Misiones: el oficialismo impulsa una reforma política y La Libertad Avanza lo toma como una victoria propia

Carlos Rovira es quien lidera el espacio oficialista en Misiones desde principios de siglo

En Misiones, un proyecto de reforma política acerca al oficialismo y a La Libertad Avanza, aunque divide aguas a la hora de adjudicárselo.

Quien motoriza el proyecto es Carlos Rovira, el hombre fuerte del Encuentro Misionero (EM) -ex Frente Renovador de la Concordia (FRC)-. El dirigente maneja los destinos de la tierra colorada desde principios de siglo. El oficialismo viene de dos malos resultados en 2025: una victoria por estrecho margen frente a LLA en las legislativas provinciales y una derrota ante los libertarios en las nacionales.

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El articulado entrará la próxima semana en la Legislatura unicameral. Así lo anunció el jueves pasado en una reunión con los principales referentes de su espacio. El texto aún no trascendió por completo. Rovira suele incorporarlo al debate en las últimas horas del plazo legal.

Lo que se conoció es que se pretende una Boleta Única Partidaria (BUPart). A diferencia de otras experiencias, como la nacional o de provincias como Santa Fe o Córdoba, en este caso se trata de una papeleta por fuerza o frente.

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El oficialismo consideró que el sistema actual resulta “incómodo para el votante por la proliferación de boletas, nombres y opciones que muchas veces terminan dificultando la elección”.

Además, Encuentro Misionero difundió que se acotará el sistema de lemas, que en la actualidad rige solo para municipios, a cuatro alternativas que estarán dentro de la BUPart. Según el criterio expuesto por Rovira, permitiría mantener un grado de representatividad, pero de manera más acotada y funcional.

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Los detalles de la propuesta se conocerán el próximo jueves cuando el texto tome estado parlamentario. Pero por lo que se sabe, se trataría de una reforma que rehabilitaría, camuflado, el sistema de lemas para cargos provinciales.

El efecto real

Lucas Romero, Hugo Passalacqua, Oscar Rovira y Carlos Herrera Ahuad en tiempos de unidad oficialista

Sin primarias locales, en las elecciones generales se elegiría con la BUPart. Allí habría cuatro ofertas por partido. Ganaría en la compulsa el candidato más votado. Si los sufragios de los demás se le suman al vencedor, el esquema sería el mismo que con una ley de lemas.

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Además, tampoco está claro de qué modo quedarán seleccionadas cuatro ofertas finales por partido o frente. El FRC presentó 17 sublemas para la intendencia de Posadas en los comicios de 2023.

Fuentes oficiales consultadas por Infobae indicaron que esos detalles se aclararán en el texto legislativo o en la reglamentación posterior.

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El número mágico de la convulsionada interna del oficialismo es el cuatro. Cuando anunció el cambio de nombre del frente, Rovira puso en carrera a esa cantidad de candidatos para suceder a Hugo Passalacqua como gobernador. Uno es el actual vicegobernador, Lucas Romero Spinelli, de vínculo estrecho con Ramiro, el hijo de Rovira. Otro es el presidente de la Legislatura, Sebastián Macías. A ellos se les suman Oscar Herrera Ahuad, actual diputado nacional y ex mandatario provincial, y el intendente de Posadas, Eduardo Stellato.

El problema de esta estrategia es que deja fuera de carrera a Passalacqua, y el actual gobernador tiene ganas de pelear la reelección. Por primera vez en muchos años, se nota la tensión entre quien ejerce el Ejecutivo y quien controla los resortes políticos. En las últimas semanas, hubo una serie de anuncios cruzados entre el gobernador y Rovira que evidenciaron una descoordinación poco usual en Misiones.

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Hugo Passalacqua tiene aspiraciones de reelección, pero Rovira puso otros cuatro nombres por sobre el suyo

El caso más patente fue el control toxicológico en el Estado. El hombre fuerte del EM lo anunció como parte de la iniciativa de Ficha Limpia y, a las pocas horas, Passalacqua ordenó que se practique a los integrantes del gabinete provincial. En otros tiempos hubiera habido un mensaje unificado.

Además, allegados a Herrera Ahuad han hecho trascender que la decisión del actual diputado nacional es continuar en su banca. Ya dejó a medio camino su cargo en la Legislatura provincial para ir al Congreso y no quiere repetir el salto. Considera, según mencionaron en su entorno, que se trataría de un quiebre en el contrato moral con la sociedad que lo eligió.

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Si esta decisión se mantiene, Passalacqua tacharía de la puja al principal oponente, un referente con buena imagen y caudal electoral propio. Los tres restantes dependerán del aparato partidario.

Reivindicación opositora

La Libertad Avanza Misiones tomó el anuncio de reforma electoral y de ficha limpia como un triunfo propio. Es que son puntos que había presentado el 4 de abril pasado como parte de su estrategia legislativa.

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Una alta fuente opositora comentó a este medio que, desde ese día, el oficialismo se vio obligado a mutar. “El rovirismo cambió de nombre el partido. LLA quiere Boleta única de papel y ficha limpia. Ellos se sumaron a esta última idea y están con un mix de ley de lemas más chico”, esgrimió.

A esto debe agregarse que, como guiño a la Casa Rosada, Rovira confirmó que los senadores y diputados nacionales de su espacio avalarán la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).