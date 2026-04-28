Hito en neurociencia: recrean en laboratorio la glándula que produce melatonina y regula el sueño

Científicos de Yale desarrollan organoides funcionales de glándula pineal capaces de producir y liberar melatonina en laboratorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir bien no es solo una cuestión de descanso: es un proceso biológico clave que impacta en la memoria, el estado de ánimo y la salud general. Cuando ese equilibrio se altera, pueden aparecer desde dificultades para conciliar el sueño hasta trastornos neurológicos complejos.

En ese escenario, un avance reciente de investigadores de Yale University aporta una herramienta inédita para entender mejor qué ocurre en el cerebro cuando esos mecanismos fallan.

PUBLICIDAD

El equipo logró desarrollar en laboratorio estructuras celulares conocidas como organoides —versiones en miniatura de órganos humanos— capaces de imitar la función de la glándula pineal, una pequeña región del cerebro responsable de producir melatonina, la hormona que regula los ciclos de sueño y vigilia.

Este logro permite estudiar, en condiciones controladas, cómo se originan ciertas alteraciones y cómo podrían tratarse en el futuro. Los resultados fueron publicados en la revista Cell Stem Cell.

PUBLICIDAD

Qué son los organoides y por qué representan un avance

Los organoides son modelos tridimensionales creados a partir de células madre que, bajo condiciones específicas, pueden organizarse y comportarse de manera similar a un órgano real. En términos simples, funcionan como “mini versiones” de partes del cuerpo, útiles para investigar enfermedades sin intervenir directamente en personas.

Los organoides creados reproducen funciones clave de la glándula pineal humana y muestran respuestas a señales que desencadenan la secreción de melatonina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo liderado por el genetista In-Hyun Park tardó cerca de un año en encontrar las condiciones adecuadas para que las células madre se diferenciaran correctamente. Esto implicó ajustar con precisión el entorno químico y los tiempos de exposición a distintas sustancias hasta lograr un tejido capaz de producir melatonina por sí mismo.

PUBLICIDAD

Una vez conseguido, los investigadores comprobaron que estas estructuras no solo generaban la hormona, sino que también la acumulaban, reproduciendo así una de las funciones centrales de la glándula original.

Validación experimental: funcionalidad y pruebas en modelos animales

Uno de los pasos más importantes fue verificar que estos modelos no solo producían melatonina, sino que también podían liberarla de manera similar a como ocurre en el cuerpo humano.

PUBLICIDAD

Para hacerlo, los científicos conectaron el organoide con otro modelo que representaba un conjunto de neuronas encargado de activar la secreción hormonal. Cuando este sistema fue estimulado, la estructura liberó melatonina, demostrando que podía responder a señales externas.

El uso de organoides permite analizar a nivel celular las causas de alteraciones en el descanso, impacto en el sistema nervioso y posibles tratamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experimento fue aún más lejos: los investigadores reemplazaron la glándula pineal de ratones por estos organoides. Los animales continuaron presentando niveles de melatonina en sangre, lo que sugiere que el modelo no solo funciona en laboratorio, sino también dentro de un organismo vivo.

PUBLICIDAD

Este punto es clave, ya que valida el uso de estos sistemas como una herramienta confiable para estudiar funciones biológicas complejas.

Aplicaciones en el estudio de trastornos del sueño y enfermedades neurológicas

La glándula pineal cumple un rol central en la regulación del llamado reloj biológico, el sistema interno que organiza los ritmos diarios del cuerpo. Cuando este mecanismo se altera, pueden aparecer problemas como insomnio, dificultades cognitivas o cambios en el estado de ánimo.

PUBLICIDAD

Además, muchas enfermedades neurológicas y psiquiátricas presentan alteraciones en el descanso. Entre ellas se encuentran el trastorno del espectro autista (TEA), la depresión, el síndrome de Angelman y patologías neurodegenerativas como el alzhéimer.

El desarrollo de organoides propone futuras aplicaciones clínicas, como restaurar funciones cerebrales alteradas o probar terapias sin intervención humana directa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gracias a estos nuevos modelos, los científicos pueden recrear esas condiciones en laboratorio y analizar qué ocurre a nivel celular. Esto permite observar, por ejemplo, cómo cambios en la producción de melatonina impactan en el funcionamiento del sistema nervioso.

PUBLICIDAD

También ofrece la posibilidad de probar distintas intervenciones antes de aplicarlas en humanos, lo que representa un paso importante en el desarrollo de tratamientos más precisos.

Hallazgos inesperados en enfermedades genéticas

Uno de los aspectos más llamativos del estudio surgió al trabajar con células de personas con síndrome de Angelman, un trastorno genético que afecta el desarrollo neurológico.

PUBLICIDAD

Los organoides creados a partir de estas células no solo eran más pequeños, sino que además desarrollaban estructuras inusuales. En lugar de comportarse como tejido pineal, algunas células adquirían características similares a otro tipo de tejido cerebral encargado de producir líquido cefalorraquídeo.

El análisis mostró que los genes vinculados a la producción de melatonina estaban prácticamente inactivos, mientras que otros relacionados con este nuevo tejido se encontraban activados.

Este cambio sugiere que, en ciertas condiciones, las células pueden modificar su función original, lo que podría explicar parte de las alteraciones del sueño observadas en estos pacientes.

Qué podría cambiar a partir de este desarrollo

Este avance representa un paso clave hacia una medicina de precisión en neurociencias, al facilitar el estudio de procesos difíciles de observar en el cerebro humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del valor para la investigación básica, este avance abre la puerta a posibles aplicaciones clínicas. Una de las líneas que explora el equipo es la posibilidad de utilizar células derivadas de estos modelos para tratamientos futuros.

En escenarios más complejos, incluso se plantea la generación de estructuras completas que puedan integrarse en el organismo para restaurar funciones alteradas.

Por ahora, el foco está en utilizar estos sistemas para comprender mejor los mecanismos del sueño y acelerar el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas. Poder estudiar estos procesos en un entorno controlado permite avanzar con mayor precisión y reducir la incertidumbre en etapas tempranas de investigación.

Un paso hacia una medicina más precisa

La creación de modelos funcionales de esta región cerebral representa un avance significativo en el campo de la neurociencia. Al permitir observar cómo se comportan las células en condiciones normales y patológicas, estos sistemas ofrecen una ventana directa a procesos que antes eran difíciles de estudiar.

Si bien todavía quedan etapas por recorrer antes de trasladar estos hallazgos a la práctica clínica, el desarrollo marca un cambio en la forma de investigar el cerebro y sus trastornos.