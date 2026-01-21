Dormir menos de seis horas al día daña tanto al cerebro como consumir alcohol

No dormir bien puede tener un grave impacto en la salud que va más allá de la sensación de cansancio pues se ha encontrado que esta relacionado con problemas neurológicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir menos de seis horas por noche conlleva riesgos para el organismo equiparables al consumo diario de seis cervezas, según un estudio publicado en la revista Nature.

Así lo señalan investigaciones recientes que advierten que la privación de sueño reduce la atención y el juicio a niveles semejantes a una concentración de alcohol en sangre del 0,05 %, superando incluso el límite legal para conducir en muchos países.

Especialistas aseguran que permanecer despierto durante 17 o 19 horas basta para observar una disminución marcada en la memoria, la coordinación y la capacidad de decisión, lo cual puede afectar en gran medida la calidad de vida.

Pero sus efectos no son solo a carto plazo sino que este deterioro también eleva el riesgo de desarrollar enfermedades neurológicas, incluidas la demencia y otros trastornos cognitivos, de acuerdo con Nature.

La reducción crónica de horas en la cama deteriora el juicio y altera hormonas vitales, incrementando enfermedades neurológicas y complicando el control del peso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectos inmediatos y consecuencias a largo plazo

El daño generado por dormir menos de seis horas se hace evidente desde la primera jornada, afectando la concentración y las habilidades ejecutivas, según publicaciones en Nature.

Al persistir esta privación de sueño, las deficiencias en atención y juicio se agravan, comprometiendo la memoria y la toma de decisiones.

Además, los estudios reportan que el déficit crónico de sueño incrementa la probabilidad de infecciones y enfermedades cardiovasculares, y eleva los riesgos de padecer diabetes tipo 2, obesidad y deterioro cognitivo permanente.

Lo anterior se debe a que durante el descanso nocturno, el cerebro elimina metabolitos tóxicos como el beta-amiloide, cuya acumulación está relacionada directamente con la aparición del Alzheimer; dormir menos obstaculiza este proceso, anticipando un aumento de trastornos neurodegenerativos en las próximas generaciones.

Ante este panorama la Sociedad Española del Sueño advierte que los adolescentes duermen apenas entre seis y seis horas y media cada noche, cuando deberían descansar entre ocho y diez horas.

Para la neuróloga Mary Carskadon, citada por TN, la obligación de madrugar para asistir a clases genera somnolencia diurna y menor rendimiento en los jóvenes, ya que el horario escolar temprano entra en conflicto con la biología del sueño adolescente.

Pero no es la única etapa de la vida donde existe este riesgo, ya que en la edad adulta y en la vejez, el impacto negativo de dormir poco se intensifica pues un sueño reducido disminuye la capacidad del sistema inmunológico, altera la regulación hormonal y multiplica las variaciones del estado de ánimo.

Dormir poco aumenta la probabilidad de desarrollar demencia y deterioro cognitivo, igualando los riesgos del consumo frecuente de alcohol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hábitos saludables para el descanso y advertencias con el alcohol

Expertos coinciden en que la higiene del sueño —hábitos regulares de descanso— es clave para prevenir los efectos negativos del déficit de sueño.

Establecer horarios fijos, limitar el uso de pantallas antes de dormir y mantener un ambiente oscuro, ventilado y silencioso en el dormitorio forman parte de estas recomendaciones. Actividades tranquilas, como la lectura o la meditación, contribuyen a facilitar el inicio del sueño.

Respetar una rutina de descanso adecuada fortalece tanto la salud física como la estabilidad mental y emocional con el paso del tiempo.