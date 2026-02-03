Ciencia

El contacto frecuente con la naturaleza mejoraría la salud mental en jóvenes adultos

Los paisajes cotidianos y las caminatas ofrecen ventajas psicológicas que los espacios urbanos tradicionales no brindan a quienes los integran a su día

El contacto frecuente con la naturaleza mejora la salud mental de los jóvenes adultos según un estudio de la Universidad de Montreal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio de la Universidad de Montreal revela que la exposición regular a la naturaleza, en la vida diaria y al realizar actividad física, favorece la salud mental de los jóvenes adultos. Este hallazgo surge en un contexto de aumento de los trastornos del estado de ánimo y la ansiedad entre la población juvenil en Canadá.

Incremento de trastornos y la importancia del entorno

Entre 2011 y 2018, los trastornos mentales mostraron un crecimiento notable en jóvenes de 19 a 24 años. Durante la pandemia, la proporción de personas de 15 a 29 años satisfechas con su vida cayó abruptamente, pasando del 72% en 2018 al 26% en junio de 2020. Las cifras reflejan un deterioro en el bienestar psicológico que ha impulsado la búsqueda de nuevas estrategias preventivas y de cuidado.

El crecimiento de los trastornos mentales entre jóvenes de 19 a 24 años en Canadá evidencia la necesidad de nuevas estrategias de prevención (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, liderado por Corentin Montiel y supervisado por la profesora Isabelle Doré, adoptó un enfoque novedoso: en lugar de centrarse exclusivamente en la presencia física de espacios verdes, analizó la percepción subjetiva que los jóvenes tienen de la naturaleza en su entorno cotidiano. Los 357 participantes del estudio MATCH —con una edad media de 21,9 años— evaluaron la frecuencia con la que notaban ambientes naturales en su día a día y durante la actividad física.

Percepción y beneficios concretos

Los resultados indican que solo la exposición frecuente a la naturaleza en ambos contextos —rutina diaria y ejercicio— genera beneficios claros para el bienestar mental. Estar expuesto en uno solo de estos ámbitos no produce el mismo efecto. El 35% de los jóvenes reportó baja exposición en ambos, mientras que un 25% alcanzó altos niveles de contacto, con una diferencia promedio de 7,4 puntos más en la escala de salud mental respecto al grupo menos expuesto.

La percepción subjetiva del entorno natural en la vida cotidiana y durante el ejercicio resulta clave para obtener beneficios psicológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La profesora Doré explicó: “Queríamos averiguar si las personas son conscientes de la presencia de árboles y vegetación en su entorno”. Integrar esa percepción tanto en la vida cotidiana como al hacer ejercicio resulta clave para que los beneficios se manifiesten de manera significativa.

Elementos naturales y bienestar psicológico

La investigación destaca que elementos como espacios verdes y sonidos de la naturaleza —el canto de los pájaros o el movimiento de las hojas— pueden desviar la atención de sensaciones internas como el cansancio y favorecer el bienestar psicológico. Este cambio de foco explicaría en parte el efecto positivo detectado en los jóvenes con mayor contacto natural.

Elementos como espacios verdes y sonidos de la naturaleza ayudan a desviar la atención del cansancio y promueven el bienestar psicológico juvenil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la relación entre naturaleza y ejercicio es doble: estar en entornos naturales motiva la práctica de actividad física y, a la vez, ser físicamente activo facilita la búsqueda de espacios naturales. El beneficio mental es más pronunciado cuando el ejercicio se realiza en lugares percibidos como naturales.

Desigualdad en el acceso a la naturaleza

La desigualdad en el acceso a espacios verdes afecta principalmente a jóvenes inmigrantes, minorías y familias de bajos ingresos en áreas urbanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe advierte sobre una brecha en el acceso a espacios verdes que afecta especialmente a jóvenes inmigrantes, minorías y familias de bajos ingresos que viven en áreas urbanas. Esta desigualdad limita la posibilidad de experimentar los efectos positivos del contacto con la naturaleza, lo que contribuye a agravar las diferencias en salud mental.

Propuestas y proyectos en marcha

Como respuesta, los autores sugieren diseñar políticas públicas que combinen el fomento de la actividad física con el acceso igualitario a entornos naturales. El propósito es ampliar el impacto beneficioso para toda la juventud, sin importar el origen ni los recursos económicos.

El proyecto SeeNAT analiza 36 tipos de actividades físicas para identificar cuáles contribuyen más al bienestar juvenil vinculando naturaleza y salud mental

Actualmente, el equipo lidera el proyecto SeeNAT, que durante cuatro años analizará 36 tipos de actividades físicas, desde juegos en parques urbanos hasta excursiones en zonas rurales. El objetivo es identificar qué prácticas contribuyen más al bienestar juvenil, considerando tanto la percepción subjetiva como las condiciones objetivas del entorno.

Estos resultados abren la puerta a nuevas estrategias para promover de manera conjunta la actividad física y la salud mental entre los jóvenes. La integración de la naturaleza en la vida diaria y durante el ejercicio físico se perfila como una herramienta fundamental para enfrentar los desafíos de salud mental en las próximas generaciones.

