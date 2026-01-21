Ciencia

Dormir menos de seis horas al día daña tanto al cerebro como consumir alcohol

La consecuencia de un descanso insuficiente se refleja en la atención, la memoria y el sistema inmune según expertos

Guardar
No dormir bien puede tener
No dormir bien puede tener un grave impacto en la salud que va más allá de la sensación de cansancio pues se ha encontrado que esta relacionado con problemas neurológicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir menos de seis horas por noche conlleva riesgos para el organismo equiparables al consumo diario de seis cervezas, según un estudio publicado en la revista Nature.

Así lo señalan investigaciones recientes que advierten que la privación de sueño reduce la atención y el juicio a niveles semejantes a una concentración de alcohol en sangre del 0,05 %, superando incluso el límite legal para conducir en muchos países.

Especialistas aseguran que permanecer despierto durante 17 o 19 horas basta para observar una disminución marcada en la memoria, la coordinación y la capacidad de decisión, lo cual puede afectar en gran medida la calidad de vida.

Pero sus efectos no son solo a carto plazo sino que este deterioro también eleva el riesgo de desarrollar enfermedades neurológicas, incluidas la demencia y otros trastornos cognitivos, de acuerdo con Nature.

La reducción crónica de horas
La reducción crónica de horas en la cama deteriora el juicio y altera hormonas vitales, incrementando enfermedades neurológicas y complicando el control del peso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectos inmediatos y consecuencias a largo plazo

El daño generado por dormir menos de seis horas se hace evidente desde la primera jornada, afectando la concentración y las habilidades ejecutivas, según publicaciones en Nature.

Al persistir esta privación de sueño, las deficiencias en atención y juicio se agravan, comprometiendo la memoria y la toma de decisiones.

Además, los estudios reportan que el déficit crónico de sueño incrementa la probabilidad de infecciones y enfermedades cardiovasculares, y eleva los riesgos de padecer diabetes tipo 2, obesidad y deterioro cognitivo permanente.

Lo anterior se debe a que durante el descanso nocturno, el cerebro elimina metabolitos tóxicos como el beta-amiloide, cuya acumulación está relacionada directamente con la aparición del Alzheimer; dormir menos obstaculiza este proceso, anticipando un aumento de trastornos neurodegenerativos en las próximas generaciones.

Ante este panorama la Sociedad Española del Sueño advierte que los adolescentes duermen apenas entre seis y seis horas y media cada noche, cuando deberían descansar entre ocho y diez horas.

Para la neuróloga Mary Carskadon, citada por TN, la obligación de madrugar para asistir a clases genera somnolencia diurna y menor rendimiento en los jóvenes, ya que el horario escolar temprano entra en conflicto con la biología del sueño adolescente.

Pero no es la única etapa de la vida donde existe este riesgo, ya que en la edad adulta y en la vejez, el impacto negativo de dormir poco se intensifica pues un sueño reducido disminuye la capacidad del sistema inmunológico, altera la regulación hormonal y multiplica las variaciones del estado de ánimo.

Dormir poco aumenta la probabilidad
Dormir poco aumenta la probabilidad de desarrollar demencia y deterioro cognitivo, igualando los riesgos del consumo frecuente de alcohol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hábitos saludables para el descanso y advertencias con el alcohol

Expertos coinciden en que la higiene del sueño —hábitos regulares de descanso— es clave para prevenir los efectos negativos del déficit de sueño.

Establecer horarios fijos, limitar el uso de pantallas antes de dormir y mantener un ambiente oscuro, ventilado y silencioso en el dormitorio forman parte de estas recomendaciones. Actividades tranquilas, como la lectura o la meditación, contribuyen a facilitar el inicio del sueño.

Respetar una rutina de descanso adecuada fortalece tanto la salud física como la estabilidad mental y emocional con el paso del tiempo.

Temas Relacionados

Privación de sueñoEfectos del sueño insuficienteAlzheimerAdolescentes y sueñoSociedad Española del SueñoHigiene del sueño

Últimas Noticias

La ciencia revela por qué una buena explicación hace más confiables los recuerdos

Los investigadores observaron cómo cambian —o no— los relatos cuando pasa el tiempo entre un hecho y su evocación. Por qué estos datos podrían influir en la manera en que se valoran testimonios y declaraciones

La ciencia revela por qué

La inteligencia artificial será clave en el desarrollo farmacéutico a partir de 2026

Expertos del sector prevén que la IA pasará de ser una herramienta complementaria a dirigir los procesos de investigación y selección de nuevos medicamentos biológicos en la industria farmacéutica desde el 2026

La inteligencia artificial será clave

Descubren un vínculo inesperado entre los pensamientos positivos y la respuesta inmunitaria

Un ensayo de la Universidad de Tel Aviv encontró que adultos que practicaron estrategias mentales optimistas produjeron más anticuerpos, aunque esto aún no implica un beneficio clínico comprobado

Descubren un vínculo inesperado entre

Un estudio mostró cómo el amor materno deja huella en el cerebro de los caballos

Un estudio en Francia demostró que los potrillos que permanecen junto a sus progenitoras desarrollan mayor sociabilidad, exploran más y muestran menores niveles de estrés. Por qué el hallazgo puede impulsar nuevas prácticas en bienestar animal

Un estudio mostró cómo el

Cómo funciona el collar inteligente que devuelve la voz a los pacientes tras un ACV

El dispositivo Revoice, desarrollado en la Universidad de Cambridge, combina sensores ultrasensibles con IA para asistir a personas con problemas de comunicación tras un accidente cerebrovascular

Cómo funciona el collar inteligente
DEPORTES
Rolando Schiavi arremetió contra Riquelme

Rolando Schiavi arremetió contra Riquelme por el mercado de pases: la contundente frase que hizo ruido en Boca

10 frases de Mastantuono tras hacer historia en Champions con el Madrid: su enfática reacción a las críticas y la comparación con Messi

El festejo de Bellingham tras ser acusado de “borracho”, el enojo de Lautaro Martínez y el gol del Cuti Romero: las perlitas de Champions

El Challenger 125 de Rosario tendrá a un Top 50: Camilo Ugo Carabelli recibió una invitación especial para defender el título

Los mejores memes de Mastantuono tras su brillante actuación en Champions ante Monaco: del look Eminem al singular posteo del Madrid

TELESHOW
Santiago del Moro presentó la

Santiago del Moro presentó la nueva casa de Gran Hermano: playa artificial y un escenario de película

El enojo de Cecilia Roth con Intrusos: “No me provoques y apagá la cámara”

Nueva vida en la Patagonia: Juliana Awada apuesta por la serenidad y el entorno natural tras su separación

Luisana Lopilato extraña Argentina y promete venir más seguido: “Quiero volver a perderme en sus paisajes”

“Soda Stereo me pareció siempre una porquería”, la antigua grieta rockera que reabrió Germán Daffunchio

INFOBAE AMÉRICA

Persecución en Cuba: la dictadura

Persecución en Cuba: la dictadura intensifica la vigilancia digital para reprimir el disenso

La falta de transparencia del régimen de Irán sobre su programa nuclear pone en alerta al OIEA

Estados Unidos anunció el fin de su apoyo militar a las Fuerzas Democráticas Sirias

Por qué el Reino Unido resolvió entregar las Islas Chagos a Mauricio

“Teherán huele a muerte”: el régimen de Irán profundiza el apagón para contener las masivas protestas