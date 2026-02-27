Cómo el sistema inmunitario materno se adapta durante la lactancia para brindar protección al bebé

Investigaciones recientes revelan que las células T desempeñan un papel clave en la lactancia materna y la salud inmunitaria (Créditos: Freepik)

Durante años, la lactancia materna fue vista sobre todo como una fuente de nutrición. Sin embargo, la ciencia empieza a mostrar que también es un proceso profundamente ligado al sistema inmunitario.

Estudios recientes publicados por Cell Press y revisiones de Trends in Immunology, impulsados por equipos del Salk Institute en Estados Unidos, señalan que las células T —un tipo de glóbulos blancos que coordinan las defensas del organismo— desempeñan un rol central tanto en la salud materna como en la del recién nacido.

Un proceso biológico activo

Especialistas como Deepshika Ramanan proponen entender la lactancia como un estado biológico activo, en el que el sistema inmunitario participa de manera constante. Durante este periodo, distintas subpoblaciones de células T aumentan en número y cumplen funciones que van más allá de la defensa frente a infecciones.

La lactancia materna implica una reorganización inmunológica en el cuerpo materno con beneficios duraderos para madres e hijos

Estas células colaboran en la maduración de la glándula mamaria, ayudan a sostener la producción de leche y podrían incluso participar en mecanismos que protegen frente al cáncer de mama. Es decir, la lactancia no solo alimenta al bebé, sino que implica una reorganización inmunológica en el cuerpo materno.

Los estudios muestran que, cuando ciertas células T están ausentes, el tejido mamario no se desarrolla por completo y la producción de leche disminuye. En modelos animales, esta alteración también se asocia con un menor crecimiento de las crías, lo que evidencia la importancia del sistema inmunitario en este proceso cotidiano.

Un tejido en constante transformación

Durante la lactancia se acumulan en el tejido mamario células T especializadas que ayudan a organizar la estructura encargada de producir y liberar la leche. Estas células actúan como reguladoras del equilibrio del tejido, favoreciendo su adaptación a las demandas del bebé.

Además, los investigadores observaron similitudes entre células T presentes en la glándula mamaria y en el intestino materno. Este hallazgo respalda la idea de una conexión inmunológica entre ambos órganos, lo que podría explicar cómo la leche transmite señales defensivas que contribuyen a la maduración inmunitaria del recién nacido.

Estudios demuestran la presencia de células T en el intestino de lactantes, donde contribuyen a fortalecer las defensas y la microbiota

Uno de los hallazgos más relevantes es la relación entre lactancia y menor riesgo de cáncer de mama. Tras este periodo, la madre conserva adaptaciones inmunitarias que podrían mejorar la capacidad del organismo para detectar y eliminar células anómalas.

En estudios experimentales, ciertos tipos de células T que permanecen en el tejido mamario después de la lactancia se asocian con una evolución más favorable frente a tumores. Los científicos advierten, sin embargo, que este efecto parece depender de completar el ciclo reproductivo y de lactancia, ya que una interrupción temprana limitaría la acumulación de estas células protectoras.

Defensas que también llegan al bebé

La leche materna contiene no solo nutrientes, sino también componentes inmunológicos activos. Las células T presentes en ella producen moléculas que regulan la respuesta defensiva y pueden influir en la maduración del sistema inmunitario del lactante.

En modelos animales, algunas de estas células fueron detectadas en el intestino del bebé, donde contribuyen al desarrollo de la microbiota y al fortalecimiento de las defensas en las primeras etapas de vida. Además, la composición inmunológica de la leche cambia según el estado de salud de la madre y del bebé, lo que sugiere una adaptación dinámica a las necesidades del momento.

La composición inmunológica de la leche materna se adapta según la salud de la madre y del bebé, mostrando una respuesta dinámica

Investigaciones recientes también detectaron células T específicas frente a SARS-CoV-2 en la leche de madres vacunadas, un hallazgo que ilustra la sensibilidad del sistema inmunitario lácteo a los estímulos del entorno.

Un campo con preguntas abiertas

A pesar de los avances, los investigadores reconocen que todavía quedan interrogantes. Se desconoce con precisión cómo se regulan las distintas subpoblaciones de células T durante la lactancia y qué factores ambientales o microbianos influyen en su desarrollo.

Muchas conclusiones provienen de modelos animales, por lo que serán necesarios estudios más amplios en humanos para confirmar el alcance de estos mecanismos. También se sabe que la composición inmunológica del tejido mamario puede variar según factores genéticos y contextuales.

Para los especialistas, comprender mejor estos procesos permitirá reforzar las estrategias de apoyo a la lactancia y orientar políticas de salud materno-infantil. En este sentido, los hallazgos invitan a replantear la lactancia no solo como un acto nutricional, sino como un fenómeno biológico complejo con efectos que pueden extenderse a lo largo de la vida de madres e hijos.