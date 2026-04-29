Economía

El Ministerio de Capital Humano y Axion Energy firmaron un acuerdo para brindar formación laboral

El convenio permitirá que los interesados puedan acceder a capacitaciones orientadas a la atención al cliente, resolución de conflictos y trabajo en equipo

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Axion Energy - Capital Humano
Agustín Agraz, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la empresa y Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano

Un acuerdo entre el Ministerio de Capital Humano y Axion Energy permitirá que participantes seleccionados accedan a capacitaciones laborales orientadas a la atención al cliente, resolución de conflictos y trabajo en equipo.

El convenio fue firmado por Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano de la Nación, y Agustín Agraz, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Axión Energy.

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De esta manera, se concretó una alianza estratégica orientada a ofrecer capacitación gratuita en “Herramientas para la Atención al Cliente”. El entendimiento, firmado por la Pettovello, el secretario de Trabajo Julio Cordero y el Agraz, forma parte de las iniciativas de articulación entre el sector público y privado destinadas a facilitar el acceso al empleo y fortalecer las competencias laborales de los participantes.

Según Pan American Energy (PAE), el grupo empresario de la familia Bulgheroni, dueño de la cadena nacional de estaciones de servicio, el programa busca dotar a los beneficiarios de herramientas concretas para enfrentar los requerimientos actuales y ganar habilidades que les permitan destacarse en entornos de alta exigencia.

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“En AXION energy creemos que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo de la comunidad, y que el sector privado tiene un rol activo en aportar recursos, innovación y visión para fortalecer la gestión estatal. Nuestra experiencia demuestra que, cuando trabajamos junto al Estado —especialmente incorporando tecnología—, la educación se convierte en la mejor inversión para el desarrollo de la comunidad”, sostuvo Agraz.

Pettovello
La ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, firmó un acuerdo con Axion Energy para capacitar a jóvenes mayores de 18 años.

Por su parte, la titular de la cartera de Capital Humano celebró el acuerdo con la petrolera y destacó el rol de su propia dependencia en este tipo de programas. “En el Centro de Formación Capital Humano seguimos fortaleciendo las habilidades para el trabajo”, indicó Sandra Pettovello a través de su cuenta oficial de X.

El programa está dirigido a jóvenes mayores de 18 años que hayan terminado la escuela secundaria y formen parte de la propuesta formativa del Ministerio de Capital Humano. La capacitación, con un cupo de entre 35 y 40 asistentes, se dictará en el Centro de Formación del Ministerio, ubicado en Av. Paz Soldán 5200, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La inscripción se realizará durante la última semana de abril.

La cursada abarca 40 horas en total, combinando 24 horas de modalidad asincrónica y 16 horas presenciales. El temario incluye recursos orientados al análisis del lenguaje corporal y el uso de la voz en la interacción con clientes, así como la aplicación del método HEART (Escuchar, Disculparse, Agradecer, Empatizar y Resolver), enfocado en la gestión de situaciones complejas. También se abordarán habilidades como la proactividad, el cumplimiento de objetivos y las técnicas de venta, que se pondrán en práctica a través de ejercicios interactivos, simulaciones y dinámicas de teatro, con el fin de potenciar la capacidad de análisis y la creatividad en contextos reales.

El objetivo es brindar herramientas que permitan profesionalizar la atención al público y optimizar la experiencia de servicio.

AXION energy, en línea con su estrategia de innovación en la red de estaciones de servicio, impulsa diversas acciones educativas. Entre ellas se destaca el Programa Lazos, centrado en el acompañamiento de estudiantes del último año de secundaria en Campana, donde la empresa cuenta con una refinería. Esta iniciativa busca facilitar la finalización de los estudios y la inserción laboral, trabajando aspectos como la orientación vocacional, la preparación para el empleo y el desarrollo personal. Más de 1.100 jóvenes participan cada año, lo que refleja el compromiso de la compañía con la formación y el crecimiento de las nuevas generaciones.

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