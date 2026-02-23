Acné en niños y adolescentes: señales de alerta, tratamientos efectivos y claves para prevenir cicatrices

El acné infantil provoca un impacto emocional relevante que puede superar el peso de las lesiones visibles en la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acné infantil puede causar un impacto emocional mucho mayor que el número de lesiones visibles, según el dermatólogo Andreas Weins, quien ejerce en Ulm y en el Hospital Universitario de Augsburgo.

Weins, en diálogo con Der Spiegel y respaldado por investigaciones como el estudio publicado en la revista científica Children, sostiene que existen pacientes jóvenes que experimentan una presión psicológica significativa incluso ante manifestaciones leves de la enfermedad.

De acuerdo con el especialista, la carga social asociada al acné en la infancia y adolescencia puede superar la importancia clínica de las lesiones cutáneas. “Los pacientes con acné pueden sufrir una tensión psicológica considerable y, con frecuencia, presentar tendencias depresivas o incluso depresión clínica”, advierte Weins en la revista alemana.

El sufrimiento psicológico en niños y adolescentes con acné suele pasar desapercibido para familiares y profesionales de la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, aclara que la incomodidad percibida no siempre guarda relación con la gravedad física: “A veces, solo cinco granitos pequeños son suficientes para que los adolescentes se sientan incómodos”.

La percepción social y el acompañamiento emocional

La ansiedad y la presión social influyen en la percepción personal de quienes padecen acné. “¡Ni siquiera puedo mirarme! Me encuentro repugnante”, relatan menores en consulta, según el dermatólogo.

Weins insiste en que este sufrimiento suele pasar inadvertido para familiares y profesionales, por lo que subraya la importancia de la escucha activa: “A menudo veo que los niños y adolescentes no se sienten tomados en serio cuando dicen que no se sienten bien y que sufren”. Frases como “ya pasará” pueden intensificar el malestar psicológico.

La presión social y la ansiedad contribuyen significativamente a la percepción negativa del acné durante la infancia y la adolescencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista recomienda que la respuesta médica y familiar priorice la sensibilidad ante el dolor emocional. Advierte que, por desesperación, muchas familias destinan altas sumas de dinero a productos que no siempre son efectivos ni seguros.

“Se gasta mucho dinero por pura desesperación. Sin embargo, una buena terapia para el acné basada en higiene profunda, productos adecuados, cuidado restaurador y hábitos saludables es bastante sencilla”, apunta Weins.

Factores que influyen en el desarrollo del acné

Sobre los factores que influyen en el desarrollo del acné, el dermatólogo señala la influencia de la predisposición genética, especialmente en casos severos, así como el rol de las hormonas masculinas y el estilo de vida.

La predisposición genética, el desequilibrio hormonal y los hábitos alimenticios son factores clave en el desarrollo del acné en menores (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nuestro estilo de vida y, claramente, la alimentación, influyen. Los alimentos con un índice glucémico elevado, como la comida rápida o los dulces, estimulan la actividad de las glándulas sebáceas”, agrega. Incluso los lácteos, habitualmente considerados saludables, pueden agravar la situación en determinados casos.

Estrategias de cuidado y recomendaciones prácticas

Para el cuidado en el hogar, Weins estructura sus recomendaciones en cuatro ejes: higiene profunda, uso de productos con principios activos específicos según la severidad, cuidado restaurador tras los tratamientos y promoción de hábitos saludables.

Recomienda emplear productos de limpieza especializados y que tanto los hidratantes como los protectores solares sean no comedogénicos. “El ácido salicílico es un buen punto de partida, ya que ayuda a limpiar los poros y eliminar células muertas”, detalla el especialista a Der Spiegel.

Weins aconseja una rutina de cuidado que incluya higiene rigurosa, productos no comedogénicos y la adopción de hábitos saludables para el control del acné (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los consejos prácticos, sugiere cambiar las toallas cada dos o tres días, y diariamente ante inflamación intensa. También insiste en evitar manipular las lesiones en casa: “En lugar de apretarte los granos tú mismo, puedes usar apósitos hidrocoloides, también conocidos como parches para granos. Sin embargo, la regla general es: ¡no tocar!”.

Tratamientos médicos y nuevas alternativas

Respecto a los tratamientos farmacológicos, Weins menciona el uso de productos tópicos como ácido azelaico, adapaleno, trifaroteno y peróxido de bencilo.

En cuadros graves, se recurre a retinoides sistémicos, cuya prescripción a niñas y mujeres requiere extrema precaución por el riesgo de efectos teratogénicos: “El uso de retinoides solo se debe realizar con precaución. Debido a sus efectos nocivos para el feto, las niñas y mujeres deben usar métodos anticonceptivos estrictos mientras los toman”.

Las opciones de tratamiento para el acné infantil van desde cremas tópicas específicas hasta retinoides sistémicos y antibióticos en casos graves, bajo control médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los antibióticos en dosis bajas también pueden utilizarse, aunque Weins destaca la importancia de la prudencia ante la posibilidad de generar resistencia bacteriana.

El proceso de mejora suele requerir tiempo y seguimiento médico. “Al inicio del tratamiento, la piel suele empeorar temporalmente, volviéndose más seca y enrojecida. Luego comienza la mejoría”, indica Weins. Habitualmente, el especialista reevalúa la respuesta al cabo de tres meses para ajustar la estrategia terapéutica si fuera necesario.

En el campo de las terapias emergentes, la espironolactona aparece como una alternativa para mujeres, ya que puede emplearse sin necesidad de anticonceptivos estrictos. Próximamente, estarán disponibles cremas con clascoterona, diseñadas para regular la producción de sebo y la inflamación.

El acompañamiento temprano y evitar manipular las lesiones reducen el riesgo de cicatrices físicas y emocionales derivadas del acné en niños y adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a las cicatrices, Weins recomienda iniciar la intervención tempranamente y evitar manipular las lesiones, ya que actuar con rapidez contribuye a prevenir marcas físicas y emocionales.

El peso invisible del acné en la infancia

El dermatólogo insta a las familias a no subestimar el sufrimiento de niños y adolescentes, recordando que el malestar emocional puede limitar severamente su vida diaria.

Algunos menores prefieren aislarse por temor a ser observados, lo que evidencia la carga invisible del acné más allá de las lesiones físicas y subraya la necesidad de una respuesta empática y oportuna.