¿Qué va a pasar con la inflación?: el mercado prevé 2,1% en junio y el desafío es perforar el 2% en el segundo semestre

Según la OCDE, la desinflación retomará fuerza recién en la segunda parte del año (Imagen ilustrativa Infobae)

La dinámica inflacionaria atraviesa una etapa de moderación gradual, aunque sin señales contundentes de un quiebre definitivo. Mediciones privadas confirman una leve desaceleración en mayo, consolidando una tendencia que, sin embargo, enfrenta múltiples obstáculos para profundizarse en los próximos meses.

Las estimaciones de las consultoras privadas muestran que la inflación de mayo mostró una leve desaceleración respecto al 2,6% de abril registrado por el Indec, con cifras cercanas al 2,1%-2,5%. Sin embargo, en la comparación interanual las proyecciones se mantienen en torno 30 por ciento.

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El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central anticipa que el IPC de junio se ubicará en 2,1%, en julio 2% y perforará ese umbral en agosto, al situarse en 1,8 por ciento.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central anticipa que el IPC de junio se ubicará en 2,1% en junio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ajustó al alza su proyección y calcula que la inflación en Argentina llegará al 31% anual en 2026.

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“En un contexto de suba de los combustibles en la primera mitad de 2026, la desinflación retomará fuerza recién en la segunda parte del año, favorecida por una demanda contenida, política monetaria estricta y disciplina fiscal persistente”, indicó el organismo.

La directora de Qualy, Anastasia Daicich, prevé que la inflación de junio estará en un rango de entre 2,2% y 2,4%, profundizando la tendencia descendente observada en mayo, que marcó un quiebre en la tendencia alcista que se había consolidado durante el último año.

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La desinflación retomará fuerza recién en la segunda parte del año, favorecida por una demanda contenida, política monetaria estricta y disciplina fiscal persistente (OCDE)

No obstante, para la economista, el dato final dependerá de la interacción entre distintos factores que inciden en direcciones contrapuestas:

Factores que inciden a la baja

Alimentos y Bebidas : Los precios de la carne vacuna se mantienen estabilizados, mientras que las frutas registran aumentos y las verduras muestran una tendencia a la baja. En el caso de las frutas , este incremento podría estar asociado a los precios más elevados de las primeras producciones de temporada (cítricos, frutillas, entre otras), ya que los volúmenes que actualmente llegan al mercado aún son reducidos. A medida que avance el trimestre y aumente la oferta, esta tendencia debería revertirse.

Inflación núcleo : se mantendría en torno al 2,4%, en un contexto de débil demanda interna y salarios reales que aún no logran recuperar su poder adquisitivo. A ello se suma la incidencia de los servicios regulados , así como los elevados niveles de endeudamiento y morosidad de los hogares, factores que reducen significativamente el ingreso disponible y limitan la capacidad de gasto de las familias .

Paritarias magras : las : las negociaciones de aumentos de salarios para abril y mayo consolidan tasas reales formales por debajo de la inflación

Ancla cambiaria: en el frente financiero, la baja del índice de riesgo país y la relativa tranquilidad cambiaria actúan, por ahora, como factores desinflacionarios adicionales. El BCRA ha intervenido activamente en el mercado cambiario mediante la compra de divisas con el objetivo de prevenir episodios de inestabilidad, tal como ocurrió el año pasado. Aun así, esta calma no debe interpretarse como una situación de equilibrio sostenible.

Los elevados niveles de endeudamiento y morosidad de los hogares son factores que reducen significativamente el ingreso disponible y limitan la capacidad de gasto de las familias (Foto: Reuters)

Factores que juegan al alza

precios regulados : continúan siendo el “motor inflacionario”. Si bien el Gobierno volvió a diferir hasta julio la aplicación plena de los aumentos pendientes en los Los: continúan siendo el “motor inflacionario”. Si bien el Gobierno volvió a diferir hasta julio la aplicación plena de los aumentos pendientes en los impuestos a los combustibles , y las petroleras, encabezadas por YPF, mantienen mecanismos de amortiguación que reducen el traslado inmediato de las variaciones internacionales del crudo a los surtidores; estas medidas son transitorias y difícilmente prorrogables más allá de agosto.

Conflictos bélicos : La continuidad de los conflictos en Medio Oriente (Israel-Líbano y Estados Unidos-Irán) y en Ucrania, junto con la creciente tensión política a medida que se acercan las elecciones de medio término que podrían definir la segunda mitad del gobierno de Donald Trump , así como las fricciones entre Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y China, mantienen un contexto de elevada incertidumbre. Esta situación impacta tanto en los precios del petróleo y de otras materias primas, como en las decisiones de los mercados financieros.

Presión mayorista y señales de mediano plazo: las tensiones en los mercados energéticos globales y la volatilidad de los commodities industriales continuaron inyectando presión sobre las estructuras de producción básicas

En ese marco, Daicich dijo: “Lo que podemos afirmar es que una baja hacia el 2% mensual no está próxima, y mucho menos perforando ese límite. Hacia julio y agosto, la posible escasez de divisas, a medida que se agoten los dólares de la cosecha gruesa, podría sumar presión adicional sobre el tipo de cambio. En ese escenario, no descartamos episodios puntuales de inflación mensual más elevada en el segundo semestre, especialmente si el dólar se ‘despierta’ y la incertidumbre externa persiste”.

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Las paritarias cerradas para abril y mayo consolidan salarios reales formales por debajo de la inflación (Foto: Reuters)

Y agregó: “El proceso de desinflación continúa, pero sobre bases frágiles, sostenido más por la contracción del consumo que por una estabilización genuina de la economía”.

Pablo Moldovan, economista de CP Consultora, aseguró: “Hacia adelante, nuestras proyecciones sugieren que será difícil quebrar el umbral del 2%, porque esperamos que el precio del dólar empiece a moverse un poco más en la medida en que nos acercamos al trimestre cambiario estacionalmente más desafiante”.

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Será difícil quebrar el umbral del 2%, porque esperamos que el precio del dólar empiece a moverse un poco más en la medida que nos acercamos al trimestre cambiario estacionalmente más desafiante (Moldovan)

Además, remarcó el especialista, los aumentos de precios regulados siguen ejerciendo presión por el compromiso del Gobierno con el ajuste de subsidios y el equilibrio fiscal.

Mateo Borenstein, economista de Empiria, sostuvo: “Después de un primer cuatrimestre desafiante, se proyecta una trayectoria descendente de la inflación para el segundo semestre. Para mayo y junio estimamos un IPC de 2,4% y 2,1%, respectivamente”.

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“Pero a pesar de que la inflación caiga, tendría un comportamiento heterogéneo. Por un lado, la núcleo cedería con mayor velocidad, aunque sin llegar a ubicarse por debajo del 1%. Por otro, los precios regulados podrían traccionar debido a las correcciones tarifarias y a la continua corrección de los precios relativos”, explicó.