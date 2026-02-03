Ciencia

Cuál es la rara enfermedad que tenía Catherine O’Hara, la actriz de Mi pobre Angelito y cómo detectarla a tiempo

La inesperada muerte de la artista sorprendió por su caso inusual lo que permite destacar los desafíos médicos de las enfermedades congénitas raras y la importancia de la detección temprana

Guardar
El fallecimiento de Catherine O’Hara
El fallecimiento de Catherine O’Hara resalta los desafíos médicos del situs inversus, una enfermedad congénita rara(Captura: IMBD)

El reciente fallecimiento de Catherine O’Hara, reconocida actriz de la película Mi pobre angelito, ha generado un notable interés en el situs inversus, una enfermedad congénita rara que padecía la artista. O’Hara murió el viernes pasado en su domicilio de Los Ángeles a los 71 años, tras una corta enfermedad, según informó el Daily Mail.

La actriz había revelado en 2020 que desconocía su diagnóstico hasta dos décadas antes, cuando, durante una prueba de tuberculosis, una radiografía mostró que tenía los órganos invertidos en el tórax y el abdomen. En una conversación con el Daily Mail, O’Hara se sorprendió ante el hallazgo, recordando que su médico le dijo: “Eres la primera paciente que veo con esto”. También expresó dudas sobre la posibilidad de que otros miembros de su familia tuvieran la misma condición. Su esposo reaccionó con humor al diagnóstico al decir: “No, su cabeza está al revés”.

El situs inversus es una condición en la que los órganos principales como el corazón, los pulmones, el hígado, el estómago y el bazo se encuentran en una posición de espejo respecto a la anatómica habitual. Según el Daily Mail, afecta aproximadamente a una de cada 10.000 personas. Hay dos formas principales: la dextrocardia con situs inversus, donde el corazón apunta hacia el lado derecho del pecho y el resto de los órganos están invertidos, y la levocardia con situs inversus, en la que el corazón mantiene su posición normal pero los otros órganos están en espejo.

El situs inversus afecta aproximadamente
El situs inversus afecta aproximadamente a una de cada 10.000 personas y se caracteriza por la ubicación invertida de los órganos internos.

El diagnóstico solo puede realizarse mediante pruebas de imagen como radiografía, ultrasonido, tomografía o resonancia magnética. Muchas personas desconocen que tienen situs inversus hasta que, como ocurrió con O’Hara, un estudio médico incidental revela la disposición inusual de sus órganos. La actriz admitió que prefería no conocer demasiados detalles técnicos sobre su anomalía: “Ni siquiera sé cómo se llama, porque no quiero saberlo”, afirmó, según recoge el Daily Mail.

Las consecuencias médicas varían. En la mayoría de los casos, las personas con situs inversus no presentan síntomas ni complicaciones, y sus órganos funcionan normalmente. Sin embargo, entre el 3% y el 5% pueden desarrollar malformaciones cardíacas, como orificios en el corazón, válvulas defectuosas o alteraciones en los vasos sanguíneos, lo que puede derivar en problemas graves.

La actriz de 'Mi pobre
La actriz de 'Mi pobre angelito' fue diagnosticada con situs inversus dos décadas antes de su muerte gracias a una radiografía incidental.

Además, uno de cada cuatro pacientes puede sufrir síndrome de Kartagener (también denominado disquinesia ciliar primaria), caracterizado por infecciones respiratorias recurrentes, sinusitis, tos persistente con mucosidad, otitis y pérdidas de audición.

Existen riesgos adicionales en casos de emergencia médica, ya que la ubicación inusual de los órganos puede provocar errores de diagnóstico en cuadros como la apendicitis o dificultar maniobras de reanimación cardiopulmonar.

No hay tratamiento para revertir la posición invertida de los órganos; la atención médica se centra en controlar los síntomas ligados a condiciones asociadas o tratar posibles complicaciones, según indicó el Daily Mail.

Muchos pacientes desconocen que tienen
Muchos pacientes desconocen que tienen situs inversus hasta que pruebas de imagen como radiografías, ultrasonidos o tomografías lo detectan accidentalmente (REUTERS/Mina Kim/File Photo/File Photo)

Llevar una vida plena con situs inversus es posible, como lo han demostrado personas famosas como el cantante Enrique Iglesias y el artista Donny Osmond, quienes han compartido públicamente su experiencia con esta condición.

