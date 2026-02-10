Ciencia

Investigan cómo los sueños pueden fomentar la resolución de problemas y la creatividad

Se trata de un estudio liderado por la Universidad Northwestern. Los resultados

El 42% de los participantes
El 42% de los participantes que soñaron con acertijos resolvieron los problemas tras dormir, frente al 17% que no lo hizo, según datos del experimento

Un estudio realizado por neurocientíficos de la Universidad Northwestern y publicado en Neuroscience of Consciousness ha planteado que soñar podría favorecer la resolución creativa de problemas y fomentar la creatividad.

Al utilizar sonidos durante el sueño que evocaban a los participantes una experiencia previa relacionada con la resolución de un rompecabezas específico, mediante la técnica conocida como “reactivación dirigida de la memoria” (TMR, por sus siglas en inglés), los investigadores lograron que los voluntarios soñaran con desafíos no resueltos seleccionados al azar y, tras dormir, incrementaran significativamente su capacidad para encontrar soluciones correctas.

Descubrieron que el 75% de los participantes tuvo sueños que incluían fragmentos o ideas de los rompecabezas sin resolver. Entre los participantes que tuvieron sueños acerca de los acertijos presentados, el 42% resolvió estos problemas tras dormir, frente a solo el 17% de quienes no soñaron con ellos.

El estudio demuestra que la
El estudio demuestra que la reactivación dirigida de la memoria permite influir en los sueños para resolver problemas creativos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este dato confirma el potencial de influir en los sueños para mejorar competencias cognitivas. Aun así, los autores advierten que otras variables, como la curiosidad por la respuesta a un rompecabezas en particular, podrían intervenir en el aumento de la capacidad para resolver enigmas.

“Muchos problemas del mundo actual requieren soluciones creativas. Al aprender más sobre cómo nuestros cerebros pueden pensar creativamente, repensar y generar nuevas ideas, podríamos estar más cerca de resolver los problemas que queremos resolver, y la ingeniería del sueño podría ayudarnos”, afirmó el autor principal, Ken Paller, profesor de Psicología James Padilla y director del programa de neurociencia cognitiva de la Facultad de Artes y Ciencias Weinberg de Northwestern.

Karen Konkoly, autora principal del estudio, destacó la necesidad de futuras investigaciones: “Mi esperanza es que estos hallazgos nos acerquen a conclusiones más sólidas sobre las funciones del sueño”.

Cómo realizaron el estudio

El equipo científico monitorizó la
El equipo científico monitorizó la actividad cerebral de 20 voluntarios expertos en sueños lúcidos mediante registros polisomnográficos durante toda la experiencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experimento reclutó a 20 personas con experiencia en sueños lúcidos, el estado de estar consciente cuando están soñando. A cada voluntario se le encomendó resolver acertijos complejos, cada uno acompañado por una banda sonora específica. Los problemas que permanecieron sin solución formaron el núcleo de la intervención experimental.

Durante la noche, los investigadores realizaron registros polisomnográficos para monitorizar la actividad fisiológica de los soñadores. En la fase REM —vinculada a los sueños lúcidos—, reprodujeron las bandas sonoras asociadas al 50% de los rompecabezas pendientes, con el objetivo de estimular la aparición de estos problemas en los sueños.

Doce de los veinte participantes manifestaron, al despertar, haber experimentado sueños que aludían de forma explícita a los acertijos señalados mediante audio. En este subgrupo, la tasa de solución aumentó del 20% al 40%. Algunos participantes indicaron mediante señales acordadas previamente —como serie de olfateos— que percibían los estímulos sonoros y trabajaban en los problemas mientras soñaban. La autora principal, Karen Konkoly, resaltó: “Incluso sin lucidez, un soñador pidió ayuda a un personaje de su sueño para resolver el acertijo que estábamos señalando”.

Las pistas sonoras también generaron
Las pistas sonoras también generaron sueños relacionados con los temas propuestos en voluntarios sin lucidez onírica, mostrando la efectividad de la técnica en diferentes estados de conciencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados también mostraron que la influencia de las pistas sonoras se extendió a sueños no lúcidos. Un voluntario, tras ser estimulado con el audio de un acertijo relacionado con árboles, narró haber soñado que caminaba por un bosque. Otro, al recibir señales sobre un “acertijo de jungla”, soñó que pescaba en la selva mientras pensaba en el enigma planteado.

“Fueron ejemplos fascinantes de presenciar porque mostraron cómo los soñadores pueden seguir instrucciones y los sueños pueden ser influenciados por sonidos durante el sueño, incluso sin lucidez”, dijo Konkoly.

El equipo planea aplicar la reactivación dirigida de la memoria y el sueño interactivo para examinar otras funciones propuestas del soñar, como la regulación emocional y el aprendizaje generalizado.

“Si los científicos pueden afirmar definitivamente que los sueños son importantes para la resolución de problemas, la creatividad y la regulación de las emociones, es de esperar que la gente empiece a tomar los sueños en serio como una prioridad para la salud mental y el bienestar”, concluyó Konkoly.

