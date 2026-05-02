Secretos de la app de citas más usada por personas LGBT: “El sexo gay sigue teniendo un gran estigma, a lo mejor estamos retrocediendo”

"Una cosa que sabemos es que estés donde estés en el mundo, estarás rodeado de gente gay. Y sabemos que en algunas partes no es tan fácil encontrarla", asegura Tristan Pineiro

Diecisiete años después de su salida al mercado, la máscara característica de Grindr revela su identidad: Tristan Pineiro, jefe de marketing de la app de citas más usada por las personas LGBTIQ+ del mundo, atiende por primera vez a un medio argentino.

Dispuesto a abordar el crecimiento, los límites, las denuncias y las estrategias de la firma desde su oficina en West Hollywood, Pineiro repasa su infancia en Menorca (España), de donde partió junto a su familia rumbo a Manchester. De esos años conserva un uso admirable del español; de su adolescencia y juventud, un conjunto de referencias estéticas propias de comienzos de los años 90 en Inglaterra. En ese orden, ¿cómo no ligar a este hombre con la acción comercial que por estos días cautiva a la audiencia de Grindr, el perfil que abrió Madonna, diva “de levante”, siempre en línea?

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El hombre detrás de los secretos “grindereros” no evade ninguna de las preguntas de Infobae.

-Sos el vocero de Grindr. Vale decir que hoy Grindr tiene una cara. Ese rostro sos vos.

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-No sé si soy “el” rostro; el rostro es el de nuestro nuestro CEO, George Harrison, que es el portavoz que siempre sale en las noticias hablando de Grindr; pero sí, cuando se trata de hablar de la comunidad y de la app, pues ahora mismo soy yo.

-¿En qué momento se encuentra Grindr, sobre todo comparado con el de otras apps de citas?

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-Ahora mismo en Grindr tenemos más de quince mil millones de usuarios cada mes en todo el mundo, en 190 países. En alguno de esos países sigue siendo ilegal la homosexualidad, pero seguimos ahí y seguimos siendo superexitosos mientras otras apps no están teniendo tanto éxito porque lo ponen bastante complicado. Con Grindr es muy fácil entrar en la app y descubrir la gente gay que hay a tu alrededor; porque una cosa que sabemos es que estés donde estés en el mundo, estarás rodeado de gente gay. Y sabemos que en algunas partes no es tan fácil encontrarla. Por desgracia, en la mayoría del mundo no es tan fácil. Teniendo una app como Grindr puedes descubrir otra gente gay para relacionarte con ella, para encuentros casuales, pero han surgido muchísimos otros usos también. Y estos usos son los usos a los cuales les estamos empezando a prestar muchísima más atención porque han surgido sin nosotros, que fuimos los primeros que empezamos en el App Store de Apple en el 2009; los primeros además utilizando la geolocalización para encontrar a otros individuos gays en el vecindario. Y sí, empezamos y seguimos siendo una app para encuentros casuales, pero también para la amistad, para armar comunidad, para el amor y para muchísimas otras cosas, porque la comunidad es diversa; quieren distintas cosas, como todos.

Entrevista a Tristan, Director de Marketing de Grindr. Se abordan la actualidad de la aplicación, su base de más de 15 millones de usuarios en 190 países, y su inicio en 2008-2009 utilizando geolocalización. La conversación se centra en la facilidad para encontrar personas de la comunidad gay y en la importancia de facilitar encuentros reales, seguros y saludables para la comunidad LGBTIQ . Se mencionan sus usos originales y los nuevos desarrollos para amistad y comunidad.

-¿Esos otros usos están vinculados a esa necesidad manifestada con fuerza este último tiempo de volver a encontrarse personalmente?

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-Absolutamente. Nuestro suceso es poder facilitar los encuentros en la vida real. Y en eso tenemos muchísimo suceso. Hay veces que la gente quiere estar sola y descubrirse a sí mismos y entonces las conversaciones que suceden en el app son súper importantes. Pero estamos enfocados en la vida real. Grindr está ahí para facilitar los encuentros en la vida real de manera segura, de manera saludable y también estamos enfocados en diseminar información para que esos encuentros sean un suceso y que la gente esté contenta, saludable y segura.

-¿Qué ha sabido y qué sabe identificar a Grindr respecto de su público?

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-Me parece que es la sencillez. Puedes entrar en Grindr en cualquier momento, en cualquier parte del mundo y en segundos puedes estar hablando con alguien que esté cerca de ti. No tienes que hacer un match; podemos empezar una cuenta con el mínimo de información porque la privacidad de nuestros usuarios es súper importante. Sabemos que por razones de política, de sociedad, de familia, de religión, hay gente que quiere ser discreta, entonces la privacidad es súper importante para nosotros, pero la privacidad también tiene que tener relación con la seguridad. Entonces sabemos algo de nuestros usuarios y de cómo se comunican y estamos utilizando muchísimo más la IA para poder detectar cuando hay peligro. Pero la verdad es que fuimos los primeros y la fuerza de Grindr es la comunidad, porque la mayoría de los usuarios globales que utilizan una app de encuentros, de citas, están en Grindr y la velocidad con la que podés comunicarte con alguien que esté a tu alrededor me parece que ese es el secreto.

