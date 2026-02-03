Cuál es la rara enfermedad que tenía Catherine O’Hara, la actriz de Mi pobre Angelito y cómo detectarla a tiempo

El fallecimiento de Catherine O’Hara resalta los desafíos médicos del situs inversus, una enfermedad congénita rara(Captura: IMBD)

El reciente fallecimiento de Catherine O’Hara, reconocida actriz de la película Mi pobre angelito, ha generado un notable interés en el situs inversus, una enfermedad congénita rara que padecía la artista. O’Hara murió el viernes pasado en su domicilio de Los Ángeles a los 71 años, tras una corta enfermedad, según informó el Daily Mail.

La actriz había revelado en 2020 que desconocía su diagnóstico hasta dos décadas antes, cuando, durante una prueba de tuberculosis, una radiografía mostró que tenía los órganos invertidos en el tórax y el abdomen. En una conversación con el Daily Mail, O’Hara se sorprendió ante el hallazgo, recordando que su médico le dijo: “Eres la primera paciente que veo con esto”. También expresó dudas sobre la posibilidad de que otros miembros de su familia tuvieran la misma condición. Su esposo reaccionó con humor al diagnóstico al decir: “No, su cabeza está al revés”.

El situs inversus es una condición en la que los órganos principales como el corazón, los pulmones, el hígado, el estómago y el bazo se encuentran en una posición de espejo respecto a la anatómica habitual. Según el Daily Mail, afecta aproximadamente a una de cada 10.000 personas. Hay dos formas principales: la dextrocardia con situs inversus, donde el corazón apunta hacia el lado derecho del pecho y el resto de los órganos están invertidos, y la levocardia con situs inversus, en la que el corazón mantiene su posición normal pero los otros órganos están en espejo.

El diagnóstico solo puede realizarse mediante pruebas de imagen como radiografía, ultrasonido, tomografía o resonancia magnética. Muchas personas desconocen que tienen situs inversus hasta que, como ocurrió con O’Hara, un estudio médico incidental revela la disposición inusual de sus órganos. La actriz admitió que prefería no conocer demasiados detalles técnicos sobre su anomalía: “Ni siquiera sé cómo se llama, porque no quiero saberlo”, afirmó, según recoge el Daily Mail.

Las consecuencias médicas varían. En la mayoría de los casos, las personas con situs inversus no presentan síntomas ni complicaciones, y sus órganos funcionan normalmente. Sin embargo, entre el 3% y el 5% pueden desarrollar malformaciones cardíacas, como orificios en el corazón, válvulas defectuosas o alteraciones en los vasos sanguíneos, lo que puede derivar en problemas graves.

Además, uno de cada cuatro pacientes puede sufrir síndrome de Kartagener (también denominado disquinesia ciliar primaria), caracterizado por infecciones respiratorias recurrentes, sinusitis, tos persistente con mucosidad, otitis y pérdidas de audición.

Existen riesgos adicionales en casos de emergencia médica, ya que la ubicación inusual de los órganos puede provocar errores de diagnóstico en cuadros como la apendicitis o dificultar maniobras de reanimación cardiopulmonar.

No hay tratamiento para revertir la posición invertida de los órganos; la atención médica se centra en controlar los síntomas ligados a condiciones asociadas o tratar posibles complicaciones, según indicó el Daily Mail.

Llevar una vida plena con situs inversus es posible, como lo han demostrado personas famosas como el cantante Enrique Iglesias y el artista Donny Osmond, quienes han compartido públicamente su experiencia con esta condición.

Aunque la muerte de Catherine O’Hara ha puesto en el foco los desafíos de esta enfermedad congénita rara y la importancia de los diagnósticos precisos, la mayoría de quienes conviven con situs inversus pueden mantener buena salud y disfrutar una vida equiparable a la del resto de la población.