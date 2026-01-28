El streaming de los pingüinos: cómo es la transmisión que muestra la vida de las aves marinas patagónicas

Las cámaras instaladas por la Fundación Rewilding Argentina junto a científicos del CONICET transmiten gratuitamente desde el Parque Provincial Patagonia Azul en Chubut

Observar en tiempo real la vida de los pingüinos de Magallanes, el cormorán imperial y el petrel gigante del sur en la Patagonia ya es posible para personas desde cualquier rincón del mundo.

Las cámaras remotas instaladas por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Fundación Rewilding Argentina transmiten de forma continua y gratuita el ciclo reproductivo de estas aves en el Parque Provincial Patagonia Azul, en el sur de Chubut.

Como informó Infobae, la propuesta integra tecnología avanzada y acceso sin restricciones, permitiendo observar las 24 horas las actividades en islotes de baja circulación como Isla Tova y zonas cercanas a Camarones. Las cámaras cubren todas las fases del ciclo reproductivo, desde la construcción del nido hasta la crianza y defensa de los pichones.

El sistema fue diseñado para funcionar de manera sostenible mediante paneles solares, baterías especiales y conexión satelital. Según la Fundación Rewilding Argentina, este enfoque reduce al mínimo el impacto humano y las alteraciones en la fauna, algo considerado esencial para la investigación y la conservación.

Científicos del CONICET junto a a Fundación Rewilding Argentina está transmitiendo las 24 horas desde zonas del Parque Patagonia Azul (Fundación Rewilding Argentina)

¿Dónde y hasta cuándo se puede ver el streaming de las aves marinas?

Las cámaras permanecen activas desde el inicio de la temporada de cría en octubre hasta la partida de la última especie en abril de 2026. El periodo de mayor actividad se da en primavera y verano, cuando la mayoría de las especies inicia la reproducción.

El acceso al streaming en vivo se realiza a través del canal oficial de YouTube de Rewilding Argentina. No es necesario registrarse, y los usuarios pueden ver en tiempo real con la transmisión, dejando comentarios y compartiendo momentos destacados.

Las imágenes muestran la rutina diaria de la colonia de aves marinas: relevos entre adultos para incubar, alimentación de pichones y comportamientos defensivos frente a depredadores o condiciones meteorológicas adversas. Son frecuentes las escenas en las que adultos resguardan los nidos contra fuertes vientos y lluvias, características de la región.

El Parque Provincial Patagonia Azul alberga más de trece especies de aves marinas, convirtiéndose en un refugio clave de biodiversidad nacional (Fundación Rewilding Argentina)

El doctor Flavio Quintana, investigador superior del CONICET y líder del proyecto, remarcó que la observación remota permite capturar momentos poco habituales, como el regreso de un pingüino con alimento en plena madrugada o la sincronización entre ambos padres para asegurar el cuidado de la progenie.

Este monitoreo, añadió, es clave para registrar especies que funcionan como indicadores del estado de salud del ecosistema marino-costero.

La Fundación Rewilding Argentina destacó que la transmisión permite obtener información científica sobre la reproducción, distribución y comportamiento, y reducir la intervención sobre ambientes sensibles.

El streaming en vivo de aves marinas patagónicas permite observar el ciclo reproductivo de pingüinos, cormoranes y petreles en tiempo real (Fundación Rewilding Argentina)

“Las cámaras transmiten en vivo durante las 24 h y permiten a los investigadores —y al público en general— observar aspectos sobre comportamiento y desempeño de estas aves durante todo el ciclo reproductivo”, precisó la entidad.

Según el doctor Quintana, las aves marinas actúan como “especies centinela” del ecosistema, ya que reflejan cambios en las condiciones del entorno marino. El monitoreo remoto permite activar alertas tempranas ante amenazas como residuos, alteraciones del hábitat o eventos climáticos extremos, fortaleciendo la investigación y los programas de conservación.

Las transmisiones cubren todas las fases reproductivas de las colonias, mostrando desde la construcción de nidos hasta la defensa de pichones.

“Llevamos adelante tres actividades principales de investigación. La primera es estudiar la presencia y abundancia, esto es, el tamaño de las colonias reproductoras de diferentes especies que son claves en este ecosistema. El segundo punto es: estudiamos a largo plazo parámetros de la biología reproductiva de diferentes especies de aves marinas dentro de las islas de Patagonia Azul. Y el tercer punto es que estudiamos el esfuerzo que las aves hacen para obtener alimento en el mar”, señaló Quintana en un video institucional que describe el proyecto.

De acuerdo con la Fundación Rewilding Argentina, en el Parque Provincial Patagonia Azul crían más de trece especies de aves marinas, lo que lo convierte en un refugio fundamental de biodiversidad para Argentina.

Experiencias previas del CONICET en transmisión científica incluyeron iniciativas submarinas y expediciones paleontológicas.