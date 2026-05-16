El más controversial, los cuatro marianos y la tensa discusión sobre construir nuevos: historia y radiografía de los dogmas católicos

La Iglesia Católica define el dogma como una verdad revelada por Dios, obligatoria para todos los fieles y proclamada con autoridad eclesial

En el vasto entramado de la teología católica hay una palabra que resuena con una mezcla de solemnidad doctrinal y autoridad milenaria: dogma. Para muchos creyentes el término evoca certezas inamovibles; para otros, representa una estructura rígida de pensamiento que parece resistirse al cambio. Sin embargo, en su origen histórico y teológico, el dogma no nació como una imposición arbitraria, sino como la cristalización de debates, concilios y controversias que durante siglos definieron el corazón doctrinal del cristianismo. En la tradición de la Iglesia Católica, un dogma es una verdad revelada por Dios que la Iglesia propone como obligatoria para la fe de todos los fieles. No se trata simplemente de una opinión teológica ni de una enseñanza pastoral que pueda evolucionar libremente, sino de una afirmación considerada definitiva, proclamada solemnemente por la autoridad eclesial. En términos simples: el dogma es aquello que, para el catolicismo, debe creerse como verdad revelada.

La palabra misma proviene del griego, que en la antigüedad significaba “decreto o enseñanza autorizada”. El cristianismo primitivo heredó ese término para referirse a las verdades fundamentales de la fe. Pero durante los primeros siglos del cristianismo esas verdades no estaban aún definidas con precisión. El nacimiento del dogma está íntimamente ligado a las disputas doctrinales que sacudieron a la Iglesia naciente. A medida que surgían interpretaciones distintas sobre la naturaleza de Cristo, la Trinidad o la gracia divina, los obispos se reunían en concilios para fijar una posición común. Uno de los momentos más decisivos ocurrió en el año 325 durante el Concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino el Grande. Allí se proclamó que Cristo era de la misma naturaleza que el Padre, una declaración dirigida contra las ideas del presbítero Arrio, quien sostenía que el Hijo había sido creado y no era eterno. Aquella definición, conocida como el Credo Niceno, puede considerarse uno de los primeros grandes dogmas del cristianismo.

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Desde entonces, la historia de los dogmas ha estado marcada por concilios y pronunciamientos solemnes. En el año 431 el Concilio de Éfeso proclamó que María podía ser llamada “Madre de Dios”, afirmación destinada a proteger la unidad entre la naturaleza humana y divina de Cristo. Dos décadas más tarde, el Concilio de Calcedonia definió que Jesús es “verdadero Dios y verdadero hombre”, perfecto en ambas naturalezas. Estas fórmulas no surgieron en el vacío: fueron respuestas a debates intensos que dividían comunidades enteras.

Aunque el cristianismo es la religión que más sistematizó el concepto de dogma, no es la única tradición religiosa que posee afirmaciones doctrinales obligatorias. En el islam, por ejemplo, existen principios fundamentales como la unicidad de Dios o la misión profética de Mahoma que funcionan de modo análogo a los dogmas. En el judaísmo, pensadores medievales como Maimónides formularon listas de principios de fe considerados esenciales. Incluso dentro del budismo o del hinduismo pueden encontrarse doctrinas centrales que estructuran la creencia de los fieles. Sin embargo, lo particular del catolicismo es el desarrollo de una estructura institucional que puede declarar formalmente una verdad como dogma mediante una definición solemne.

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El nacimiento de los dogmas católicos responde a siglos de debates y concilios que definieron creencias fundamentales sobre Jesús, la Trinidad y la gracia

En la Iglesia Católica, la proclamación de un dogma puede provenir de dos fuentes: un concilio ecuménico aprobado por el Papa o una declaración directa del pontífice cuando habla ex cathedra, es decir, en ejercicio de su autoridad suprema como pastor universal. Esta posibilidad fue formalmente definida en el siglo XIX durante el Concilio Vaticano I, cuando se proclamó el dogma de la infalibilidad papal. Según esta doctrina, el Papa es preservado del error cuando define solemnemente una cuestión de fe o moral destinada a toda la Iglesia. Aunque esta facultad se ha usado muy pocas veces en la historia, su existencia representa uno de los puntos más sensibles en el diálogo con otras iglesias cristianas.

