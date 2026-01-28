Ciencia

5 factores poco conocidos que pueden provocar disfunción eréctil y anticipar problemas cardiovasculares

Un informe advirtió que ciertas prácticas cotidianas y condiciones médicas poco evidentes pueden afectar la función sexual masculina y funcionar como señales tempranas de alteraciones circulatorias y metabólicas, incluso en hombres sin antecedentes de riesgo

La disfunción eréctil suele ser un indicador temprano de alteraciones hormonales, cardiovasculares y metabólicas, lo que exige evaluación médica integral (Crédito: Freepik)

La disfunción eréctil suele asociarse con el envejecimiento o el estrés emocional en el debate público, aunque la realidad clínica es más compleja. Para muchos hombres, los primeros síntomas aparecen de manera inesperada, en momentos de la vida en los que no se consideran parte de un grupo de riesgo.

Esa sorpresa, indicaron especialistas, genera ansiedad y temor, pese a que se trata de un problema frecuente y, en numerosos casos, abordable.

Las cifras son contundentes: entre el 40% y el 50% de los hombres de entre 40 y 70 años presenta alguna dificultad para lograr o mantener una erección. A pesar de la alta prevalencia, el tema continúa siendo poco discutido.

Desde el University College London Hospitals (UCLH), la uróloga consultora Pippa Sangster, con más de 25 años de experiencia en el Servicio Nacional de Salud Británico (NHS) y especialista en salud sexual masculina, destacó que existen factores desencadenantes que suelen pasar inadvertidos y, en ocasiones, pueden anticipar enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

1. Ejercicio extremo: cuando el exceso juega en contra

La actividad física regular figura entre las recomendaciones habituales para mejorar la función eréctil y promover la salud hormonal. Sin embargo, Sangster explicó a The Telegraph que el entrenamiento de resistencia llevado al extremo, como los ultramaratones o los triatlones Ironman, puede producir efectos adversos.

El ejercicio extremo, como ultramaratones y triatlones, puede reducir la testosterona y aumentar el cortisol, afectando la función sexual masculina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista destacó que distintos estudios demostraron que este nivel de exigencia reduce la testosterona y eleva el cortisol, una hormona vinculada al estrés. La combinación de cargas excesivas, descanso insuficiente y alteraciones del sueño se traduce en fatiga persistente, menor deseo sexual y dificultades en la erección.

2. El vínculo directo con la salud cardiovascular

El aparato reproductor masculino es considerado por numerosos especialistas como una ventana al estado del sistema cardiovascular, especialmente después de los 40 años. Sus vasos sanguíneos resultan más pequeños que los coronarios, por lo que las obstrucciones asociadas al colesterol elevado se manifiestan allí primero.

Según Sangster, los hombres pueden notar una reducción del flujo sanguíneo al pene hasta cinco años antes de que surjan síntomas cardíacos evidentes. Por esta razón, la disfunción eréctil puede advertir sobre cardiopatías o diabetes tipo 2.

Especialistas advierten que la disfunción eréctil puede ser un síntoma temprano de enfermedades cardiovasculares y metabólicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En hombres de mediana edad, la evaluación médica incluye control de peso, presión arterial, colesterol, tabaquismo y consumo de alcohol, sumados a estudios para descartar diabetes. En muchos casos, la derivación a cardiología resulta tan relevante como el tratamiento específico para la erección.

3. Testosterona sin control médico

Las redes sociales impulsaron el uso de inyecciones de testosterona como supuesto recurso para mejorar energía, concentración o masa muscular. Sangster advirtió a The Telegraph que muchos hombres acceden a estos tratamientos sin análisis de sangre ni seguimiento médico adecuado.

El exceso de testosterona puede elevar la densidad de la sangre, incrementar el riesgo de coágulos y dificultar el flujo sanguíneo necesario para una erección. La especialista subrayó que, en numerosos casos, los síntomas atribuidos a un déficit hormonal responden en realidad a estrés crónico, agotamiento laboral, mala alimentación o falta de ejercicio.

4. Sueño deficiente y apnea obstructiva

La calidad del sueño ocupa un lugar central en la evaluación de la disfunción eréctil. Muchos hombres con problemas de erección y trastornos metabólicos presentan apnea obstructiva del sueño, una condición caracterizada por interrupciones repetidas de la respiración nocturna y reducción del oxígeno en sangre.

Sueño deficiente y apnea obstructiva contribuyen a problemas de erección por el impacto negativo sobre el oxígeno y las hormonas (Imagen ilustrativa Infobae)

Cada episodio de apnea genera estrés en los vasos sanguíneos y dificulta la producción de óxido nítrico, una molécula clave para el flujo sanguíneo al órgano sexual. A esto se suman hábitos como el uso de pantallas en la cama, el consumo nocturno de alcohol y la irregularidad en los horarios de descanso, factores que afectan las hormonas, la energía y la función sexual.

Curvatura del pene y enfermedad de Peyronie

La enfermedad de Peyronie representa otra causa poco conocida. Se caracteriza por la formación de tejido cicatricial fibroso dentro del aparato reproductor masculino, lo que produce curvatura anormal durante la erección, dolor en algunos casos y disfunción eréctil. Puede haber un componente genético, vinculación con traumatismos, incluidas lesiones durante relaciones sexuales, y agravamiento por tabaquismo y diabetes.

Aunque afecta hasta al 16% de los hombres, muchos desconocen su existencia. El abordaje especializado puede incluir terapia de ondas de choque de baja intensidad, tratamientos farmacológicos orales o inyectables, y cirugía en situaciones específicas.

En conjunto, estos factores demuestran que la disfunción eréctil no se limita al ámbito sexual. En la consulta clínica, suele convertirse en un indicador temprano de desequilibrios hormonales, cardiovasculares y metabólicos, lo que refuerza la necesidad de una evaluación médica integral y basada en evidencia.

