la música no siempre potencia la concentración ni el ánimo durante el ejercicio físico

Un metaanálisis internacional publicado en Frontiers in Psychology revela que el impacto de la música en la atención y el bienestar varía según el tipo de actividad, la intensidad y las características individuales de cada persona

El mayor metaanálisis internacional revela
El mayor metaanálisis internacional revela que la música no siempre mejora la concentración en el gimnasio y depende de factores individuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escuchar música mientras se entrena es una práctica casi universal. Auriculares, playlist motivacionales y ritmos intensos suelen acompañar rutinas de gimnasio, carreras o sesiones de ciclismo. Sin embargo, un metaanálisis internacional cuestiona la idea de que la música mejore de forma constante la concentración, el estado de ánimo o el rendimiento mental durante la actividad física.

La investigación, coordinada por el Centre of Excellence in Music, Mind, Body and Brain de la Universidad de Jyväskylä y publicada en Frontiers in Psychology, analizó 10 estudios experimentales realizados en distintos países.

El objetivo fue evaluar cómo la música influye en funciones cognitivas como la atención, el control inhibitorio y la flexibilidad mental, además del impacto en la respuesta emocional durante el ejercicio.

La música y su efecto en la atención durante el ejercicio

El análisis mostró que los beneficios de la música sobre la concentración no son uniformes. Aunque muchas personas perciben que entrenar con música facilita el enfoque o reduce la fatiga mental, la evidencia científica sugiere que ese efecto depende de múltiples variables.

La música durante el entrenamiento
La música durante el entrenamiento físico presenta efectos variables en funciones cognitivas como la atención y la flexibilidad mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores observaron que escuchar música durante tareas aeróbicas o de resistencia no produjo mejoras consistentes en la atención ni en la capacidad de discriminar estímulos relevantes.

En algunos casos se detectaron beneficios puntuales, especialmente cuando los participantes elegían la música o cuando el ritmo se sincronizaba con el movimiento corporal, pero esos resultados no se repitieron en todos los estudios.

Los beneficios de la música
Los beneficios de la música para la motivación y el placer en el ejercicio físico disminuyen a medida que aumenta la intensidad de la actividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos prácticos, esto implica que el impacto de la música varía entre individuos. Por ejemplo, una persona que corre al aire libre con su playlist favorita puede sentir mayor motivación y foco, mientras que otra podría distraerse si el estímulo musical compite con la exigencia física de la actividad.

Estado de ánimo: placer, motivación y límites

El metaanálisis también evaluó la respuesta emocional al ejercicio. En este punto, los hallazgos muestran que la música puede aumentar la sensación de placer durante actividades de baja o moderada intensidad, como caminar rápido o pedalear de forma sostenida. Sin embargo, a medida que la exigencia física aumenta, ese efecto tiende a disminuir.

En ejercicios de alta intensidad —como intervalos de fuerza o sesiones muy demandantes— la música no generó mejoras claras en el estado de ánimo ni en la percepción del esfuerzo. En esos escenarios, la atención parece centrarse principalmente en la ejecución física y la regulación del esfuerzo, reduciendo la influencia del estímulo musical.

El tipo de música, el
El tipo de música, el ritmo y la familiaridad del usuario no garantizan mejoras consistentes en el rendimiento mental durante el ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familiaridad con la música, el tempo o el estilo tampoco mostraron efectos consistentes. Esto refuerza la idea de que la relación entre música y ejercicio es altamente individual y contextual.

Uno de los hallazgos más relevantes es la influencia de la intensidad del ejercicio. El modelo estadístico del metaanálisis indica que, cuanto mayor es la demanda física, menor es el impacto de la música en la atención y el bienestar emocional.

El estudio liderado por la
El estudio liderado por la Universidad de Jyväskylä advierte que la influencia positiva de la música es mayor en actividades de baja o media intensidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, variables como la edad de los participantes, el nivel de entrenamiento y el diseño metodológico de los estudios contribuyeron a la variabilidad de los resultados. La mayoría de las investigaciones se realizó en adultos físicamente activos, lo que limita la extrapolación a poblaciones como atletas de élite o personas sedentarias.

Este panorama sugiere que la música no actúa como una herramienta universal, sino como un estímulo que puede potenciar la experiencia del ejercicio en determinados contextos y perfiles individuales.

Limitaciones y perspectivas futuras

Los autores subrayan que el número reducido de estudios y la diversidad de metodologías dificultan establecer conclusiones definitivas. Diferencias en los protocolos experimentales, la selección musical y las medidas de evaluación cognitiva generaron resultados heterogéneos.

Por ello, recomiendan que futuras investigaciones adopten criterios más homogéneos y examinen poblaciones específicas, como deportistas profesionales o personas con condiciones clínicas. Comprender en qué situaciones la música influye positivamente permitirá diseñar estrategias más personalizadas para el entrenamiento y el bienestar mental.

La falta de investigaciones homogéneas
La falta de investigaciones homogéneas y la diversidad de metodologías dificultan obtener conclusiones definitivas sobre el papel de la música en el deporte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el equipo encabezado por Andrew Danso, generalizar los beneficios de la música durante el ejercicio sin considerar el contexto puede llevar a expectativas poco realistas. En cambio, reconocer la diversidad de respuestas individuales abre la puerta a enfoques más flexibles.

Un estímulo valioso, pero no universal

El metaanálisis no descarta el valor de la música durante el ejercicio, pero matiza su papel. Más que un potenciador automático del rendimiento mental, la música parece funcionar como un recurso motivacional cuyo efecto depende de la persona, la actividad y el momento del entrenamiento.

Científicos recomiendan adaptar el uso
Científicos recomiendan adaptar el uso de música en el gimnasio a las necesidades individuales y el tipo de ejercicio para optimizar el bienestar mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica cotidiana, esto significa que la música puede ser una aliada para algunos y un estímulo neutro para otros. Identificar cuándo y cómo utilizarla podría marcar la diferencia entre una experiencia de ejercicio más placentera o simplemente una rutina acompañada de sonido.

En un contexto donde la ciencia del ejercicio busca comprender los factores que influyen en la adherencia y el rendimiento, estos hallazgos invitan a repensar el vínculo entre música, mente y movimiento. Más que una fórmula universal, la música se perfila como un elemento personalizable dentro de la experiencia del entrenamiento.

