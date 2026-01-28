Ciencia

El streaming de los pingüinos: cómo es la transmisión que muestra la vida de las aves marinas patagónicas

Científicos del CONICET junto a la Fundación Rewilding Argentina transmiten de forma continua y gratuita el ciclo reproductivo de la fauna nativa desde Parque Provincial Patagonia Azul, en Chubut

Guardar
Las cámaras instaladas por la Fundación Rewilding Argentina junto a científicos del CONICET transmiten gratuitamente desde el Parque Provincial Patagonia Azul en Chubut

Observar en tiempo real la vida de los pingüinos de Magallanes, el cormorán imperial y el petrel gigante del sur en la Patagonia ya es posible para personas desde cualquier rincón del mundo.

Las cámaras remotas instaladas por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Fundación Rewilding Argentina transmiten de forma continua y gratuita el ciclo reproductivo de estas aves en el Parque Provincial Patagonia Azul, en el sur de Chubut.

Como informó Infobae, la propuesta integra tecnología avanzada y acceso sin restricciones, permitiendo observar las 24 horas las actividades en islotes de baja circulación como Isla Tova y zonas cercanas a Camarones. Las cámaras cubren todas las fases del ciclo reproductivo, desde la construcción del nido hasta la crianza y defensa de los pichones.

El sistema fue diseñado para funcionar de manera sostenible mediante paneles solares, baterías especiales y conexión satelital. Según la Fundación Rewilding Argentina, este enfoque reduce al mínimo el impacto humano y las alteraciones en la fauna, algo considerado esencial para la investigación y la conservación.

Científicos del CONICET junto a a Fundación Rewilding Argentina está transmitiendo las 24 horas desde zonas del Parque Patagonia Azul (Fundación Rewilding Argentina)

¿Dónde y hasta cuándo se puede ver el streaming de las aves marinas?

Las cámaras permanecen activas desde el inicio de la temporada de cría en octubre hasta la partida de la última especie en abril de 2026. El periodo de mayor actividad se da en primavera y verano, cuando la mayoría de las especies inicia la reproducción.

El acceso al streaming en vivo se realiza a través del canal oficial de YouTube de Rewilding Argentina. No es necesario registrarse, y los usuarios pueden ver en tiempo real con la transmisión, dejando comentarios y compartiendo momentos destacados.

Las imágenes muestran la rutina diaria de la colonia de aves marinas: relevos entre adultos para incubar, alimentación de pichones y comportamientos defensivos frente a depredadores o condiciones meteorológicas adversas. Son frecuentes las escenas en las que adultos resguardan los nidos contra fuertes vientos y lluvias, características de la región.

El Parque Provincial Patagonia Azul
El Parque Provincial Patagonia Azul alberga más de trece especies de aves marinas, convirtiéndose en un refugio clave de biodiversidad nacional (Fundación Rewilding Argentina)

El doctor Flavio Quintana, investigador superior del CONICET y líder del proyecto, remarcó que la observación remota permite capturar momentos poco habituales, como el regreso de un pingüino con alimento en plena madrugada o la sincronización entre ambos padres para asegurar el cuidado de la progenie.

Este monitoreo, añadió, es clave para registrar especies que funcionan como indicadores del estado de salud del ecosistema marino-costero.

La Fundación Rewilding Argentina destacó que la transmisión permite obtener información científica sobre la reproducción, distribución y comportamiento, y reducir la intervención sobre ambientes sensibles.

El streaming en vivo de
El streaming en vivo de aves marinas patagónicas permite observar el ciclo reproductivo de pingüinos, cormoranes y petreles en tiempo real (Fundación Rewilding Argentina)

“Las cámaras transmiten en vivo durante las 24 h y permiten a los investigadores —y al público en general— observar aspectos sobre comportamiento y desempeño de estas aves durante todo el ciclo reproductivo”, precisó la entidad.

Según el doctor Quintana, las aves marinas actúan como “especies centinela” del ecosistema, ya que reflejan cambios en las condiciones del entorno marino. El monitoreo remoto permite activar alertas tempranas ante amenazas como residuos, alteraciones del hábitat o eventos climáticos extremos, fortaleciendo la investigación y los programas de conservación.

Las transmisiones cubren todas las
Las transmisiones cubren todas las fases reproductivas de las colonias, mostrando desde la construcción de nidos hasta la defensa de pichones.

