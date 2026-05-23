El zinc desempeña un papel esencial en la salud ocular, según evidencia científica

Esta imagen cenital muestra a una joven serena con los ojos cerrados, rodeada de bowls con frambuesas, espinacas, frutos secos, huevos, aguacate, salmón y semillas, destacando una dieta equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El zinc en la retina cumple un papel central en el metabolismo ocular y en los sistemas antioxidantes que limitan el daño oxidativo asociado al envejecimiento. Mantener una ingesta adecuada a través de la dieta aporta un mineral que participa en enzimas clave y se asocia con menor riesgo de progresión de algunas enfermedades, en especial la degeneración macular relacionada con la edad.

La trascendeia se da debido a que el zinc es un mineral presente en concentraciones altas en el complejo retina–epitelio pigmentario de la retina (EPR)–coroides, una interfaz crítica para el mantenimiento de los fotorreceptores.

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En adultos, las recomendaciones diarias son de 11 mg para hombres y 8 mg para mujeres, según la hoja informativa del Office of Dietary Supplements del National Institutes of Health (NIH). En investigación clínica, el ensayo AREDS evaluó formulaciones con antioxidantes y zinc y observó menor progresión a degeneración macular avanzada en grupos específicos de riesgo.

Qué hace el zinc en el ojo y qué dice la evidencia

En términos fisiológicos, el zinc participa como cofactor en múltiples proteínas y enzimas que sostienen funciones celulares. En el ojo se lo asocia con mecanismos de defensa antioxidante, con la regulación de procesos celulares y con el equilibrio bioquímico del entorno donde operan los fotorreceptores.

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La evidencia científica indica que el ojo acumula altas concentraciones de zinc en distintos tejidos, especialmente en el epitelio pigmentario de la retina (EPR), una zona clave para la salud visual. Una revisión publicada en Retinal Research destacó que este mineral cumple un papel esencial en el funcionamiento de la retina, el EPR y la coroides.

El estudio advirtió que tanto el déficit como el exceso de zinc pueden provocar alteraciones celulares y explicó por qué la suplementación se utiliza como estrategia preventiva secundaria frente a la degeneración macular asociada a la edad. Sin embargo, los investigadores remarcaron que todavía existen mecanismos biológicos por comprender y que los beneficios pueden variar según el contexto clínico de cada paciente.

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En el campo de la evidencia clínica, el estudio AREDS (Age-Related Eye Disease Study) analizó si altas dosis de antioxidantes, zinc o la combinación de ambos podían modificar la evolución de la degeneración macular relacionada con la edad y la pérdida visual. La investigación, publicada en JAMA Ophthalmology, administró 80 mg diarios de zinc junto con 2 mg de cobre para disminuir el riesgo de anemia asociado al consumo elevado de este mineral.

Los resultados mostraron que, en personas con mayor riesgo, la combinación de antioxidantes y zinc se relacionó con una reducción significativa en la progresión hacia formas avanzadas de degeneración macular y también con una menor pérdida moderada de visión en determinados grupos analizados.

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la combinación de antioxidantes y zinc se relacionó con una reducción significativa en la progresión hacia formas avanzadas de degeneración macular (DMAE) ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD ANGEL CARBONELL/IMO

Sin embargo, los especialistas advierten que estos hallazgos no significan que cualquier persona deba comenzar a suplementarse por su cuenta. El estudio se enfocó en perfiles específicos y utilizó una formulación determinada.

Además, el zinc en dosis altas puede generar efectos adversos o interferir con otros minerales, por lo que su consumo debe ser evaluado por un profesional, especialmente en personas con enfermedades crónicas, tratamientos farmacológicos o antecedentes gastrointestinales.

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Como ejemplo de investigación experimental, un estudio con modelo animal de degeneración retiniana inducida por luz (publicado en Investigative Ophthalmology & Visual Science y disponible en PubMed Central) observó que el tratamiento con zinc redujo marcadores de daño oxidativo y protegió fotorreceptores en ese contexto. A

unque estos resultados no se traducen de manera directa a recomendaciones para humanos, aportan una pieza mecanística: el zinc podría modular la vulnerabilidad de la retina frente a estrés oxidativo en condiciones de alta agresión lumínica.

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Alimentos con zinc y cómo sumarlo al plato

El zinc se concentra en el complejo retina-epitelio pigmentario de la retina-coroides, fundamental para la protección de los fotorreceptores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma más consistente de cubrir requerimientos de zinc suele ser la alimentación. En la práctica, conviene pensar en dos grandes grupos: fuentes animales (con alta biodisponibilidad) y fuentes vegetales (útiles, pero con absorción a veces menor por presencia de fitatos).

Entre los alimentos con zinc, destacan los mariscos y algunas carnes, además de legumbres, frutos secos y lácteos. En datos del NIH Office of Dietary Supplements, aparecen como ejemplos:

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Ostras cocidas (3 medianas/75 g): 24,9 mg

Carne de cangrejo (85 g): 4,7 mg

Pavo (carne oscura, cocida) (85 g): 3,8 mg

Cerdo cocido (85 g): 2,2 mg

Garbanzos (1/2 taza/82 g): 1,3 mg

Yogur (1 taza/227 g): 1,8 mg

Leche (1 taza/244 g): 1,2 mg

Anacardos/castañas de cajú (28 g): 1,6 mg

Cómo incorporarlo sin depender de suplementos

Si consumís alimentos de origen animal, una estrategia simple es alternar pavo, cerdo y lácteos con alguna fuente puntual más concentrada (por ejemplo, mariscos) según disponibilidad y tolerancia.

Si seguís una dieta basada en plantas, las legumbres y los frutos secos aportan zinc, pero la absorción puede disminuir por los fitatos. Técnicas como remojo, cocción y fermentación ayudan a mejorar la biodisponibilidad en algunos alimentos.

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En personas que eligen suplementación, el punto de partida debe ser la indicación clínica: la evidencia fuerte en ojo se asocia a formulaciones específicas para perfiles de riesgo, no a la automedicación general.

Para orientar la conversación clínica, el NIH National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) resume el estado de los suplementos en afecciones oculares y remarca que la utilidad depende del diagnóstico y del tipo de fórmula, no de un consumo indiscriminado.

En paralelo, la American Optometric Association (AOA) incluye recomendaciones generales de nutrición y visión, con foco en patrones dietarios sostenibles más que en promesas de efecto inmediato.