¿Cuántos dogmas tiene exactamente la Iglesia Católica? Hay alrededor de cuarenta y cuatro definiciones dogmáticas principales. Muchas de ellas se refieren a Cristo, otras a la Trinidad, algunas a los sacramentos y varias a la figura de María.

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Los dogmas marianos ocupan un lugar especial dentro de la teología católica. Son cuatro definiciones principales. El primero es la maternidad divina de María, proclamada en el Concilio de Éfeso en el año 431. Al llamar a María “Theotokos” —Madre de Dios— la Iglesia no pretendía exaltar a María en sí misma, sino defender la plena divinidad de Cristo. Si Jesús es verdaderamente Dios desde el momento de su concepción, entonces su madre puede ser llamada Madre de Dios. En ese sentido, el dogma mariano es en realidad un dogma cristológico.

El segundo gran dogma mariano es la virginidad perpetua de María, una creencia que sostiene que María fue virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Esta doctrina se fue consolidando progresivamente en los primeros siglos y fue afirmada en distintos concilios y documentos papales. Más allá de la cuestión biológica, la Iglesia interpretó la virginidad como símbolo de la consagración absoluta de María a la misión divina.

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El debate actual sobre la posible proclamación de María como corredentora refleja las tensiones internas y externas en torno a la evolución de los dogmas católicos

El tercero es el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX mediante la bula Ineffabilis Deus. Este dogma afirma que María fue preservada del pecado original desde el momento de su concepción. La idea se había debatido durante siglos entre teólogos medievales —entre ellos Santo Tomás de Aquino y Juan Duns Escoto— hasta que finalmente fue definida como verdad obligatoria de fe.

El cuarto y último dogma mariano es la Asunción de María, proclamado en 1950 por el Papa Pío XII en la constitución apostólica Munificentissimus Deus. Según esta doctrina, María fue llevada al cielo en cuerpo y alma al final de su vida terrena. Este es, hasta hoy, el último dogma proclamado oficialmente por la Iglesia Católica.

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Una pregunta frecuente es si todos los dogmas marianos tienen relación con Cristo. La respuesta es afirmativa desde la perspectiva teológica católica. Cada uno de ellos, directa o indirectamente, apunta a resaltar algún aspecto de la encarnación de Cristo. La maternidad divina subraya su divinidad; la virginidad perpetua destaca su origen sobrenatural; la Inmaculada Concepción enfatiza la preparación del cuerpo que daría carne al Salvador; y la Asunción anticipa el destino glorioso prometido a la humanidad redimida por Cristo.

Pero los dogmas no se limitan a María. La Iglesia ha definido también numerosas verdades sobre la Trinidad, los sacramentos y la gracia. Entre ellas se encuentran la presencia real de Cristo en la Eucaristía, definida con fuerza durante el Concilio de Trento en el siglo XVI, o la existencia del purgatorio como estado de purificación después de la muerte.

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La infalibilidad papal, dogma definido en 1870, establece que el Papa está libre de error en cuestiones de fe y moral pronunciadas ex cathedra (REUTERS/Vincenzo Livieri)

El proceso por el cual una verdad llega a convertirse en dogma es largo y complejo. Normalmente comienza como una convicción ampliamente compartida en la vida litúrgica y espiritual de los fieles. Con el tiempo, teólogos y obispos debaten su significado y su fundamento en la Escritura y la tradición. Si la Iglesia considera que esa verdad pertenece al núcleo de la revelación, puede decidir definirla solemnemente para evitar interpretaciones contradictorias.

