Ciencia

La enfermedad inflamatoria crónica que puede confundirse con dolor lumbar: cuáles son los síntomas

Afecta principalmente la columna vertebral y suele manifestarse en adultos jóvenes. En el Día Mundial de la espondiloartritis axial, cómo evitar daños articulares y preservar la calidad de vida de los pacientes

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Vista posterior de una figura humana erguida, con la columna vertebral iluminada desde el cuello hasta la parte baja de la espalda, sobre un fondo gris neutro.
El dolor lumbar persistente que empeora en reposo y mejora con actividad física puede indicar espondiloartritis axial en personas jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor lumbar que persiste, muchas veces atribuido a una mala postura o al estrés, puede esconder una realidad mucho más compleja. La espondiloartritis axial se manifiesta en personas jóvenes, alterando su rutina cuando el descanso, lejos de aliviar, agrava el malestar.

Este cuadro, que durante mucho tiempo pasa inadvertido, puede limitar la vida diaria si no se detecta a tiempo. Identificar la diferencia entre un dolor de espalda pasajero y uno de origen inflamatorio resulta clave.

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En el Día Mundial de la Espondiloartritis Axial, que se conmemora este sábado 2 de mayo, especialistas advierten que la incomodidad aparece habitualmente durante la noche o tras periodos de reposo, y disminuye con la actividad física. Si estos síntomas persisten por más de tres meses, es fundamental consultar a un especialista en reumatología, ya que un diagnóstico temprano permite prevenir daños articulares irreversibles.

Qué es la espondiloartritis axial y cómo afecta más allá del dolor de espalda

Infografía sobre espondiloartritis axial con ilustraciones de un hombre con dolor de espalda, radiografía, gráficos de ondas, y paneles sobre síntomas, riesgo, diagnóstico y tratamientos.
Esta infografía detalla la espondiloartritis axial, sus síntomas, factores de riesgo, importancia del diagnóstico precoz y opciones de tratamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La espondiloartritis axial constituye una enfermedad inflamatoria crónica y progresiva que compromete sobre todo la columna vertebral y las articulaciones sacroilíacas, localizadas entre la base de la columna y la pelvis. Esta inflamación puede extenderse a otras articulaciones, tendones y ligamentos, generando dolor continuo y problemas de movilidad.

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La Federación Internacional de la EspAax (ASIF) impulsa cada primer sábado de mayo el Día Mundial de la Espondiloartritis Axial, con el lema “No solo dolor de espalda”. El objetivo es visibilizar que esta condición va mucho más allá del síntoma más conocido. La enfermedad puede provocar fatiga, movilidad reducida y otras afecciones que afectan la calidad de vida, aunque muchos de estos síntomas no sean visibles de inmediato.

Ciática: Minsa advierte sobre causas, síntomas y riesgos de automedicarse ante el dolor lumbar. (Foto: Difusión)
La espondiloartritis axial es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta principalmente la columna y las articulaciones sacroilíacas (Foto: Difusión)

Las manifestaciones clínicas más frecuentes incluyen dolor lumbar persistente por más de tres meses, rigidez que mejora al moverse y empeora durante el reposo, y episodios de rigidez nocturna o matinal de 30 minutos o más. Además, la mayoría de los pacientes responde bien a los antiinflamatorios no esteroides.

La doctora Emilce Schneeberger, médica de planta de la Sección Reumatología y jefa del Departamento de Docencia e Investigación del Instituto de Rehabilitación Psicofísica de CABA, señala: “Es muy frecuente que esta condición inicie en pacientes adultos jóvenes, menores de 45 años de edad. Por eso, cualquier paciente que experimente dolor lumbar de tipo inflamatorio, es decir, que empeora con el reposo y mejora con la actividad física, y que persista por más de tres meses, debería consultar a un reumatólogo”.

Factores de riesgo y genética en la aparición de la enfermedad

Ilustración de un hombre con expresión de dolor y una mano en la espalda baja, de donde emanan líneas rojas. Hay un escritorio con laptop, silla de oficina y caja.
El diagnóstico temprano de la espondiloartritis axial reduce el riesgo de complicaciones cardiovasculares y preserva la función articular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen de la espondiloartritis axial está vinculado al sistema inmunológico. Los antecedentes familiares y la genética juegan un papel relevante en el desarrollo de la enfermedad. El marcador genético HLA-B27 aparece con frecuencia en pacientes diagnosticados, aunque su presencia solo indica una mayor probabilidad de padecer la afección.

Contrario a creencias previas, la espondiloartritis axial afecta tanto a hombres como a mujeres. No existe una predisposición exclusiva de género, y cualquier persona con antecedentes familiares debe mantenerse alerta ante la aparición de síntomas.

El diagnóstico temprano marca la diferencia

El diagnóstico temprano de la espondiloartritis axial reduce el riesgo de complicaciones cardiovasculares y preserva la función articular (Freepik)
El diagnóstico temprano de la espondiloartritis axial reduce el riesgo de complicaciones cardiovasculares y preserva la función articular (Freepik)

El diagnóstico precoz resulta fundamental para detener el avance de la enfermedad y preservar la capacidad funcional. La inflamación crónica no controlada puede afectar otros órganos y aumentar el riesgo de complicaciones cardiovasculares.

Schneeberger agregó: “Además, es importante recordar que esta enfermedad es sistémica, lo que significa que puede afectar otros órganos y sistemas del cuerpo. Si no se controla adecuadamente, la inflamación persistente puede aumentar el riesgo de complicaciones cardiovasculares, lo que hace aún más importante consultar a un especialista en reumatología para que defina el diagnóstico y el manejo oportuno”.

