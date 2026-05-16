Crimen y Justicia

“Gatos especializados en hacerte feliz”: el bizarro proyecto de los jefes de la secta del porno sado para ganar “un billón de dólares”

La investigación contra la Escuela de Yoga de Buenos Aires tomó impulso con la jueza María Servini, que procesó a tres miembros de su cúpula por trata de personas y lavado. Los archivos del grupo revelan un intrigante plan

Guardar
Google icon
cayó el líder de una secta en Villa crespo
Juan Perkowicz, el octogenario líder de la Escuela de Yoga Buenos Aires

La megacausa que investiga a la Escuela de Yoga Buenos Aires reveló un mundo curioso, de cierta perversidad, donde la plata y el sexo se mezclan bajo un halo místico.

El expediente, con siete presuntas víctimas, tomó un impulso notable la semana pasada. El lunes 4 de este mes, la jueza María Romilda Servini procesó a Marcelo Guerra Perkowicz -hijo adoptivo de Juan Perkowicz, líder de la organización-, María Beatriz Bugari y el músico, compositor e intérprete de oboe Mariano Krawczyk por el delito de integrar una asociación ilícita dedicada a la trata de personas agravada y al lavado de activos.

PUBLICIDAD

Fue un fallo maratónico de 491 páginas. Y los embargos fueron notables también: el monto para Perkowicz hijo llegó a $1200 millones.

Servini había llegado a la causa diez días antes. El juez Ariel Lijo y su equipo habían investigado la causa durante cinco años, con una serie de denuncias recibidas en 2021, bajo la sospecha de un esquema masivo de prostitución VIP y víctimas despojadas de su dinero y sus bienes. El dinero era supuestamente enviado hacia Estados Unidos, con filiales del grupo en ciudades como New York y Chicago, así como licuado a nivel local mediante negocios inmobiliarios.

PUBLICIDAD

Audio: diálogo entre Juan Percowicz y Susana Mendelievich, una de las investigadas

El camino del expediente fue ciertamente sinuoso. En agosto de 2022, la Escuela de Yoga Buenos Aires, el octogenario Perkowicz -llamado “padre y rey celestial” por sus seguidores- y una veintena de sus seguidores, fueron el blanco de una redada masiva de la PFA a sus sedes en Villa Crespo, su edificio en la avenida Estado de Israel y la mansión del líder en el country Santa Bárbara.

La Federal encontró más de 400 mil dólares, cinco mil cintas VHS y DVD que mostraban filmaciones internas del grupo con figuras políticas como Carlos Saúl Menem, Bill Clinton, Fernando de la Rúa, así como un lote de viejos videos porno, algunos sadomasoquistas, otros un poco más paródicos y picarescos.

Las anotaciones encontradas estaban atravesadas por eufemismos como el programa de “novios”, donde benefactores ricos tenían supuestos sexo a cambio de dinero con las presuntas víctimas. Se hallaron cuadernos que hablaban de ingresos y egresos por millones de dólares.

Escuela de Yoga de Buenos Aires
Fiesta retro: la Escuela de Yoga a comienzos de los años 90

La historia, o el escándalo de la Escuela de Yoga, no eran una novedad tampoco. El grupo había atravesado una célebre causa judicial en los años 90, un escándalo de aquel entonces. En 1993, el ex juez Mariano Bergés había procesado a Percowicz y a varios miembros de su cúpula en una causa histórica, bajo las acusaciones de corrupción de menores, prostitución y estafa.

Para ese entonces, la Escuela tenía filiales en CABA, Córdoba, La Rioja, Rosario, Bahía Blanca y hasta una rama en Viena, Austria. Atraía a jóvenes profesionales, personas de cierto poder adquisitivo, en medio de una atmósfera donde el yoga era lo de menos.

La causa, minada por recusaciones contra Bergés, nunca llegó a juicio, desarticulada en instancias posteriores. En una filmación plasamada en un DVD, que databa de 2007, hallada en los allanamientos. El líder reconocía: “Tuvimos que coimear hasta la puta madre que lo parió... ¡A los jueces! ¡A los jueces hubo que coimear, a ver si queda claro!”. Bergés negó haber recibido cualquier soborno en diálogo con este medio. “Esa gente me debe seguir odiando”, afirmó, con un poco de fastidio.

