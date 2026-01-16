Un nuevo biomarcador cerebral podría transformar la detección temprana del Alzheimer

El registro de patrones eléctricos en el cerebro abre nuevas posibilidades para diagnosticar el Alzheimer antes de que aparezcan los síntomas graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo internacional liderado por la profesora Stephanie Jones en Brown University y la Universidad Complutense de Madrid identificó una señal cerebral capaz de anticipar el desarrollo de Alzheimer en personas con deterioro cognitivo leve.

El hallazgo, difundido por Brown University y publicado en Imaging Neuroscience, podría transformar el diagnóstico temprano y ampliar las alternativas terapéuticas para una enfermedad que afecta a millones de personas.

Los investigadores detectaron un biomarcador cerebral basado en la actividad eléctrica registrada en la banda beta, un patrón relacionado con la memoria. La señal permite prever qué pacientes desarrollarán Alzheimer en los siguientes dos años y medio, lo que abre la puerta a un diagnóstico más directo y no invasivo.

Redes neuronales complejas transmiten señales eléctricas que, al ser analizadas, permiten identificar cambios tempranos asociados a la enfermedad (Freepik)

Una tecnología innovadora y validada internacionalmente

La actividad cerebral fue registrada mediante magnetoencefalografía (MEG), una técnica que capta señales eléctricas en tiempo real sin necesidad de procedimientos invasivos.

El estudio, realizado por científicos del Carney Institute for Brain Science y la Complutense, hizo un seguimiento durante varios años a 85 pacientes con deterioro cognitivo leve, mientras permanecían en reposo y con los ojos cerrados.

Uno de los avances clave fue el uso de la Spectral Events Toolbox, una herramienta computacional desarrollada en Brown University y citada en más de 300 estudios científicos. Esta tecnología permite analizar la actividad neuronal como eventos discretos, identificando con precisión cuándo ocurren, cuánto duran y cuál es su intensidad.

Herramientas avanzadas de análisis neuronal, desarrolladas y utilizadas por equipos de distintos países, mejoran la precisión en la detección de alteraciones cerebrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de los métodos tradicionales para examinar los registros de MEG tienden a promediar la señal, lo que dificulta la interpretación a nivel neuronal. El nuevo enfoque revela diferencias claras en los “eventos beta” entre quienes desarrollaron Alzheimer y quienes permanecieron estables.

La profesora Jones explicó: “Observamos un patrón en la actividad eléctrica cerebral capaz de predecir qué pacientes tienen mayor probabilidad de sufrir Alzheimer en ese plazo”. Los resultados muestran que quienes progresaron hacia la enfermedad presentaban eventos beta menos frecuentes, breves y débiles.

Según Danylyna Shpakivska, autora principal del estudio en Madrid, incluso dos años y medio antes del diagnóstico, los pacientes ya evidenciaban una menor producción, duración e intensidad de estos eventos.

La pérdida paulatina de la memoria y las capacidades cognitivas impacta profundamente en la vida cotidiana de quienes sufren Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicaciones clínicas y próximos pasos

A diferencia de los biomarcadores convencionales, como las pruebas de líquido cefalorraquídeo o sangre para detectar proteínas beta amiloide y tau, este método permite analizar directamente la respuesta neuronal a la toxicidad generada por dichas proteínas.

“Un biomarcador basado en la propia actividad cerebral es un método más directo para evaluar cómo responden las neuronas a esta toxicidad”, señaló David Zhou, miembro del equipo que liderará la próxima fase del proyecto en Brown University.

La Spectral Events Toolbox podría integrarse en la clínica para monitorizar la evolución de la enfermedad y la respuesta a nuevos tratamientos. Según la universidad estadounidense, este avance puede facilitar la detección precoz, el seguimiento de intervenciones y el diseño ajustado de terapias, aspectos clave ante el aumento mundial de los casos de demencia.

Nuevas estrategias en investigación buscan traducir los hallazgos científicos en pruebas de rutina y tratamientos personalizados para los pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El siguiente paso será aplicar modelado neuronal para comprender cómo se genera la señal anómala y colaborar en el desarrollo de terapias que busquen corregir estos mecanismos en el cerebro. Zhou destacó que esta estrategia representa un cambio fundamental en la comprensión y el tratamiento del Alzheimer.

El equipo de Brown University sostiene que, una vez replicado este hallazgo, el personal sanitario dispondrá de un nuevo recurso para identificar antes la enfermedad y evaluar con mayor precisión la efectividad de los tratamientos.

La investigación fue financiada por el National Institutes of Health, el programa BRAIN Initiative, agencias españolas y el Zimmerman Innovation Award del Carney Institute. La posibilidad de observar y medir un marcador temprano de Alzheimer de manera no invasiva constituye, según los investigadores, un avance relevante para la comunidad científica y para quienes enfrentan esta enfermedad.