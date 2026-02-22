Qué revela la temperatura oceánica más baja jamás registrada

La comunidad científica internacional respalda el hallazgo de una temperatura oceánica de -15 ℃ durante el período Criogénico, según Nature Communications y National Geographic (Europa Press)

Las reacciones dentro de la comunidad científica internacional ante el descubrimiento de una temperatura oceánica de -15 ℃ durante el período Criogénico han sido de reconocimiento a la solidez de la metodología y a la precisión de los datos geoquímicos empleados, según la revista especializada National Geographic y la revista científica Nature Communications.

Expertos externos al equipo responsable han destacado que estos resultados validan la hipótesis de la Tierra bola de nieve y abren la puerta a investigaciones sobre episodios comparables en otros cuerpos celestes del sistema solar.

Evidencias de la glaciación extrema

Durante la glaciación Criogénica, los océanos presentaron niveles de salinidad altos, lo que impidió su congelación total incluso ante temperaturas extremas. El proceso de formación de hielo superficial concentró las sales en el agua subyacente, generando una dinámica química que alteró la densidad y circulación oceánica.

La evaporación y el confinamiento bajo gruesas capas de hielo incrementaron la salinidad, funcionando como un anticongelante natural. Este fenómeno exigió adaptaciones en la vida marina y provocó modificaciones en los ciclos biogeoquímicos.

Los océanos de la Tierra bola de nieve no se congelaron por completo gracias a una salinidad extremadamente alta durante el Criogénico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en la vida marina

La vida en la Tierra durante este periodo enfrentó condiciones extremas, con océanos ocultos bajo varios kilómetros de hielo y temperaturas cercanas a los -15 ℃. Los organismos sobrevivieron gracias a estrategias de adaptación, como el refugio en microhábitats —grietas en el hielo o zonas próximas a fuentes hidrotermales—, donde el calor y los nutrientes permitieron la persistencia de la vida.

La presencia de microorganismos tolerantes al frío y a la salinidad inusualmente altos queda evidenciada en los registros sedimentarios y minerales, que demuestran la capacidad de supervivencia y adaptación en un entorno hostil. Estos episodios de estrés ambiental propiciaron la diversificación biológica y sentaron las bases para posteriores explosiones evolutivas.

La vida marina evidenció una notable adaptación a temperaturas oceánicas extremas y altos niveles de salinidad hace más de 700 millones de años (Canva)

Metodología y hallazgos principales

El estudio, publicado en Nature Communications y difundido por National Geographic, describe cómo el equipo internacional liderado por Kai Lu y Lianjun Feng, de la Academia China de Ciencias, la principal institución científica de China, junto a Ross Mitchell, Maxwell Lechte y Paul Hoffman, documentó la temperatura oceánica más baja jamás registrada a través del análisis de formaciones rocosas de la era Criogénico.

Se identificó que, durante el máximo de la glaciación, el agua de mar descendió hasta -15 ℃, cifra posible debido a la alta salinidad que impidió la solidificación total. Este hallazgo se posiciona como referencia en la reconstrucción del clima terrestre y permite entender mejor las condiciones ambientales de la Tierra bola de nieve.

La estimación de la temperatura oceánica surgió del estudio de capas de hierro estratificadas en depósitos sedimentarios antiguos, ubicados en zonas que en el pasado estuvieron cubiertas por océanos.

El equipo de científicos utilizó técnicas avanzadas de geoquímica para analizar la composición isotópica y mineralógica de estos sedimentos, detectando una anomalía específica en las capas de hierro: las concentraciones minerales identificadas solo pudieron formarse bajo temperaturas cercanas a -15 ℃ y alta salinidad.

Los sedimentos fósiles preservados bajo el hielo proporcionaron evidencias indirectas del clima y la química oceánica, permitiendo reconstruir el ambiente marino de hace más de 700 millones de años. El análisis reveló un enfriamiento tan intenso que modificó la circulación y la composición química de los océanos, dejando huellas que han sido interpretadas por los investigadores.

Las técnicas geoquímicas avanzadas permitieron detectar anomalías en capas de hierro, confirmando temperaturas de -15 ℃ y salinidad elevada en los antiguos océanos (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

El modelo de la Tierra bola de nieve

La teoría de la Tierra bola de nieve sostiene que, hace más de 700 millones de años, el planeta experimentó una glaciación extrema que cubrió casi por completo su superficie, incluso en zonas ecuatoriales.

Durante el período Criogénico, que transcurrió entre 720 y 635 millones de años atrás, las pruebas geológicas muestran que las capas de hielo alcanzaron los mares tropicales y que la temperatura global descendió a niveles sin precedentes. Esta hipótesis explica la aparición de ciertas formaciones rocosas ricas en minerales, solo posibles bajo capas de hielo espesas y persistentes.

La imagen de una Tierra completamente glaciada desafía la idea tradicional de un planeta dinámico, al demostrar que existieron fases en las que el frío dominó el sistema terrestre. Durante este episodio, el hielo y las bajas temperaturas alteraron los ciclos biogeoquímicos y afectaron la evolución y distribución de los organismos, obligando a la vida a adaptarse a condiciones adversas.