La autoridad última para promulgar un dogma corresponde al Papa, ya sea en unión con un concilio ecuménico o mediante una declaración ex cathedra. Esta estructura de autoridad es precisamente la que genera tensiones en el diálogo ecuménico con otras denominaciones cristianas. Para muchas iglesias protestantes y ortodoxas, la idea de que un solo obispo —el de Roma— pueda definir de manera definitiva una verdad doctrinal resulta difícil de aceptar.

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El punto más controvertido en este terreno es el dogma de la infalibilidad papal proclamado en 1870 durante el Concilio Vaticano I bajo el pontificado de Pío IX. Según esta doctrina, cuando el Papa habla ex cathedra sobre cuestiones de fe y moral, su enseñanza está libre de error por asistencia divina. Los teólogos católicos señalan que esta prerrogativa ha sido utilizada formalmente solo en contadas ocasiones, pero para muchos observadores externos sigue siendo un obstáculo importante para la reconciliación entre las iglesias cristianas.

Las iglesias ortodoxas, por ejemplo, reconocen la autoridad histórica del obispo de Roma como “primero entre iguales”, pero rechazan la idea de una jurisdicción universal con capacidad dogmática unilateral. En el mundo protestante, donde la autoridad doctrinal suele residir en la Biblia interpretada por la comunidad, la infalibilidad papal aparece como un concepto prácticamente inconcebible.

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Durante el papado de Pío IX, se proclamó el dogma de la infalibilidad papal en 1870 en el marco del Concilio Vaticano I

A pesar de estas tensiones, el diálogo ecuménico de las últimas décadas ha intentado encontrar puntos de convergencia. Documentos conjuntos entre católicos y luteranos, por ejemplo, han logrado acuerdos sobre temas que durante siglos parecían irreconciliables, como la doctrina de la justificación.

Dentro del propio catolicismo también existen debates sobre la posibilidad de nuevos dogmas. Uno de los más discutidos en los últimos años es la eventual proclamación de María como “corredentora”. Esta propuesta sostiene que María participó de manera única en la obra redentora de Cristo al aceptar libremente ser la madre del Salvador y acompañarlo hasta la cruz. Algunos teólogos y movimientos devocionales consideran que esta idea debería definirse dogmáticamente.

Sin embargo, la propuesta genera fuertes controversias dentro de la Iglesia. Muchos obispos y teólogos temen que un nuevo dogma mariano pueda oscurecer el papel central de Cristo como único redentor o dificultar aún más el diálogo con otras iglesias cristianas. Durante su pontificado, Papa Francisco ha mostrado reservas frente a esta posibilidad y ha preferido hablar de María como discípula y madre de la Iglesia antes que promover nuevas definiciones dogmáticas.

La historia de los dogmas muestra que cada definición surge en un contexto histórico particular. No son fórmulas abstractas suspendidas en el tiempo, sino respuestas a preguntas concretas que las comunidades creyentes se han hecho a lo largo de los siglos. Algunas nacieron para defender la identidad de Cristo frente a interpretaciones divergentes; otras para expresar la devoción popular que crecía alrededor de la figura de María.

En cualquier caso, los dogmas constituyen uno de los pilares más firmes del edificio doctrinal católico. Para los creyentes representan un punto de referencia estable dentro de un mundo cambiante. Para los historiadores y teólogos, son también ventanas hacia las grandes discusiones intelectuales que moldearon la civilización occidental.

Quizás por eso, más allá de las polémicas que puedan suscitar, los dogmas siguen siendo un recordatorio de algo profundamente humano: la necesidad de formular con palabras —a veces solemnes, a veces imperfectas— aquello que una comunidad considera el núcleo de su fe. En el caso de la Iglesia Católica, esa búsqueda lleva casi dos mil años, y todo indica que seguirá generando preguntas, debates y nuevas interpretaciones mientras la historia continúe su curso.