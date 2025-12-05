Medio Ambiente

Dónde ver el streaming del CONICET que muestra el ciclo reproductivo de las aves marinas en la Patagonia Azul

La señal, disponible las 24 horas, muestra la rutina, la crianza y el comportamiento de especies clave en uno de los refugios de biodiversidad más importantes de Argentina

Guardar
Pingüinos de Magallanes y otras
Pingüinos de Magallanes y otras aves marinas pueden observarse en vivo desde las islas de la Patagonia Azul gracias a la transmisión del CONICET (IG: andrea_benvenuti_wildlife)

Ver pingüinos y aves marinas en tiempo real ya es posible desde las islas de la Patagonia Azul, en Chubut. El CONICET está transmitiendo las 24 horas, la vida y el ciclo reproductivo de especies emblemáticas como el pingüino de Magallanes, el cormorán imperial y el petrel gigante del sur.

Esta propuesta transforma uno de los refugios de biodiversidad más inaccesibles de Argentina en una ventana digital, permitiendo que miles de usuarios, investigadores y docentes accedan a imágenes inéditas desde cualquier parte del mundo. El streaming es abierto, gratuito y puede verse durante todo el mes de diciembre, directamente por YouTube.

Las cámaras muestran el ciclo
Las cámaras muestran el ciclo reproductivo completo de las especies, incluidos comportamientos de cuidado parental y respuesta a condiciones climáticas adversas (IG: andrea_benvenuti_wildlife)

¿Dónde y cuándo ver el streaming de aves marinas en la Patagonia Azul?

Las cámaras transmiten en vivo desde el Parque Provincial Patagonia Azul, un área clave del sur de Chubut. Este parque alberga colonias de aves marinas que nidifican en islotes poco explorados, como Isla Tova y otras cercanas a Camarones.

El streaming, gestionado por el equipo de CONICET en colaboración con la Fundación Rewilding Argentina, muestra lo que sucede en el interior de los nidos, con señales de alta resolución y acceso global.

El streaming abierto y gratuito
El streaming abierto y gratuito permite el acceso global a imágenes inéditas de la fauna patagónica a través del canal de YouTube de Rewilding Argentina (IG: andrea_benvenuti_wildlife)

Las transmisiones se mantienen activas durante las 24 horas del día y cubren todo el ciclo reproductivo de los pingüinos, cormoranes y petreles: desde la construcción del nido, la incubación de los huevos, la alimentación de los polluelos y las respuestas de la colonia ante fenómenos climáticos.

El pico de actividad se da en los meses de primavera y verano austral, cuando la mayoría de las especies entra en etapa de reproducción.

El monitoreo remoto se realiza
El monitoreo remoto se realiza en el Parque Provincial Patagonia Azul, un santuario de biodiversidad en el sur de Chubut (IG: andrea_benvenuti_wildlife)

Cómo funciona el streaming del CONICET: tecnología y ciencia para la conservación

El sistema instalado en la Patagonia Azul es completamente sustentable. Las cámaras utilizan paneles solares, baterías especiales y equipos de conexión satelital para resistir las condiciones extremas del entorno marino patagónico. Todo el equipamiento se desplegó en puntos estratégicos elegidos por los científicos, lejos de las rutas de paso convencionales, para asegurar un monitoreo sin perturbar a las aves.

Según explicó Ignacio Gutiérrez, coordinador de especies en Patagonia Azul, el uso de Internet satelital facilitó superar los desafíos de conectividad en zonas aisladas, aunque la energía y el mantenimiento siguen siendo una tarea ardua por el ambiente salino y los vientos.

El sistema utiliza tecnología sustentable
El sistema utiliza tecnología sustentable con energía solar y conexión satelital, adaptada para resistir las condiciones del entorno marino (IG: andrea_benvenuti_wildlife)

Gracias a estas innovaciones, el equipo evita visitas presenciales frecuentes y minimiza el estrés sobre la fauna monitoreada.

Qué se puede ver en la transmisión en vivo de pingüinos y aves marinas

El streaming ofrece imágenes constantes de la vida cotidiana en los nidos. Se observa cómo los adultos se relevan para incubar los huevos, alimentan a sus crías y reaccionan a la llegada de depredadores o cambios bruscos en el clima. Las tormentas, frecuentes durante la temporada, impactan directamente en la dinámica de las colonias y pueden verse situaciones únicas, como pingüinos cubriendo el nido para proteger a sus pichones del viento o lluvias intensas.

Flavio Quintana, investigador superior de CONICET es el líder del proyecto, y señaló que la observación remota permite capturar momentos poco habituales, como el regreso de un pingüino con alimento en plena madrugada o la sincronización entre ambos padres para asegurar el cuidado de la progenie.

La transmisión facilita la detección
La transmisión facilita la detección de amenazas ecológicas tempranas, como residuos o alteraciones del hábitat, sin perturbar a las especies monitoreadas

Además de pingüinos de Magallanes —el mayor grupo presente en la zona—, el sistema monitorea la crianza de cormoranes imperiales y petreles gigantes, especies clave para la salud del ecosistema costero.

Acceso fácil, alcance global y utilidad educativa

Cualquier persona puede seguir en tiempo real la transmisión desde el canal de YouTube de Rewilding Argentina. También desde la página en la plataforma Explore. El acceso es libre y no requiere registro previo.

Las plataformas permiten además interactuar en vivo, dejar comentarios y compartir los momentos destacados con otros usuarios. La transmisión se convierte en una herramienta educativa de alto valor para escuelas, universidades y familias, ayudando a docentes y estudiantes a conocer de manera directa la conducta animal en ambientes silvestres reales.

Los usuarios pueden interactuar durante
Los usuarios pueden interactuar durante la emisión, comentar y compartir momentos destacados de la vida silvestre patagónica (IG: andrea_benvenuti_wildlife)

El monitoreo a distancia con cámaras, sin contacto directo, responde a la necesidad de investigar y proteger especies sensibles a la alteración humana. Este modelo ya demostró su aporte para detectar amenazas tempranas como residuos, modificaciones del hábitat o eventos climáticos extremos. Los datos obtenidos alimentan tanto investigaciones científicas como programas de conservación implementados en las áreas marinas protegidas del sur argentino.

La experiencia de streaming en la Patagonia Azul es la tercera en su tipo para CONICET, luego de transmisiones submarinas realizadas en Mar del Plata y la cobertura en tiempo real de expediciones paleontológicas en Río Negro. Cada proyecto robustece la ciencia ciudadana y fomenta la conexión entre la vida silvestre y la sociedad urbana.

Para quienes buscan ver pingüinos y aves marinas en vivo desde Chubut durante diciembre, el streaming del CONICET en Patagonia Azul es la mejor forma de presenciar la vida silvestre patagónica de cerca, sin salir de casa y con acceso a imágenes inéditas de una de las áreas más protegidas del país.