En diciembre de 2023, la causa dio un giro repentino: la Sala II de la Cámara Federal anuló la elevación a juicio de 17 procesados por Lijo, entre ellos Perkowicz padre, que aplicó las mismas calificaciones que Servini en su nuevo procesamiento. El centro de la disputa fue la existencia del delito de trata: las víctimas, básicamente, no se asumieron como víctimas. El mes pasado, Lijo fue removido de la causa por la Cámara Federal.

SECTA PORNO SADO ESCUELA DE YOGA
"La mejor ONG del mundo": Carlos Menem en uno de los videos de la organización

Servini, con un procesamiento de 491 páginas escrito en tiempo récord, fue un paso más allá. La magistrada destacó que existen elementos objetivos que prueban la presunta trata más allá de la autopercepción de las víctimas, así como un informe del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que intervino en los operativos de 2022.

Y así, la causa sigue. Un ex habitué que conoció recordaba a la Escuela con cierto afecto: “El yoga era lo de menos. La Escuela parecía un boliche swinger con discurso místico. Como mínimo, eran vampiros de guita, voraces”.

El afán por la plata, por lo visto, perduró en el tiempo.

SECTA PORNO SADO ESCUELA DE YOGA
Altar con la foto de Perkowicz en otro de los videos

“Gatos mil”

Un cuaderno hallado en los allanamientos hablaba, del “1B” o “negocio del billón” alimentado por “el punch de la planificación erótica”, “un proyecto propuesto por Percowicz para que entre el año 2000 al 2015 lograran conseguir un billón de dólares para la Escuela”, apuntó Servini en su procesamiento.

El negocio, que por lo visto nunca se llevó a cabo, estaba dirigido a billonarios, “gente avejentada, aburrida y suicida”. La herramienta para lograrlo era “gatos especializados en hacerte feliz”, una literal cura de sexo con “mujeres siempre dispuestas al placer ardiente”.

“Uno de los puntos del “1B” se encontró en un archivo con la transcripción de un guión o libreto del “segundo strip-tease del millón de dólares: gatos mil”“, continúa un documento de la causa.

MARCELO GUERRA PERCOWICZ, SECTA PORNO SADO
Marcelo Guerra Perkowicz, el principal procesado en la nueva decisión de Servini

El procesado Krawczyk se habría involucrado en este plan, con clases dictadas a las “jerarquías más bajas” de la pirámide de la Escuela. De hecho, fue una de tantas claves para procesarlo. En estos supuestos cursos dictados en 2003, el músico explicó los seis mandamientos de Perkowicz padre para el proyecto.

“Krawczyk participaba directamente en el proceso de despersonalización, al ser instructor y ocuparse de dar clases teóricas que colaboraban al sostenimiento de la organización, reforzando los conceptos aportados por Percowicz y promoviendo la prostitución en forma abierta y con el fin de conseguir el ingreso de más dinero”, continuó Servini. Otro documento hasta mencionaba una “Oficina de Apoyo a ventas del 1B”.

El párrafo que sigue en el procesamiento es lapídario. El intérprete de oboe, embargado por $400 millones, “reforzaba las enseñanzas de Juan Percowicz para adoctrinarlos” y además “participaba de la explotación sexual de mujeres, controlando a las alumnas prostituidas desde las trincheras”, con un involucramiento en el programa de “novios”.

SECTA PORNO SADO ESCUELA DE YOGA
Ambientes y escenas en filmaciones del grupo de los años 90

Con respecto a Bugari, la otra procesada, instructora de diversos “alumnos” a lo largo de los años, Servini destacó que “no actuaba como una asesora externa por su profesión de arquitecta –como refirió en su declaración indagatoria-, sino como un engranaje jerárquico de dominio dentro de la organización“ designada como heredera universal para ”proteger el patrimonio de la Escuela".

La jueza federal cree que poseía lo que llamó la “fórmula de la Coca Cola”, la información sobre el flujo de dinero y bienes.