-En 2018 surgieron denuncias contra la empresa relacionadas a la transmisión indebida de datos sobre la salud sexual de usuarios -estado serológico a partir del ítem VIH de los perfiles- y sobre la privacidad en general. Pienso sobre todo en la denuncia de la fundación noruega SINTEF. ¿Qué medidas tomó Grindr al respecto?

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-La privacidad es súper importante y la seguridad también. Nunca vamos a compartir los datos de ningún usuario con nadie; los mantenemos súper seguros. Estamos combatiendo siempre a la gente que quiere utilizar Grindr de manera persecutoria. El 99,9% de los usuarios lo hacen por razones por las que Grindr está construido, ¿no? Pero siempre va a haber gente que intenta utilizarlo de otras maneras para causar daño a la gente y eso es algo que estamos haciendo en moderación con humanos, con gente que está ahí moderando la app, que está detectando peligros; la IA nos ayuda muchísimo más a detectarlo también y la verdad es que esta gente también está usando información artificial para intentar entrar en Grindr. Entonces es algo contra lo que estamos luchando y que estamos mejorando siempre. Lo que sí puedo decir es que es una app segura. Habrá cosas que pasan porque no podemos controlar lo que pasa cuando la gente se encuentra en la vida real. Lo que sí podemos hacer es darles maneras de poder protegerse, darles datos, darles información, darles recursos para poder protegerse lo máximo posible. Por ejemplo, intentamos recomendar que la gente haga una llamada de vídeo antes de encontrarse, que se encuentren en un sitio público, que se comuniquen con algún amigo, con algún familiar, y les informen adónde van y otras maneras de protegerse también. Pero los humanos somos humanos y a veces pues pasan cosas que no deberían pasar.

Este video presenta una entrevista con el Director de Marketing de Grindr. En la conversación se abordan temas como el servicio Health Center, la visibilidad del estado de VIH, la eliminación del filtro de origen étnico en la aplicación y el comportamiento de uso de Grindr durante eventos masivos, incluyendo convenciones políticas.

-Conservan sus colores originales y en buena medida su diseño original desde hace diecisiete años. Al igual que el logo, ese es un imaginario que remite a aventura, misterio, clandestinidad, a diferencia de otras apps que tienen una estética más luminosa. ¿Qué comunica Grindr?

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-Grindr ha sido exitosa también por su estética me parece. Porque la máscara todo el mundo la conoce, el sonido de los mensajes es reconocido y queremos conservar esa estética que es más sexy, más real. Mucha gente cree que la máscara es para esconderse detrás de ella. Pero nosotros la vemos como una máscara que te ponés como usuario y que te revela un mundo gay que está a tu alrededor. Es como una máscara de IA: te la ponés y ella te muestra la comunidad que está alrededor de ti: bares, playas, hoteles, negocios, equipos de deportes… Esa máscara revela cosas que en la vida real, en la mayoría del mundo, a lo mejor no podrías ver, porque no es tan seguro, no es tan posible. Somos una comunidad que está en minoría aún y es algo que no vamos a cambiar y vamos a conservar siempre.

-Recordarás especialmente la historia de Manuel Guerrero Aviña, ciudadano mexicano residente en Doha, capturado por la policía catarí en 2024 a través de un perfil falso de Grindr. Manuel fue privado de su libertad, torturado y como persona que vive con VIH su tortura fue especialmente cruel por parte del estado. Recupero su historia por algo que mencionaste: los Estados en los que la población LGBTIQ+ es perseguida, criminalizada y condenada, y en los que -claro- este tipo de aplicaciones están prohibidas aunque son usadas como herramientas de persecución. ¿Qué hace la empresa, por ejemplo, en Irán, en Corea del Sur, en Corea del Norte, en Cuba?

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-Estamos en 60 países y territorios donde sigue siendo ilegal o extremadamente difícil ser una persona LGBTIQ+. Y siempre estamos en diálogo con organizaciones, con ONGs locales y con organizaciones de Derechos Humanos en esos países para consultar si deberíamos estar ahí, si estamos poniendo a la comunidad en peligro por estar ahí. Y siempre nos viene esta respuesta: que sin nosotros la comunidad no podría encontrarse y estaría súper aislada. Y también con estas organizaciones encontramos maneras de diseminar por la app información de seguridad, de salud mental y de salud sexual que sin Grindr no habría manera de poder comunicar, porque no lo pueden hacer por los medios de prensa o por vías gubernamentales. Es un diálogo que siempre tenemos abierto. En esos países hay casos como el que mencionaste que son verdaderamente terribles y hacemos todo lo posible por evitarlos y por tener información para los usuarios. Por ejemplo, cuando abren la app en ciertos países hay un mensaje antes para darles avisos de cómo mantenerse seguros.