Aunque la muerte de Catherine O’Hara ha puesto en el foco los desafíos de esta enfermedad congénita rara y la importancia de los diagnósticos precisos, la mayoría de quienes conviven con situs inversus pueden mantener buena salud y disfrutar una vida equiparable a la del resto de la población.

Temas Relacionados

Catherine O'HaraLos ÁngelesSitus InversusEnrique IglesiasDiagnóstico AccidentalSalud PúblicaNewsroom BUE

Últimas Noticias

El contacto frecuente con la naturaleza mejoraría la salud mental en jóvenes adultos

Los paisajes cotidianos y las caminatas ofrecen ventajas psicológicas que los espacios urbanos tradicionales no brindan a quienes los integran a su día

El contacto frecuente con la

El asombroso poder del cerebro de los bebés y cómo logran organizar el mundo visual a los dos meses

Un estudio analizó imágenes cerebrales de recién nacidos mientras observaban distintos objetos e identificó que, incluso antes de hablar o moverse, ya pueden agrupar y diferenciar imágenes

El asombroso poder del cerebro

La ciencia desmiente el mito: el té negro mantiene la hidratación

Nuevos estudios revelan que consumir esta infusión en cantidades habituales no produce deshidratación, equiparando su efecto al del agua y aportando ventajas adicionales para la salud general, según datos científicos recientes

La ciencia desmiente el mito:

Por qué está disminuyendo la fertilidad masculina y qué significa para la sociedad, según expertos

Un especialista de la Universidad de Stanford advirtió en el pódcast “The Dr. Hyman Show” que la calidad seminal disminuye en todo el mundo desde hace cinco décadas, asociándose con alteraciones metabólicas y mayores riesgos de enfermedades crónicas en hombres

Por qué está disminuyendo la

Ni dieta ni gimnasio: los genes pesan más de lo pensado en la longevidad humana, según una investigación científica

Un nuevo estudio dirigido por el Instituto Weizmann cambia la perspectiva sobre el envejecimiento, al revelar que la genética influyen mucho más de lo que se creía en la esperanza de vida individual

Ni dieta ni gimnasio: los
DEPORTES
Rosario Challenger: Román Burruchaga brilló

Rosario Challenger: Román Burruchaga brilló en el debut y se espera un martes de alto voltaje

Federico Gómez: cómo se dio la convocatoria para la Copa Davis y por qué fue “un mimo al corazón”

Las razones por las que Faustino Oro es un fenómeno en el mundo del ajedrez: “Nunca hubo un caso igual”

“El abandono más insólito del año”: un tenista intentó una volea y se autolesionó

“Y va el tercero”: la emoción del Pity Martínez tras marcarle a Racing su primer gol en Tigre

TELESHOW
La ironía de Wanda Nara

La ironía de Wanda Nara luego del triunfo de MasterChef Celebrity contra la serie de la China Suárez

Quién fue eliminado en MasterChef Celebrity en el estreno de la serie de la China Suárez: la llamativa coincidencia

Santiago del Moro anticipó cambios fuertes en Gran Hermano Generación Dorada: “Llegan la placa planta y la puerta roja”

Quién ganó en el rating entre Wanda Nara y la China Suárez en la competencia de MasterChef Celebrity con Hija del fuego

Beto Casella debuta en América TV: el nombre de su nuevo programa que marca su regreso luego de Bendita

INFOBAE AMÉRICA

“Sigue nadando, sigue nadando”: un

“Sigue nadando, sigue nadando”: un héroe de 13 años salvó su vida, la de su madre y la de sus hermanos en el mar australiano

Rusia lanzó un ataque masivo contra instalaciones energéticas en Kiev: al menos 1.100 edificios no tienen calefacción

En medio de las advertencias de Trump, el régimen de Irán busca entablar negociaciones nucleares “equitativas” con Estados Unidos

El régimen cubano confirmó que hubo un “intercambio de mensajes” con Estados Unidos, pero aclaró que “no existe un diálogo”

Rusia advirtió que fuerzas militares extranjeras en Ucrania “se convertirán en objetivos legítimos”