El tiempo promedio para el diagnóstico solía superar los siete años desde la aparición de los primeros síntomas. Actualmente, gracias a una mayor conciencia, este período se redujo a cerca de tres años y medio, según la Sección de Reumatología del Instituto de Rehabilitación Psicofísica. Un diagnóstico temprano permite controlar la actividad de la enfermedad, detener el daño estructural y mejorar la calidad de vida.

Para quienes se preguntan qué distingue a este dolor de espalda respecto a otros, la respuesta radica en su comportamiento inflamatorio: afecta a personas jóvenes, empeora en reposo (sobre todo de noche) y se alivia con el ejercicio. Reconocer estas señales es clave para acceder a un tratamiento adecuado.

Dolor lumbar crónico puede llevar a más de 60 millones de personas a tener una discapacidad.
El 64 por ciento de los pacientes con espondiloartritis axial sufre depresión y el 75 por ciento enfrenta dificultades laborales . (Foto:Captura)

Tratamientos disponibles y hábitos recomendados

El principal objetivo del tratamiento es controlar los síntomas y mejorar el pronóstico a largo plazo. La Dra. Schneeberger detalla: “El tratamiento de la espondiloartritis axial se realiza de manera escalonada, dependiendo de la intensidad de los síntomas y cómo responde cada paciente. Es muy importante que quienes la padecen mantengan hábitos saludables, como una alimentación equilibrada, controlar su peso, dejar de fumar y hacer ejercicio regularmente”.

En primera instancia, se emplean antiinflamatorios no esteroides, que alivian el dolor y la inflamación. Si la respuesta no es suficiente, existen alternativas como medicamentos biológicos y sintéticos dirigidos, los cuales permiten reducir la actividad de la enfermedad y mejorar la función.

El primer paso en el tratamiento son los antiinflamatorios no esteroides (AINEs), que no solo ayudan a aliviar el dolor, sino que también contribuyen a controlar la inflamación. Si los síntomas no mejoran, existen otras opciones terapéuticas, como los medicamentos biológicos y sintéticos dirigidos, que pueden marcar una gran diferencia en el pronóstico de estos pacientes. Hay evidencia sólida que respalda la efectividad de estos tratamientos en aliviar los síntomas, reducir la actividad de la enfermedad, detener el daño estructural mejorando la función y calidad de vida de quienes la padecen”, agrega la especialista.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El tiempo promedio para el diagnóstico bajó de siete a tres años y medio gracias a una mayor conciencia y educación sobre la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en la vida diaria y la importancia del acompañamiento

Un diagnóstico tardío retrasa el acceso a tratamientos efectivos y afecta notablemente la rutina de los pacientes. El 64% de quienes padecen espondiloartritis axial sufre de depresión, y el 75% enfrenta dificultades laborales o riesgo de dejar de trabajar.

El dolor y la rigidez dificultan tareas cotidianas como conducir, limpiar la casa o disfrutar del tiempo en familia. La presidenta de la Asociación Civil Argentina de Personas con Enfermedades Reumáticas (ACAPER), Mariana Cambiasso, advierte: “Esta enfermedad impacta de manera directa en lo laboral ya que afecta a personas jóvenes, en plena etapa productiva. El dolor y la fatiga producen ausentismo frecuente y reducen la productividad”.

El estigma de ser una “discapacidad invisible” complica la comprensión de empleadores y compañeros, y en muchos casos obliga a modificar el tipo de trabajo o adaptarse constantemente. Cambiasso agrega: “En muchos casos exige adaptación constante, ya que muchos deben cambiar de trabajo si este implicaba cargar peso o permanecer en una misma postura (sentado o de pie) por tiempo prolongado. El estigma es otra dificultad a la que se enfrentan los pacientes: al ser una ‘discapacidad invisible’ los empleadores o compañeros pueden no comprender la gravedad de los síntomas”.

salud lumbar – espalda baja - Perú - salud – 3 septiembre
El tratamiento incluye antiinflamatorios medicamentos biológicos y hábitos saludables como alimentación equilibrada y ejercicio regular (Freepik)

El impacto emocional y psicológico se suma a las limitaciones físicas. “Los pacientes muchas veces sienten incertidumbre, vinculada a la ansiedad sobre el futuro o al miedo a perder autonomía. Los trastornos de ánimo, como la depresión, o el aislamiento social, afectan la vida cotidiana de quienes conviven con esta enfermedad”, relata Cambiasso, quien destaca el valor del acompañamiento.

La Asociación ACAPER, primera y única argentina integrada a la Federación Internacional de Espondiloartritis (ASIF), nace como respuesta a la necesidad de apoyo integral. “Nuestro objetivo es poder funcionar como puente fundamental entre el diagnóstico médico y la vida real del paciente en nuestro país. Actuamos como representantes locales de los estándares de cuidado globales”, afirma su referente.

La labor de ACAPER se centra en la concientización, la educación y la defensa de derechos. “Trabajamos fuertemente para acompañar a los pacientes y creemos que es clave empoderar para transformar. Más allá de la contención emocional, también cumplimos un rol clave educándolos sobre tratamientos, en la defensa de sus derechos a través de asesoramiento legal y mediante espacios que promueven el bienestar integral”, concluye Cambiasso.

La espondiloartritis axial exige visibilización y acciones concretas para lograr diagnósticos más tempranos y un mejor acompañamiento. Reconocer sus señales y buscar ayuda profesional puede cambiar el rumbo de la vida de quienes la padecen.

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