-¿Qué pasa hoy en Estados Unidos?

-En Estados Unidos el 35% de las parejas compuestas por hombres ha sido forjada, aproximadamente, a través de Grindr. Aunque siempre hemos sido y seguiremos siendo principalmente una app para los encuentros casuales, surgen muchísimas otras cosas, amistades, bodas, todo tipo de relaciones. Mi mejor amigo está casado hace casi diez años y encontró a su marido en Grindr. Siguen juntos. Pero sigue habiendo un poco de estigma. Por ejemplo él me comentó -porque yo era el padrino en su boda- que cuando hablase de ello no le dijera a nadie que se encontraron en Grindr. Como padrino se lo conté a todo el mundo porque estaba súper orgulloso. Y vengo ahora mismo de un crucero gay donde estábamos trabajando y había tantas historias… Seguimos estando en el centro de la cultura gay en los Estados Unidos. Aportamos muchísima alegría al mundo.

La entrevista con Tristan Pineiro, Director de Marketing de Grindr, aborda la privacidad de los usuarios, la seguridad de la plataforma y el uso de inteligencia artificial en la aplicación.

-Hay una diferencia importante entre aquellos usuarios que pueden pagar el servicio premium -y Grindr tiene muchos servicios de ese nivel- y los que no. ¿Cómo absorben esa desigualdad?

-Más del 90% de nuestros usuarios están en la versión gratis, que es pagada por los anuncios. Somos una plataforma de anuncios también y hay anuncios que pagan la experiencia gratis, donde sigue habiendo muchísima funcionalidad. No hay límite en los mensajes que puedes mandar, puedes comunicarte todo lo que quieras con la gente que está cerca de ti. Es verdad que somos un negocio y hay una funcionalidad extra donde puedes ver más perfiles, puedes comunicarte con gente que esté en otras ciudades. Hay otros filtros para encontrar gente que a lo mejor sea más de tu gusto y así es como funciona el negocio.

-Mencionaste el estigma: el estigma de contar o no contar, por ejemplo, que tu vínculo empezó a través de Grindr. ¿Pero el estigma está vinculado también, a tu criterio, con el hecho de que muchas veces las relaciones que esta app facilita son relaciones de sexo ocasional? Y a la vez, ¿crées que el estigma tiene que ver también con que -en general- en la población LGBTQI+ (públicamente, al menos) es mayor el porcentaje de vínculos que no son estrictamente monogámicos?

-Es precisamente eso y va cambiando. A lo mejor ahora estamos retrocediendo un poco. Y lo que ha pasado en estos diecisiete años de Grindr es que para bien o para mal somos casi sinónimo de sexo gay. Y el sexo gay sigue teniendo un gran estigma en toda la población por razones -como ya he mencionado- de política, de religión, de familia, de sociedad y por razones incluso internalizadas en la propia comunidad. Nosotros notamos que la gente usa Grindr y después saca la aplicación porque les da vergüenza y eso es algo mayor que Grindr, ¿no? Es una conversación que está pasando a nivel global.

"Estamos en 60 países y territorios donde sigue siendo ilegal o extremadamente difícil ser una persona LGBTIQ+. Sin nosotros la comunidad no podría encontrarse y estaría súper aislada", dice Tristan

-¿A qué obedece el ítem de los perfiles que propone que cada usuario informe sobre su situación frente al VIH?

-Siempre ha estado ahí para desestigmatizar la conversación y nunca ha sido obligatorio. Estamos mejorando las herramientas para facilitar la conversación un poco más.

-Sí intentaron eliminar “origen étnico” y entiendo que es una discusión hacia el interior de la empresa.

-Sí, fue una conversación complicada y sigue siendo complicada. El origen étnico sigue estando ahí. Lo que eliminamos fue poder filtrar por origen étnico debido a la fetichización. Y fue en conversación con distintos miembros de la comunidad y sigue siendo una conversación que tenemos porque hay gente que la quiere, hay gente que no la quiere.

-Hay una anécdota poco conocida en Estados Unidos: durante la Convención Republicana de 2024 en Milwaukee, Grindr registró una saturación de su servicio. En una convención republicana, insisto. Eso fue leído como presencia mayoritaria de gays pero también fue leído como actitud policíaca: poder detectar cuántos gays, o potenciales gays, u hombres potencialmente interesados en otros hombres había allí. ¿Han registrado otros episodios semejantes?

-La verdad es que en cualquier sitio donde haya muchísima gente, sea un concierto, un partido de fútbol, un encuentro político, va a gente usando Grindr. Y esta cuestión del Partido Republicano es una historia que nos persigue, pero la verdad es que sería lo mismo en un concierto de Madonna o en un partido de fútbol o en cualquier sitio donde haya mucha gente. Estés donde estés va a haber gente gay y mucha gente gay está usando Grindr.