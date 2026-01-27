Días nublados en la costa: cómo influye el mal tiempo en el ánimo y la salud mental, según expertos

Especialistas señalan que los días nublados alteran el ritmo biológico y el estado de ánimo en algunas personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nubes grises y lluvia están afectando la Costa Atlántica. Los pronósticos anuncian cielo cubierto en Mar del Plata, Pinamar y precipitaciones en Punta del Este. Más allá de no poder disfrutar del mar a pleno y estar al aire libre, los días nublados pueden influir sobre el estado de ánimo y no es solo una sensación: la ciencia lo ha comprobado.

Diversos estudios han demostrado que la falta de luz solar impacta en el bienestar emocional, en ciertas épocas del año, pero también en una sucesión de días grises.

La influencia de la luz natural en las primeras horas del día resulta determinante para el ajuste del reloj biológico, lo que permite al organismo activarse y después lograr un descanso reparador durante la noche. Cuando la luz solar está ausente, el cuerpo produce menos serotonina, principal hormona relacionada con el bienestar. Esta reducción explica la tendencia a tener un “bajón” de ánimo en los días grises, aunque sucedan en verano.

Anteriormente, el doctor Diego Golombek, investigador superior del Conicet en la Universidad de San Andrés y en la Universidad Nacional de Quilmes, explicó a Infobae que existen numerosos trabajos que demuestran la importancia de un adecuado ciclo de luz. “Pero lo novedoso es que esta sincronización repercute en muchos ámbitos de la salud, no solo en el sueño, sino también en el metabolismo, el sistema inmune, el sistema cardiovascular y hasta en el estado de ánimo”.

Por qué los días grises afectan el bienestar emocional

La falta de luz solar en días grises puede causar desánimo y fatiga, advierten expertos (EFE/Juan Herrero)

Estefanía Vieites, psicóloga y especialista en terapia cognitivo conductual, explicó en El HuffPost que el mal tiempo y los días nublados pueden condicionar, afectar el estado de ánimo e influir debido a numerosos factores.

Según la experta, no poder llevar a cabo actividades al aire libre y en la naturaleza, que impliquen una “mayor interacción social con personas con las que hablar, pasar el rato o ir a la plaza es un aspecto muy limitante", que produce una baja del estado de ánimo.

Además, de acuerdo a la psicóloga, existen tres factores decisivos:

La vitamina D La melatonina La serotonina

La ausencia de vitamina D, provocada por la falta de sol, es clave para sentir una menor energía, según la experta.

La serotonina, una hormona clave en nuestro bienestar, activa su producción con la luz solar. Si el día está nublado, no producimos la serotonina que se libera de forma habitual en el cuerpo.

Una pareja joven, abrigada con un suéter y manta, observa pensativa desde la ventana una ciudad bajo la lluvia. El ambiente acogedor se completa con una planta y una taza de café caliente, evocando tranquilidad y reflexión en un día lluvioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la melatonina —hormona asociada al sueño— puede activarse durante el día por la falta de luz, generando síntomas como somnolencia y desánimo. Estas sensaciones suelen desaparecer cuando la luminosidad natural mejora, restableciendo el equilibrio emocional.

“Es una hormona que produce nuestro cuerpo y que en el momento en que descienden los niveles de luz solar, se activa en gran medida, lo que facilita conciliar el sueño” pero inevitablemente “va acompañado a un cuadro de tristeza o depresivo”, tal como señaló Vieites.

Y completó que su ausencia causa que “las personas estén más cansadas, somnolientas y menos enérgicas. Y por consecuencia, todo esto va en detrimento de la motivación para realizar actividades, y principalmente, al aire libre", indicó.

En tanto, la melatonina y la serotonina están asociadas, ya que cuando una sube, la otra baja, de modo que si se producen unos altos niveles de la primera, inevitablemente descienden los de la segunda, explicó.

Qué es el trastorno afectivo estacional

Menos sol reduce la serotonina, lo que afecta el ánimo y la energía (Imagen ilustrativa Infobae)

El trastorno afectivo estacional (TAE) es un tipo de depresión relacionado con los cambios de estación que aparece principalmente en otoño e invierno. De todos modos, los especialistas aclaran que este fenómeno no se limita únicamente a épocas frías, ya que también puede observarse en primavera —relacionado con la astenia primaveral y desajustes del reloj biológico— e incluso en verano, cuando predominan los días soleados y prolongados.

Golombek explicó que el trastorno afectivo estacional (en inglés SAD, por sus siglas Seasonal Affective Disorder) “se trata con psicoterapia, farmacología, etc., pero a diferencias de otros tipos de depresión también se la puede tratar con luz, fototerapia, luminoterapia, que si bien no cura, sí puede hacer que los síntomas disminuyan hasta que vuelva la luz natural y desaparezcan al menos por un tiempo, porque es una enfermedad periódica”.

Existen casos particulares como el TAE veraniego o TAE inverso. El calor y el exceso de luminosidad afectan negativamente a algunas personas, que experimentan incomodidad y alteraciones emocionales durante el verano. Para este grupo, una jornada nublada puede traer alivio y mejora en el ánimo, alterando la percepción común sobre los efectos del mal tiempo.

Consejos para mantener en forma el ritmo biológico

La luz natural es clave para el bienestar emocional y el equilibrio del sueño

El doctor Golombek brindó los siguientes:

Exponerse a la luz solar. “Es la nafta del reloj biológico y para mantenerlo bien, sincronizado, escuchar el tic tac del reloj, hay personas más matutinas y más vespertinas y cuanto más uno pueda respetar estos mandatos, estos mandatos cronopios o mandatos cronobiológicos, mejor le va a ir”.

Realizar ejercicio durante el día

Evitar la luz de las pantallas durante la noche

Dormir en un lugar adecuado, silencioso, oscuro y templado

Separar el horario de la cena del horario de irse a dormir