Temas Relacionados

Escuela de Yoga Buenos AiresTrata de personasJueza María Romilda Serviniúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Buscan a un nene de 4 años desaparecido en Chaco y sospechan que habría viajado con su mamá a Buenos Aires

El nene desapareció cuando fue a visitar a su madre, quien no cuenta con la custodia legal. Sobre ella pesa un pedido de captura por supuesta desaparición de personas

Buscan a un nene de 4 años desaparecido en Chaco y sospechan que habría viajado con su mamá a Buenos Aires

Detuvieron a un argentino por trata de personas en Bolivia: tenía secuestrada a una menor desaparecida en Salta

Se trata de un hombre de 43 años que promocionaba a las víctimas en redes sociales. Las autoridades llegaron a él luego de que la madre de la joven denunciara su desaparición

Detuvieron a un argentino por trata de personas en Bolivia: tenía secuestrada a una menor desaparecida en Salta

Investigan la muerte de un jubilado en Santa Cruz, luego de que descubrieran que tenía un disparo en la cabeza

Luego de que creyeran que había sufrido un paro cardíaco, en las declaraciones tomadas a familiares reconocieron haber limpiado sangre de la escena

Investigan la muerte de un jubilado en Santa Cruz, luego de que descubrieran que tenía un disparo en la cabeza

Condenan a 12 años de prisión a un boxeador por tentativa de femicidio en Santa Fe

La investigación documentó episodios de extrema violencia y privación de la libertad, cometidos entre abril y agosto de 2024 y la Justicia de Venado Tuerto sentenció al deportista

Condenan a 12 años de prisión a un boxeador por tentativa de femicidio en Santa Fe

Cómo continúa la salud de la nena de 12 años que sufrió una intoxicación por drogas y alcohol en Bahía Blanca

La menor de edad había ingresado el domingo a la madrugada, luego de haber sufrido convulsiones. Los exámenes revelaron que había consumido cocaína, marihuana y bebidas alcohólicas

Cómo continúa la salud de la nena de 12 años que sufrió una intoxicación por drogas y alcohol en Bahía Blanca

DEPORTES

La noche en la que River volvió al Monumental después del Mundial 78 y goleó a Central en medio de una maratón de tres partidos en tres días

La noche en la que River volvió al Monumental después del Mundial 78 y goleó a Central en medio de una maratón de tres partidos en tres días

Los grandes ausentes de la selección argentina en los Mundiales a lo largo de la historia

El explosivo descargo de una figura del Real Madrid en medio de la misteriosa separación de Vinicius: “Esta situación me asusta”

Juan Manuel La Serna venció a Bautista Torres en el cruce entre argentinos y es finalista del Challenger de Córdoba

El festejo del Dibu Martínez con su familia tras la clasificación del Aston Villa a la Champions: el duelo de penales con su hijo

TELESHOW

Dyango y su amor por nuestra tierra: “El único país al que vuelvo todos los años es Argentina”

Dyango y su amor por nuestra tierra: “El único país al que vuelvo todos los años es Argentina”

Andrea Politti: “Qué lindo es hacer de mala, me fascina”

Ricky Maravilla: “Le prometí a mi mamá que íbamos a dejar de ser pobres”

El desafío de abrir un teatro en la Argentina: Almagna, la apuesta de Gastón Cocchiarale en tiempos adversos

Diego Latorre recordó la particular frase que dijo sobre Yanina el día de su boda: “La que no está acostumbrada es ella”

INFOBAE AMÉRICA

Ante la presión de EEUU, el régimen cubano impuso nuevas restricciones al transporte por la falta de combustibles

Ante la presión de EEUU, el régimen cubano impuso nuevas restricciones al transporte por la falta de combustibles

Uruguay creará una unidad para “ofensores sexuales” en una de sus cárceles más grandes mientras lidia con un hacinamiento crítico

Rolf Mützenich, dirigente del SPD alemán: “América Latina es imprescindible para configurar un nuevo orden mundial”

Zelensky anunció nuevos “formatos de respuesta” de Ucrania tras los últimos ataques mortales de Rusia sobre Kiev

Marco Rubio pronosticó una caída “drástica” del precio del petróleo cuando el régimen iraní reabra Ormuz