“Llevamos adelante tres actividades principales de investigación. La primera es estudiar la presencia y abundancia, esto es, el tamaño de las colonias reproductoras de diferentes especies que son claves en este ecosistema. El segundo punto es: estudiamos a largo plazo parámetros de la biología reproductiva de diferentes especies de aves marinas dentro de las islas de Patagonia Azul. Y el tercer punto es que estudiamos el esfuerzo que las aves hacen para obtener alimento en el mar”, señaló Quintana en un video institucional que describe el proyecto.

De acuerdo con la Fundación Rewilding Argentina, en el Parque Provincial Patagonia Azul crían más de trece especies de aves marinas, lo que lo convierte en un refugio fundamental de biodiversidad para Argentina.

Experiencias previas del CONICET en transmisión científica incluyeron iniciativas submarinas y expediciones paleontológicas.

Temas Relacionados

Patagonia AzulPingüino de MagallanesAves marinasFundación Rewilding ArgentinaCONICETChubutúltimas noticias

Últimas Noticias

La esposa de Bruce Willis reveló que el actor no sabe que padece demencia: “El cerebro está cambiando”

Emma Heming sostuvo que el artista desconoce la dimensión de su padecimiento, debido a una condición neurológica

La esposa de Bruce Willis

La inteligencia no está en un solo lugar del cerebro: un estudio revela cómo se organiza

Un análisis de imágenes cerebrales en cientos de personas mostró que el rendimiento mental depende de la coordinación entre múltiples redes y no de áreas aisladas. Qué aporta este enfoque para comprender el aprendizaje, el envejecimiento y las lesiones neurológicas

La inteligencia no está en

5 factores poco conocidos que pueden provocar disfunción eréctil y anticipar problemas cardiovasculares

Un informe advirtió que ciertas prácticas cotidianas y condiciones médicas poco evidentes pueden afectar la función sexual masculina y funcionar como señales tempranas de alteraciones circulatorias y metabólicas, incluso en hombres sin antecedentes de riesgo

5 factores poco conocidos que

El desarrollo de proteínas fluorescentes sensibles a imanes revoluciona la visualización celular

Una proteína denominada MagLOV responde a campos magnéticos, permitiendo regular procesos biológicos en células y pequeños organismos vivos sin recurrir a métodos invasivos, según los estudios difundidos por Nature

El desarrollo de proteínas fluorescentes

Los abuelos que cuidan nietos preservan mejor sus habilidades mentales

Científicos de Europa analizaron durante seis años a casi tres mil hombres y mujeres que realizan esos cuidados. Cómo el acompañamiento de las generaciones más jóvenes puede ayudar a preservar la agilidad mental

Los abuelos que cuidan nietos
DEPORTES
River Plate buscará pisar con

River Plate buscará pisar con fuerza en el Monumental ante Gimnasia: hora, TV y formaciones

La furia de las figuras del tenis tras la difusión del video de una jugadora rompiendo su raqueta fuera de la cancha: “¿Somos atletas o animales en un zoológico?”

Se define la Champions League con 18 partidos en simultáneo y los equipos más poderosos en riesgo

Las 8 claves de la ampliación y el techado del estadio Monumental

El ejemplar gesto de fair play de Novak Djokovic durante su impensada victoria en el Australian Open: “Él merecía ganar”

TELESHOW
Wanda Nara comenzó la mudanza

Wanda Nara comenzó la mudanza a “su casa de los sueños”, la mansión de lujo que remodeló con sofisticación y diseño

La Tora Villar recordó su romance con Maxi Kilates y aconsejó a Evangelina Anderson: “No se lo recomiendo”

Flor Torrente brilla en “Mi amiga y yo”: arte, familia y resiliencia

La vida simple de Elina y Eduardo Costantini en José Ignacio: paseos, playa y familia

Rulo Schijman vuelve con Desencriptados, el ciclo de Infobae Studio que pone a prueba el pasado de los famosos

INFOBAE AMÉRICA

Cuándo ocurrirán los próximos eclipses

Cuándo ocurrirán los próximos eclipses solares totales y por qué uno será el “eclipse del siglo”

Philip Glass canceló conciertos en el Kennedy Center por “el nuevo rumbo” político que tomó la institución

La captura de Maduro es un escenario de pesadilla para Kim Jong Un, aseguró un ex diplomático norcoreano

Advierten en Uruguay por aumento del antisemitismo y el neonazismo en sesión en memoria de víctimas del holocausto

Uruguay toma nuevas medidas por el dólar bajo y los problemas de competitividad de las exportaciones