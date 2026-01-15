Por qué el calostro bovino, considerado “oro líquido”, no es el superalimento prometido

El auge del calostro bovino como suplemento genera debate entre expertos y consumidores sobre sus verdaderos beneficios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de suplementos de calostro bovino creció en países occidentales y se promociona como recurso para la salud intestinal y el sistema inmunológico en adultos.

No obstante, especialistas citados por National Geographic sostienen que la evidencia científica no justifica su uso fuera del periodo neonatal. Aunque estos productos se presentan como beneficiosos para la inmunidad en adultos, los datos actuales no respaldan esas afirmaciones.

El calostro es el primer fluido producido por las glándulas mamarias de los mamíferos durante las primeras 24 a 72 horas posparto, previo a la aparición de la leche madura. En el caso del calostro bovino, destaca su alta concentración de proteínas, especialmente caseína.

En contraste, el calostro humano contiene principalmente proteínas de suero, explicó Federica Amati, responsable de nutrición en la Facultad de Medicina del Imperial College y nutricionista jefe en Zoe, en declaraciones retomadas por National Geographic.

Este líquido presenta también un elevado nivel de grasa y minerales como calcio, fósforo, magnesio, hierro y zinc. Entre las diferencias más relevantes entre el calostro de vaca y el humano figuran una mayor presencia de factores de crecimiento en el bovino y un nivel superior de lactoferrina en el humano, proteína vinculada al metabolismo del hierro en los bebés.

El calostro de vaca y el humano difieren en composición y función, pero ambos cumplen un rol clave en las primeras horas de vida de los recién nacidos (Freepik)

El papel del calostro en el desarrollo temprano

El aporte principal del calostro está en sus anticuerpos y factores de crecimiento, que favorecen el desarrollo inicial. Según las fuentes citadas por National Geographic, las matronas lo denominan “oro líquido” porque proporciona inmunidad materna al recién nacido.

Al nacer, el microbioma intestinal del bebé aún no está desarrollado; el calostro, junto con el parto y el contacto con el entorno, contribuye a poblarlo de bacterias saludables, reforzando así sus defensas.

Durante los primeros días de vida, el calostro resulta indispensable, ya que los recién nacidos carecen de un sistema inmunológico maduro. Amati afirmó: “El calostro es fundamental para proteger al bebé de infecciones, ya que le proporciona anticuerpos para combatir los gérmenes”.

La ausencia de este fluido eleva el riesgo de infecciones respiratorias y de enterocolitis necrosante, una enfermedad grave que afecta principalmente a bebés prematuros y es extremadamente rara en adultos.

Mientras los terneros y los bebés humanos dependen del calostro para recibir defensas esenciales, la composición y el impacto inmunológico varían entre especies (Freepik)

Eficacia y riesgos del calostro como suplemento en adultos

En adultos, la eficacia del calostro como suplemento carece de respaldo sólido. Un estudio de 2015 evidenció beneficios leves únicamente en niños gravemente desnutridos en entornos de bajos recursos, resultados que no aplican a adultos sanos.

Una revisión de 2021 observó algunos efectos en la prevención de infecciones respiratorias en deportistas, y un análisis de 2024 indicó evidencia limitada en el alivio de síntomas gastrointestinales. Sin embargo, Amati subrayó a National Geographic: “No existe suficiente evidencia científica para recomendar el calostro como suplemento destinado a mejorar la salud intestinal o la inmunidad en adultos”.

La principal razón de esta falta de resultados está relacionada con la formación del microbioma intestinal. Superados los tres o cuatro años de edad, la microbiota se encuentra establecida y solo puede modificarse parcialmente mediante la dieta o el uso de probióticos.

Los estudios actuales no confirman ventajas claras para adultos y advierten sobre posibles riesgos en personas alérgicas o inmunodeprimidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Amati, “el intestino responde al calostro solo en la etapa de desarrollo; ya en la adultez, los cambios en la flora intestinal dependen de lo que comemos, pero las capas profundas permanecen estables, excepto en situaciones puntuales como el consumo de antibióticos”.

Una diferencia adicional radica en el contenido de microorganismos vivos. Los suplementos de calostro bovino, a diferencia de los probióticos, no aportan bacterias activas. Además, se comercializan como suplementos y, por ese motivo, no requieren aprobación de eficacia ni autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) antes de salir al mercado.

Esto provoca que las dosis de componentes bioactivos, como los anticuerpos, puedan variar de manera significativa entre marcas y lotes.

El calostro bovino, disponible en forma de polvo, se vende sin control estricto y su calidad puede fluctuar según la marca (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de calostro bovino implica ciertos riesgos. Aliza Marogy, nutricionista y fundadora de la marca Inessa, advirtió a National Geographic que “las personas con alergia a la leche o inmunodeprimidas deben evitarlo, porque no existen pruebas suficientes de su seguridad”.

Marogy añadió que el bienestar percibido tras su consumo podría deberse solo al efecto placebo, fenómeno también observado en otros suplementos sin base científica sólida.

Para quienes buscan proteger la microbiota intestinal y el sistema inmune, los expertos recomiendan priorizar alimentos ricos en fibra y fermentados, opciones que nutren la flora intestinal de forma comprobada, según las fuentes consultadas por National Geographic. Frente a las promesas de los suplementos de calostro, estas alternativas demuestran beneficios reales y accesibles.

Los especialistas consultados por National Geographic concluyen que los suplementos de calostro bovino no superan el valor nutricional de un polvo de leche convencional, aunque su precio es considerablemente más elevado.