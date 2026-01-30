Ciencia

La nueva tecnología permitiría inducir sueños lúcidos y transformar la salud mental

Proyectos e investigaciones iniciales sugirieron que el uso guiado de este estado durante el descanso podría reducir síntomas asociados al insomnio y el trastorno de estrés postraumático. Science Focus señaló que abre una vía adicional para la terapia desde el descanso nocturno

La tecnología de sueños lúcidos
La tecnología de sueños lúcidos permite elegir y controlar los sueños durante la fase REM para mejorar el bienestar mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de elegir los sueños y explorar realidades alternativas deja de ser exclusiva de la ciencia ficción gracias a los últimos avances en tecnología para inducir sueños lúcidos. Nuevas soluciones buscan transformar el bienestar mental y la rehabilitación física, de acuerdo con Science Focus.

Aproximadamente la mitad de las personas experimentó en alguna ocasión el hecho de saber que está soñando. Sin embargo, pocos lo hacen con frecuencia o intención, dado que el sueño lúcido es un estado en el que la persona es consciente del sueño y puede influir en él. Esta experiencia híbrida, entre la vigilia y el sueño, intrigó a los expertos durante siglos.

Dispositivos inteligentes activan la corteza
Dispositivos inteligentes activan la corteza prefrontal usando sonidos, impulsos eléctricos o campos magnéticos para inducir sueños lúcidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tecnología de acceso al sueño lúcido

Entidades como REMspace y Prophetic presentaron sistemas diseñados para permitir que cualquier persona acceda a sueños lúcidos cuando lo desee. Según difundió el informe, muchas de estas tecnologías incluyen máscaras para dormir inteligentes y dispositivos de estimulación cerebral, especialmente orientados a la corteza prefrontal, área vinculada a las funciones cognitivas superiores y activa durante el sueño lúcido.

Estos dispositivos utilizan señales como sonidos, impulsos eléctricos, ultrasonidos o campos magnéticos para provocar la activación de zonas precisas del cerebro mientras el usuario duerme.

Michael Raduga, fundador de REMspace, defendió que estas innovaciones dejarán de parecer futuristas en pocos años: “Tal vez ahora parece futurista, pero en algunos años será común”.

Proyectos como los de REMspace
Proyectos como los de REMspace y Prophetic desarrollan sistemas accesibles que facilitan el acceso a sueños lúcidos mediante máscaras inteligentes y estimulación cerebral (REMspace)

Aplicaciones terapéuticas y de rehabilitación

La investigación sobre terapia de sueños y sueños lúcidos concita gran interés por sus aplicaciones en la salud mental y la recuperación física. De acuerdo con la publicación, practicar habilidades motoras en estado de sueño lúcido puede traducirse en mejoras reales porque el cerebro procesa esas experiencias de una forma parecida a la de la vigilia. Esto abre nuevas opciones a deportistas y personas en recuperación tras un derrame cerebral.

Primeros estudios muestran que los sueños lúcidos pueden ayudar en el tratamiento del insomnio, las pesadillas, la depresión y el estrés postraumático. En un estudio piloto de 2021, la mayoría de quienes aprendieron la técnica mejoró significativamente su descanso.

Otra investigación indicó que el 85% de los pacientes con trastorno de estrés postraumático presentaron una reducción de síntomas tras emplear métodos de reescritura consciente de los sueños molestos.

La combinación de tecnología y práctica permite imaginar una nueva modalidad de entrenamiento mental y terapia, adaptable al usuario y accesible desde el hogar.

Estudios clínicos demuestran que practicar
Estudios clínicos demuestran que practicar sueños lúcidos reduce síntomas de insomnio, pesadillas, depresión y estrés postraumático de manera significativa (Prophetic)

Comunicación en tiempo real durante el sueño

Las posibilidades no se reducen solo a la salud. Según Science Focus, científicos exploran formas de comunicarse en tiempo real con soñadores lúcidos o incluso entre ellos durante el sueño. Un experimento encabezado por REMspace consiguió que dos individuos intercambiaran palabras usando movimientos musculares faciales, detectados y transmitidos mientras dormían.

Un servidor identificaba la fase REM de uno de los participantes y le enviaba una palabra aleatoria en un lenguaje creado para soñadores lúcidos, llamado Remmyo. El soñador repetía la palabra mediante contracciones faciales, la cual era registrada y enviada a otro soñador en igual estado. Al despertar, este último recordaba la palabra original.

Investigadores como Ken Paller, profesor de la Northwestern University en Illinois, comprobaron en investigaciones que es posible interactuar con quienes monitorean el sueño realizando gestos con los ojos o señales olfativas, sin necesidad de despertar. “Estas señales son breves y simples, pero prueban que los soñadores pueden responder activamente en tiempo real y usar su memoria de trabajo mientras duermen”, explicó.

En Alemania, los equipos buscan permitir que los soñadores escriban palabras completas sobre teclados virtuales utilizando únicamente el movimiento ocular durante la fase lúcida.

Expertos pronosticaron que la tecnología
Expertos pronosticaron que la tecnología de sueños lúcidos transformará la conciencia y abrirá nuevas posibilidades en salud mental y comunicación desde el hogar (REMspace)

Futuro del control de los sueños

El progreso de estas tecnologías alimenta el debate sobre los límites de la conciencia y los usos prácticos del control de los sueños. Raduga opinó que la tecnología de sueños lúcidos tiene el potencial de propiciar un cambio social de magnitud comparable al de la inteligencia artificial, al ofrecer una realidad alternativa auténtica.

A medida que los desarrollos tecnológicos y los análisis avanzan, la opción de explorar el mundo interior, mejorar la salud mental y potenciar habilidades desde la cama se acerca cada vez más. Poder crear y comunicarse mientras se sueña redefine “lo posible”, planteando un escenario donde las fronteras entre el sueño y la vigilia parecen más difusas.

