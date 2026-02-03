Ciencia

Caminar hacia atrás: el sorprendente método que impulsa la movilidad en la esclerosis múltiple

Un equipo científico explora el impacto de una estrategia poco convencional en pacientes con esclerosis múltiple. Cambios cerebrales, mejoras inesperadas y la promesa de nuevas terapias aún bajo investigación


Un estudio de la Universidad Estatal de Wayne evaluó el impacto de la marcha hacia atrás en pacientes con esclerosis múltiple (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de la Universidad Estatal de Wayne ha impulsado una estrategia novedosa para mejorar la calidad de vida de quienes padecen esclerosis múltiple. Bajo la dirección de la Dra. Nora Fritz, los investigadores estudiaron los efectos de un programa de caminata hacia atrás en la movilidad, el equilibrio y la estructura cerebral de los pacientes.

Durante ocho semanas, los participantes asistieron a sesiones de marcha hacia atrás tanto en cinta como sobre el suelo. El objetivo era determinar si esta modalidad podría reducir el riesgo de caídas y promover adaptaciones positivas en el cuerpo.

Fritz destacó las mejoras observadas: “Los resultados de este ensayo piloto indicaron que el entrenamiento de marcha hacia atrás produjo mejoras mensurables en la estabilidad postural y la velocidad de la marcha en la mayoría de los participantes del estudio”. La experta subrayó que caminar hacia atrás “puede desencadenar adaptaciones físicas positivas”.


El entrenamiento con caminata hacia atrás mostró mejoras en la estabilidad postural y la velocidad de la marcha (Imagen ilustrativa Infobae)

El trabajo, publicado en Journal of Neurologic Physical Therapy, incluyó la medición de cambios en la sustancia blanca de tres regiones cerebrales. En palabras de Fritz: “Medimos los cambios estructurales en la sustancia blanca cerebral en tres regiones cerebrales: el cuerpo calloso, el pedúnculo cerebeloso superior y el tracto corticoespinal”.

A pesar de que la muestra fue pequeña, el equipo halló indicios de neuroplasticidad en áreas vinculadas al equilibrio. Fritz adelantó el próximo objetivo:

“Nuestro próximo paso es realizar un ensayo más amplio para determinar el impacto potencial que este tipo de terapia puede tener en todos los pacientes con EM”. Los autores insisten en la necesidad de realizar estudios clínicos más grandes para confirmar los beneficios detectados.


La investigación, liderada por la Dra. Nora Fritz, analizó cambios en la sustancia blanca cerebral tras el programa de ejercicios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar la esclerosis múltiple a tiempo: claves para reconocer los primeros signos

Reconocer los síntomas iniciales de la esclerosis múltiple es fundamental para modificar el pronóstico y asegurar una mejor calidad de vida. Muchos signos pueden pasar inadvertidos o confundirse con molestias habituales, pero los especialistas advierten que el diagnóstico temprano “puede influir decisivamente en el pronóstico y la calidad de vida de quienes desarrollan esta afección”, según remarca la Cleveland Clinic.

Esta afección autoinmune afecta el sistema nervioso central y se manifiesta de formas diversas: debilidad muscular, alteraciones visuales, entumecimiento o problemas de memoria. Esta variedad dificulta su detección inicial y retrasa, en muchos casos, el acceso a un tratamiento adecuado.

El neurólogo Robert Bermel, de Cleveland Clinic, identifica cuatro síntomas principales que deben generar alerta. El primero es la pérdida dolorosa de visión en un ojo, llamada neuritis óptica, que se percibe como si se mirara a través de unas gafas sucias y suele ir acompañada de dolor al mover el ojo. Bermel recomienda consultar a un especialista si la visión borrosa o la pérdida dolorosa persisten más de dos días.


Los resultados sugieren que la marcha hacia atrás podría reducir el riesgo de caídas en personas con esclerosis múltiple (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo síntoma es la debilidad o adormecimiento persistente en las extremidades. A diferencia del entumecimiento pasajero, la esclerosis múltiple genera molestias que duran horas o días. Bermel aclara que, aunque muchas personas consultan por estos síntomas, solo una minoría corresponde realmente a la enfermedad.

La parálisis facial representa otro signo de alarma, según se desprende de una nota reciente de Infobae. Aunque afecta a solo el 3,27% de los pacientes con esclerosis múltiple, requiere evaluación médica inmediata. Bermel advierte que este síntoma puede confundirse con otras causas, como la parálisis de Bell.

El cuarto síntoma clave es la aparición de mareos intensos y prolongados. Si la esclerosis múltiple afecta el cerebelo o el tronco encefálico, pueden presentarse episodios severos de inestabilidad al caminar. Bermel explica que estos mareos suelen ser intensos, duran más de dos días y pueden generar pérdida completa del equilibrio.


El estudio detectó indicios de neuroplasticidad en áreas cerebrales vinculadas al equilibrio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen también otros signos menos específicos. Investigaciones recientes muestran que, meses antes del diagnóstico, muchas personas consultan por molestias musculares, problemas psiquiátricos o dificultades urinarias. Bermel señala que, en retrospectiva, algunos de estos síntomas sutiles pueden haber sido manifestaciones tempranas de la enfermedad.

Distinguir la esclerosis múltiple de otras afecciones es complejo, pero dos factores ayudan a orientar el diagnóstico: la forma de aparición de los síntomas y su duración. Bermel puntualiza que “los síntomas iniciales de la EM no aparecen súbitamente como ocurre en un ictus, ni evolucionan lentamente durante meses o años”, sino que surgen en cuestión de horas o días y se mantienen más de dos días, sin ser intermitentes.

La Cleveland Clinic recomienda acudir rápidamente a un neurólogo especializado ante cualquier síntoma preocupante. Bermel insiste en que “la esclerosis múltiple responde mejor al tratamiento si se detecta en etapas iniciales”. Detectarla a tiempo puede marcar la diferencia en la evolución de la enfermedad.

