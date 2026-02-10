Ciencia

El ejercicio en ambientes calurosos requiere ajustes y prevención para evitar riesgos

Especialistas enfatizan la importancia de adaptar la rutina, hidratarse correctamente y elegir el equipo adecuado al realizar actividad física en condiciones de calor elevado, lo que ayuda a prevenir complicaciones y emergencias durante el entrenamiento

El ejercicio físico en ambientes
El ejercicio físico en ambientes calurosos aumenta el riesgo de problemas de salud por el calor intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Practicar ejercicio físico cuando las temperaturas son elevadas exige una atención especial a los signos de alarma y a los hábitos previos. Ajustar la rutina, elegir bien la ropa y anticipar las condiciones ambientales resulta imprescindible para evitar complicaciones y emergencias durante la actividad.

Riesgos específicos del calor durante el ejercicio

El aumento de la temperatura corporal puede provocar desde molestias leves hasta consecuencias graves, como convulsiones o la muerte, si no se responde a tiempo. Según The Conversation, la enfermedad por calor derivada del esfuerzo ocurre cuando el cuerpo no logra regular el calor producido durante la actividad física. Un incremento de apenas tres grados en la temperatura interna basta para desencadenar este trastorno.

Detectar signos tempranos como mareos
Detectar signos tempranos como mareos o debilidad es clave para prevenir emergencias durante la actividad física en altas temperaturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo no depende solo de la temperatura ambiente. Factores como la humedad, el viento y la radiación solar modifican la percepción térmica y la eficiencia del mecanismo de enfriamiento corporal. En ambientes húmedos, la sudoración es menos eficaz, ya que la transpiración no se evapora con facilidad y el cuerpo se sobrecalienta.

Síntomas de alarma y factores individuales

Los primeros indicios de un problema relacionado con el calor son mareos, dolor de cabeza y sensación de debilidad. Si estos síntomas no se atienden, pueden avanzar hacia convulsiones o pérdida de conciencia. The Conversation subraya la importancia de suspender la actividad ante los primeros signos, ya que continuar puede agravar el cuadro.

La elección de ropa ligera
La elección de ropa ligera y transpirable reduce significativamente el riesgo de sobrecalentamiento corporal durante el ejercicio en verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen variables personales que incrementan el peligro. La edad es una de ellas: las personas mayores suelen tolerar peor el calor intenso. También influyen la condición física, ciertas enfermedades crónicas y la falta de adaptación a ambientes calurosos. La deshidratación, habitual cuando se inicia el ejercicio sin haber bebido agua suficiente, limita la capacidad del cuerpo para disipar el calor.

Prevención: hidratación y equipamiento

La elección de la vestimenta resulta fundamental. Prendas gruesas o poco transpirables dificultan la eliminación del calor corporal, mientras que la ropa ligera y técnica ayuda a mantener una temperatura adecuada. La hidratación previa, durante y después del ejercicio es una de las estrategias más efectivas para reducir riesgos, tal como indican especialistas del American College of Sports Medicine y Sport Medicine Australia. Beber agua fría o con hielo colabora en el descenso de la temperatura corporal.

La hidratación adecuada antes, durante
La hidratación adecuada antes, durante y después del entrenamiento es fundamental para evitar complicaciones relacionadas con el calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, refrescarse con ventiladores portátiles o toallas húmedas contribuye a un enfriamiento eficaz, especialmente en actividades al aire libre. La selección de horarios también es clave: ejercitarse en las horas más frescas del día o buscar lugares cerrados con buena ventilación reduce la exposición a temperaturas extremas.

Ajustes en la rutina y adaptación progresiva

En deportes organizados, se recomienda incorporar pausas adicionales y espacios para enfriarse. Durante entrenamientos individuales, aumentar la frecuencia y duración de los descansos respecto a otras épocas del año favorece la prevención de incidentes. La progresión gradual en la intensidad y el volumen del ejercicio es esencial para permitir que el organismo se adapte al calor.

Realizar pausas frecuentes y emplear
Realizar pausas frecuentes y emplear herramientas como toallas húmedas o ventiladores portátiles favorece el enfriamiento corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo desarrolla cierta tolerancia al realizar sesiones repetidas en ambientes calurosos. Según The Conversation, quienes entrenan regularmente experimentan cambios fisiológicos como mayor sudoración, disminución del ritmo cardíaco y mejora en la percepción del esfuerzo. No obstante, los especialistas insisten en que estos procesos requieren tiempo y no deben forzarse.

Herramientas y recursos para una práctica segura

La plataforma en línea de Sport Medicine Australia, pone a disposición un índice de riesgo ajustado según la ubicación, el tipo de disciplina y las condiciones meteorológicas. Esta herramienta ayuda a planificar el entrenamiento de manera informada, ya que además brinda pautas específicas sobre hidratación y pausas recomendadas.

El índice de riesgo de
El índice de riesgo de Sport Medicine Australia ayuda a planificar los entrenamientos al aire libre en función de temperatura y condiciones meteorológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Disponer de información confiable y consultar recursos actualizados resulta fundamental para quienes practican deporte en condiciones de calor. La prevención y la adaptación son las mejores aliadas para mantener la seguridad y el bienestar.

Adaptar expectativas y priorizar la salud

Adaptar la intensidad y los
Adaptar la intensidad y los objetivos deportivos en días calurosos permite disfrutar los beneficios del ejercicio minimizando los riesgos para la salud

Durante jornadas calurosas, se aconseja ajustar los objetivos de rendimiento y dar prioridad a la seguridad personal. Mantener la actividad física es posible, pero requiere flexibilidad en los métodos y una vigilancia constante de las señales que emite el cuerpo. La preparación, la información y la adaptación consciente son claves para evitar riesgos y disfrutar de los beneficios del ejercicio sin exponerse a emergencias.

